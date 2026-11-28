El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s volverá a transformar las calles de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, este sábado 28 de noviembre de 2026 a partir de las 8:30 a. m. (hora del Este), en un recorrido que se extenderá hasta el mediodía. Esta edición reviste un significado histórico excepcional al conmemorar el desfile número cien. Una jornada que marcará el inicio simbólico de la temporada navideña y reunirá a millones de familias para disfrutar de su magia.

Para honrar este centenario, el cielo de la Gran Manzana desplegará una cifra récord de cien elementos inflables que combinan personajes clásicos de la cultura popular con creaciones artísticas contemporáneas, acompañados de las carrozas temáticas diseñadas artesanalmente. Entre bandas de marcha provenientes de distintos rincones de Estados Unidos, números musicales de Broadway y la esperada aparición final de Santa Claus, la procesión reafirma su capacidad para reinventarse sin perder su esencia original.

¿Dónde ver el desfile de Macy’s Thanksgiving 2026 en vivo?

La transmisión en inglés estará a cargo de NBC, mientras que Telemundo llevará la señal en español junto a Andrea Meza, Aleyda Ortiz y Clovis Nienow. Por su parte, Peacock funcionará como la plataforma oficial vía streaming para disfrutar del evento en línea sin necesidad de sintonizar un televisor. Estas conforman las tres vías de difusión confirmadas por los organizadores para la audiencia en Estados Unidos.

Dado que la numeración del canal varía según la región del país, es necesario ubicar la estación local correspondiente a tu ciudad y verificar su dial en la guía de tu proveedor. Para facilitar esta búsqueda, NBC cuenta con un listado oficial de emisoras afiliadas clasificado por estado que resulta muy práctico para identificar la señal de tu localidad.

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS, 26/11/2026. Revisa la ruta del desfile de Macy’s Thanksgiving 2026. Mapa y la trayectoria del histórico evento que se desarrollará en Nueva York. FOTO: Imagen creada por ChatGPT.

¿Qué canal transmite Macy’s Thanksgiving Day Parade 2026?

Aunque las cadenas encargadas de transmitir el evento son las mismas, es necesario comprobar a nivel local qué estación está disponible y cómo acceder a ella a través de tu operador. Asimismo, recibir la señal de una cadena no implica que opere bajo una misma frecuencia en todo el territorio estatal.

Estados o jurisdicción Canales de TV que debes buscar Señal online Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island y Vermont NBC local; Telemundo según disponibilidad Peacock; NBC web/app con acceso habilitado Nueva Jersey, Nueva York y Pensilvania NBC local; Telemundo según disponibilidad Peacock; NBC web/app con acceso habilitado Delaware, Florida, Georgia, Maryland, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia, Virginia Occidental y Washington D. C. NBC local; Telemundo según disponibilidad Peacock; NBC web/app con acceso habilitado Alabama, Kentucky, Misisipi y Tennessee NBC local; Telemundo según disponibilidad Peacock; NBC web/app con acceso habilitado Illinois, Indiana, Michigan, Ohio y Wisconsin NBC local; Telemundo según disponibilidad Peacock; NBC web/app con acceso habilitado Iowa, Kansas, Minnesota, Misuri, Nebraska, Dakota del Norte y Dakota del Sur NBC local; Telemundo según disponibilidad Peacock; NBC web/app con acceso habilitado Arkansas, Luisiana, Oklahoma y Texas NBC local; Telemundo según disponibilidad Peacock; NBC web/app con acceso habilitado Arizona, Colorado, Idaho, Montana, Nevada, Nuevo México, Utah y Wyoming NBC local; Telemundo según disponibilidad Peacock; NBC web/app con acceso habilitado California, Oregón y Washington NBC local; Telemundo según disponibilidad Peacock; NBC web/app con acceso habilitado Alaska y Hawái NBC local; Telemundo según disponibilidad Peacock; NBC web/app con acceso habilitado

¿Se puede ver el desfile de Macy’s desde Latinoamérica?

No existe una transmisión oficial abierta para Latinoamérica, ya que los derechos exclusivos de emisión pertenecen a las cadenas estadounidenses NBC, Telemundo y la plataforma de streaming Peacock.

¿Qué opciones tienen los espectadores de Latinoamérica?

Las alternativas para seguir el evento desde Latinoamérica se dividen según el tipo de acceso:

Televisión por suscripción (Telemundo Internacional) : Muchos operadores de cable y televisión satelital en la región incluyen la señal de Telemundo Internacional en sus paquetes. Es recomendable revisar la guía local del operador para confirmar si retransmitirá la cobertura en vivo en español conducida por Andrea Meza, Aleyda Ortiz y Clovis Nienow.

: Muchos operadores de cable y televisión satelital en la región incluyen la señal de Telemundo Internacional en sus paquetes. Es recomendable revisar la guía local del operador para confirmar si retransmitirá la cobertura en vivo en español conducida por Andrea Meza, Aleyda Ortiz y Clovis Nienow. Plataformas digitales de EE. UU. mediante VPN : Tanto Peacock (que requiere suscripción) como servicios de TV en vivo estadounidenses (YouTube TV, Hulu + Live TV, Fubo o Sling TV) tienen bloqueo geográfico fuera de Estados Unidos. Para acceder a ellos desde Latinoamérica, es necesario utilizar una conexión VPN ubicada en territorio estadounidense.

: Tanto Peacock (que requiere suscripción) como servicios de TV en vivo estadounidenses (YouTube TV, Hulu + Live TV, Fubo o Sling TV) tienen bloqueo geográfico fuera de Estados Unidos. Para acceder a ellos desde Latinoamérica, es necesario utilizar una conexión VPN ubicada en territorio estadounidense. Transmisiones en YouTube y redes sociales: Aunque no hay una señal oficial de la producción principal en YouTube para la región, medios de comunicación de Nueva York, agencias de noticias y creadores de contenido suelen realizar transmisiones en vivo desde distintos puntos del recorrido en Manhattan durante toda la mañana.