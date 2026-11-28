Este domingo 29 de noviembre de 2026, España celebrará sus elecciones generales anticipadas —conocidas como el 29N—, una jornada en la que 38.728.356 ciudadanos están convocados a votar. Los colegios electorales abrirán sus puertas a las 09:00 horas (hora local) en todo el país —y permanecerán habilitados hasta las 20:00— para renovar las Cortes Generales de la XVI legislatura, escogiendo a los 350 diputados del Congreso y a los representantes del Senado.

El resultado de esta votación es clave porque marcará el rumbo político, económico y social de España durante los próximos cuatro años. En un Congreso fragmentado donde los acuerdos y las mayorías son decisivos, cada papeleta definirá la formación del próximo Gobierno y el enfoque en temas centrales como la vivienda, los impuestos, el empleo, la transición ecológica y la cohesión territorial. Asimismo, los comicios del 29N determinarán la estabilidad institucional del país y su capacidad de influencia en las decisiones estratégicas de la Unión Europea.

¿Qué documentos se necesitan para votar en España el 29 de noviembre?

Para votar en las elecciones generales de España el domingo 29 de noviembre solo necesitas presentar uno de los siguientes documentos oficiales (deben incluir tu fotografía):

DNI físico (Documento Nacional de Identidad).

DNI digital a través de la aplicación oficial MiDNI (generando el código QR temporal delante de la mesa electoral).

Pasaporte con fotografía.

Carné de conducir físico con fotografía.

Condiciones importantes

Documentos caducados: Se aceptan el DNI, pasaporte o carné de conducir, aunque estén caducados, siempre que sean los originales.

Qué no sirve: No se admiten fotocopias, fotos del documento guardadas en la galería del móvil, el resguardo del DNI en trámite (porque no lleva fotografía) ni la app miDGT.

Tarjeta censal: No es obligatoria llevarla; solo sirve a modo informativo para saber cuál es tu colegio y tu mesa electoral.

¿Se puede votar con el DNI caducado en Elecciones 29N?

Sí, se puede votar con el DNI caducado en las elecciones generales de España del 29 de noviembre, siempre y cuando presentes el documento original (no una fotocopia ni una foto en el móvil).

La ley electoral española (LOREG) permite votar con el DNI, el pasaporte o el carné de conducir aunque estén vencidos, ya que la fotografía sirve igualmente para acreditar tu identidad ante la mesa electoral.

Lo que sí vale : DNI, pasaporte o carné de conducir originales (vigentes o caducados), y el DNI digital mediante la app oficial MiDNI.

: DNI, pasaporte o carné de conducir originales (vigentes o caducados), y el DNI digital mediante la app oficial MiDNI. Lo que no vale: Fotocopias, fotos del DNI en la galería del teléfono o el resguardo del DNI en trámite (al no tener fotografía).

¿Puedo votar con el DNI digital desde el móvil?

Sí, por primera vez puedes identificarte para votar con el DNI digital desde el móvil en las elecciones generales del 29 de noviembre, utilizando exclusivamente la aplicación oficial MiDNI (avalada por la Junta Electoral Central y el Tribunal Supremo).

Cómo funciona en la mesa electoral

Código QR en vivo : Al llegar a tu mesa, deberás abrir la app MiDNI y generar un código QR temporal delante de los miembros de la mesa.

: Al llegar a tu mesa, deberás abrir la app MiDNI y generar un código QR temporal delante de los miembros de la mesa. Verificación : Todas las mesas electorales dispondrán de un dispositivo oficial del Ministerio del Interior para escanear ese QR y comprobar tu identidad.

: Todas las mesas electorales dispondrán de un dispositivo oficial del Ministerio del Interior para escanear ese QR y comprobar tu identidad. Activación previa: Para usarla, debes tener la app descargada y activada de antemano (el proceso de registro requiere un DNI físico en vigor).

¿Qué NO sirve desde el móvil?

Capturas de pantalla del código QR o del DNI digital.

Fotografías del DNI guardadas en la galería.

La aplicación miDGT (el carné de conducir digital sigue sin ser válido para votar).

¿Se puede votar con pasaporte o carnet de conducir?

Sí, puedes votar tanto con el pasaporte como con el carnet de conducir en las elecciones generales de España del 29 de noviembre, siempre que cumplas con dos condiciones:

Deben ser los documentos originales (no se admiten fotocopias ni fotos en el móvil).

Deben incluir tu fotografía.

Puntos clave a tener en cuenta

Valen aunque estén caducados: Al igual que con el DNI, puedes identificarte con tu pasaporte o permiso de conducir físico, aunque estén vencidos.

No sirve la app MiDGT: El carnet de conducir debe ser obligatoriamente el físico. A diferencia del DNI digital (que sí se acepta mediante la app oficial MiDNI), el permiso de conducir digital de la aplicación MiDGT no es válido para votar.