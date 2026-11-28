Todo ha quedado listo para una edición que promete a pasar a la historia. El desfile número 100 de Macy’s por el Thanksgiving Day se celebrará este sábado 28 de noviembre. La ciudad de Manhattan, en Nueva York, se vestirá de gala para el famoso desfile en donde una gran cantidad de muñecos inflables y carrozas, sumado a diferentes shows de artistas, se reúnen para celebrar el famoso Día de Acción de Gracias. A continuación, te contaré cuáles son los personajes y todas las novedades de esta edición.

El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s es un desfile anual de unas tres horas y media en Manhattan, Nueva York, que se celebra cada Día de Acción de Gracias y marca el inicio de la temporada navideña en Estados Unidos. (Foto: @macys / Instagram y Composición Canva - Gestión Mix)

¿Cuáles son los nuevos globos del desfile de Macy’s 2026?

De acuerdo con la organización, el Macy’s Thanksgiving Day Parade 2026 contará con una cifra récord de 100 elementos inflables, entre personajes gigantes, figuras artísticas y otras estructuras. Entre las principales novedades de esta edición destacan las siguientes:

Mickey Mouse, aprendiz de brujo: inspirado en la película Fantasía de Disney.

inspirado en la película de Disney. Bluey: la popular protagonista de la serie infantil australiana.

la popular protagonista de la serie infantil australiana. Buckaroo Bob: una nueva representación de los Minions.

una nueva representación de los Minions. Hello Kitty Big Apple: un diseño inspirado en Nueva York.

un diseño inspirado en Nueva York. Joe Cool y Woodstock: los entrañables personajes de Peanuts.

los entrañables personajes de Peanuts. Earl the Squirrel: la conocida ardilla de Universal Orlando Resort.

la conocida ardilla de Universal Orlando Resort. Underdog: el clásico personaje animado que regresa al desfile.

el clásico personaje animado que regresa al desfile. Billie Brightpaw: una osita creada especialmente por Macy’s Studios.

una osita creada especialmente por Macy’s Studios. Fuzzyeti’s Fur Wheel Drive: una estructura que combina elementos inflables con un vehículo.

Estas incorporaciones buscan conquistar tanto a las nuevas generaciones como a los espectadores que han seguido durante décadas esta tradición estadounidense.

¿Qué carrozas participarán en el desfile de Macy’s 2026?

Las nuevas carrozas del desfile de Acción de Gracias 2026 estarán inspiradas en universos cinematográficos, personajes populares y propuestas creativas desarrolladas especialmente para esta celebración.

Entre las novedades anunciadas figuran:

Hogwarts Holiday: dedicada al universo mágico de Harry Potter.

dedicada al universo mágico de Harry Potter. Dashing All the Way: presentada por DoorDash.

presentada por DoorDash. Mr. Peanut Power Plant: inspirada en el personaje de Planters.

inspirada en el personaje de Planters. Purina Dog Chow Salute to Service Dogs: homenaje a los perros de asistencia.

homenaje a los perros de asistencia. Road Trip to Parade: presentada por GEICO.

presentada por GEICO. Tony Sarg’s Amazing Marionettes: homenaje a uno de los pioneros del espectáculo.

También debutará Macy’s All-Stars, una carroza conmemorativa que recuperará figuras emblemáticas de anteriores ediciones, como Bugs Bunny, Scooby-Doo, Sonic, Popeye, la Pantera Rosa, las Tortugas Ninja y personajes de Angry Birds.

¿Qué novedades tendrá el desfile de Macy’s por su edición número 100?

Además de los nuevos globos y carrozas, la organización recuperará diseños artísticos de su colección Blue Sky Gallery, con creaciones vinculadas a Tim Burton, Keith Haring, Jeff Koons y Yayoi Kusama.

La programación musical incluirá actuaciones de Teddy Swims, Megan Moroney, Feid, Queen Latifah, Natasha Bedingfield y Jimmy Fallon & The Roots, entre otros artistas.

Como marca la tradición, Santa Claus protagonizará el cierre del desfile, dando oficialmente la bienvenida a la temporada navideña.