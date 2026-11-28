Este sábado 28 de noviembre, continúa el desarrollo de la Jornada 14 de LaLiga 2026-27 y nos trasladamos al Santiago Bernabéu, donde Real Madrid recibirá a Alavés EN VIVO por la señal de Sky Sports, encuentro que iniciará a las 14:00 hora Ciudad de México. Los merengues necesitan un triunfo para no perderle el paso al líder Barcelona, que se encuentra solo 3 puntos por encima.

¿Cómo ver EN VIVO Real Madrid vs. Alavés por LaLiga 2026-27 vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el Real Madrid vs. Alavés por la Jornada 14 de LaLiga 2026-27 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos.

¿Cómo ver EN VIVO Real Madrid vs. Alavés por LaLiga 2026-27 vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el Real Madrid vs. Alavés por la Fecha 14 de LaLiga 2026-27 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.

Horario, TV y dónde ver Real Madrid vs. Alavés en vivo por LaLiga

Fecha: Sábado 28 de noviembre de 2026

Sábado 28 de noviembre de 2026 Partido: Real Madrid vs. Alavés por Jornada 14 de LaLiga 2026-27

Real Madrid vs. Alavés por Jornada 14 de LaLiga 2026-27 Horario: 14:00 horas (CDMX)

14:00 horas (CDMX) Canal TV / Streaming: Sky Sports y Sky Plus+

Sky Sports y Sky Plus+ Lugar: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid (Cataluña)