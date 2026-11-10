El futuro de la cooperación con ICE, el destino de los recursos públicos y la revisión de la Operación Lone Star concentran las expectativas de las familias inmigrantes tras la victoria de Gina Hinojosa sobre Greg Abbott en Texas. La gobernadora electa llegará al cargo con una postura que combina la defensa de una frontera segura con México y el cuestionamiento de determinados operativos migratorios. Durante la campaña, criticó el gasto multimillonario y denunció actuaciones que, a su juicio, siembran temor entre quienes llevan años trabajando, criando a sus hijos y construyendo un porvenir en sus comunidades. Su próximo desafío será traducir ese discurso en decisiones sobre la participación estatal en las acciones federales, dentro de los límites legales de su administración.

Su victoria, sin embargo, no modifica automáticamente las reglas vigentes. La próxima administración heredará leyes, presupuestos, convenios y litigios que condicionarán sus decisiones. Una cosa es cambiar las prioridades de las agencias texanas; otra, transformar el sistema federal de inmigración.

¿CUÁLES FUERON LAS PRINCIPALES PROPUESTAS MIGRATORIAS DE GINA HINOJOSA?

El eje de su postura fue revisar cómo interviene Texas en la aplicación de las políticas federales. Cuestionó tanto el uso de recursos públicos para determinadas acciones de ICE como las amenazas de retirar financiamiento a ciudades que no colaboraran con esa agencia.

Estas fueron algunas de sus principales posiciones:

Tema ¿Qué planteó Hinojosa? Cooperación con ICE Cuestionó el respaldo estatal a operativos que denunció como ilegales o abusivos. Acciones judiciales Prometió recurrir a los tribunales para intentar frenar actuaciones contrarias a la ley. Fondos para ciudades Rechazó las amenazas de retirar financiamiento como presión para colaborar con las autoridades migratorias. Operación Lone Star Propuso revisar su eficacia, presupuesto y resultados. Frontera con México Defendió mantener la seguridad sin equiparar esa tarea con perseguir a trabajadores de larga residencia. Muro en Big Bend Manifestó su oposición al proyecto de barrera en esa región del oeste texano. Cámaras Flock Hizo campaña contra el despliegue de estos dispositivos y promovió su retiro mediante un cambio de gobierno.

Los planteamientos tuvieron distintos niveles de detalle. Algunos aparecieron como compromisos explícitos; otros surgieron en entrevistas, comunicados o anuncios electorales sin un calendario público de aplicación.

Gina Hinojosa asumirá como gobernadora de Texas en enero de 2027 (Foto: AFP)

¿QUÉ DIJO SOBRE EL APOYO DE TEXAS A ICE?

Una de sus declaraciones más contundentes apareció en un comunicado del 26 de enero de 2026. La entonces candidata pidió a Abbott suspender la entrega de recursos mientras continuaran las actuaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que ella denunciaba.

“Abbott debe actuar con responsabilidad y decencia, negándose a proporcionar recursos estatales hasta que DHS deje de matar a ciudadanos estadounidenses y de detener a nuestros niños”, expresó, según la traducción al español del pronunciamiento.

El mensaje recogía sus acusaciones contra los procedimientos federales y la colaboración texana. No anunciaba un rechazo absoluto a trabajar con Washington, sino que reclamaba límites frente a prácticas consideradas abusivas.

En otra declaración recogida por NewsNation, sostuvo: “Como gobernadora, nunca ofreceré Texas como plataforma para operaciones que aterroricen a las familias y enriquezcan a sus donantes”.

La frase, traducida del inglés, formó parte de sus críticas al mandatario republicano y a las empresas privadas vinculadas con la detención migratoria.

PROMETIÓ ACUDIR A LOS TRIBUNALES CONTRA ACTUACIONES QUE CONSIDERE ILEGALES

Hinojosa aseguró que sus diferencias con ICE no quedarían únicamente en el discurso. Durante la contienda, planteó utilizar las herramientas legales disponibles desde el Ejecutivo.

“Y yo como gobernadora puedo hablar, decir: esto no está bien, y también ir a Corte a parar lo que está pasando. Es mi plan y mi promesa usar ese poder”, afirmó, según declaraciones recuperadas por El Diario de Juárez.

Ese compromiso no significa que pueda suspender por cuenta propia todos los operativos federales. La estrategia judicial también involucra a la Fiscalía General de Texas, una institución distinta de la gobernación.

Su alcance dependerá de las acciones concretas que se presenten y de las resoluciones correspondientes. Una instrucción política, por sí sola, no garantiza que los jueces detengan los procedimientos cuestionados.

RECHAZÓ LAS AMENAZAS DE RETIRAR FONDOS A LAS CIUDADES

La relación entre Austin y los gobiernos locales ocupó otro espacio importante en su discurso. Hinojosa criticó que Abbott amenazara con recortar financiamiento a municipios por su postura frente a ICE.

“Está diciendo a las ciudades que, si ellos no están trabajando con ICE, él va a parar el dinero del Estado y no les va a mandar dinero, entonces eso yo lo puedo parar […] yo como gobernadora no voy a jugar esos juegos”, manifestó en declaraciones a Univision, según El Diario MX.

El planteamiento consiste en dejar de emplear los recursos públicos como instrumento de presión. No supone, por sí mismo, la desaparición de las obligaciones de cooperación establecidas mediante leyes o convenios vigentes.

Para los ayuntamientos, la diferencia estará en cómo se traduzca ese compromiso en decisiones administrativas. El margen de actuación dependerá del marco jurídico y de los acuerdos que permanezcan en vigor.

¿QUÉ PASARÁ CON LA OPERACIÓN LONE STAR Y SU PRESUPUESTO?

La Operación Lone Star será una de las principales pruebas de su agenda. Abbott la puso en marcha en marzo de 2021 con participación del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y la Guardia Nacional. Desde entonces, el programa ha costado alrededor de 11.000 millones de dólares, según The Texas Tribune.

La demócrata prometió revisar su eficacia, aunque no presentó un compromiso inequívoco de desmantelar toda la estructura.

“La Operación Lone Star solo debe existir para hacernos más seguros. Hemos gastado miles de millones de dólares […] para detener inmigrantes, para realizar labores policiales contra inmigrantes. Eso no era un plan para mantenernos seguros. Necesitamos una revisión de la Operación Lone Star”, declaró a KRGV-TV en octubre, en una entrevista citada por el medio especializado. La versión corresponde a una traducción del inglés.

El futuro presupuestario también requerirá la intervención de la Legislatura. La continuidad del financiamiento para el siguiente ciclo de dos años no dependerá únicamente de una decisión tomada desde la gobernación.

En el Valle del Río Grande, la discusión se conecta con la economía cotidiana. Antes de los comicios, empresarios de esa zona advirtieron que las detenciones y deportaciones de trabajadores indocumentados estaban dejando a algunas compañías de construcción con falta de personal, reportó The Texas Tribune.

¿POR QUÉ SE OPUSO AL MURO EN BIG BEND?

Durante su recorrido por el oeste texano, Hinojosa visitó Presidio y Terlingua, donde abordó el proyecto de barrera fronteriza en la región de Big Bend. Marfa Public Radio documentó esos encuentros a comienzos de septiembre.

La demócrata calificó la construcción como innecesaria, según el recuento de NewsNation sobre sus posiciones migratorias. Su rechazo estuvo dirigido a esa iniciativa específica; no debe interpretarse como una promesa de retirar todos los muros existentes.

El caso muestra que las decisiones sobre infraestructura también se discuten desde las comunidades directamente involucradas. Las reuniones de campaña llevaron al debate electoral las inquietudes de quienes viven en ese sector de la frontera.

¿QUÉ PROPUSO SOBRE LAS CÁMARAS FLOCK?

La vigilancia tecnológica también entró en la contienda. El 28 de octubre, su equipo publicó el anuncio “Flock Hunt”, dirigido contra el despliegue de cámaras Flock en Texas.

El comunicado llamó a promover su retiro mediante la elección de una nueva gobernadora y aclaró que no respaldaba la destrucción de los dispositivos.

Ese posicionamiento no equivale a una orden aprobada para cancelar todos los contratos municipales. La publicidad permite identificar su oposición política, pero no describe un mecanismo completo de prohibición o desmantelamiento.

FRONTERA SEGURA Y PROTECCIÓN DE RESIDENTES CON ARRAIGO

Hinojosa acompañó sus críticas a ICE con una defensa explícita del control fronterizo. En una entrevista con CNN del 8 de septiembre, citada por The Texas Tribune, diferenció esa responsabilidad de las acciones contra personas establecidas desde hace años en sus comunidades.

“Necesitamos fronteras seguras, absolutamente, pero perseguir a miembros trabajadores de nuestra comunidad que llevan mucho tiempo aquí no nos hace más seguros”, sostuvo, según la traducción al español.

El contraste resume su enfoque: respaldar la protección territorial sin asumir que cualquier operativo contra inmigrantes dentro del estado mejora necesariamente la seguridad pública.

Para evitar confusiones, conviene separar los compromisos documentados de las medidas que no deben atribuirse a su agenda:

Medida ¿Qué permite afirmar la información revisada? Regularización general de inmigrantes indocumentados Las fuentes consultadas no documentan un programa concreto con ese alcance. Licencias de conducir para personas sin estatus legal No se verificó un compromiso electoral inequívoco. Eliminar ICE de Texas Sus críticas al respaldo estatal no equivalen a suprimir una agencia federal. Desmantelar completamente la Operación Lone Star La propuesta documentada fue revisar su eficacia, no garantizar su desaparición. Crear una vía general hacia la ciudadanía No se documentó esa promesa; la gobernación tampoco puede reescribir las leyes federales migratorias. Mantener una frontera segura Sí: lo expresó públicamente durante la campaña.

¿QUÉ DIJO DESPUÉS DE GANAR SOBRE LOS MENORES DETENIDOS?

En una entrevista publicada por The New York Times el 8 de noviembre, la gobernadora electa abordó la situación de familias y menores detenidos en Texas. Aseguró que utilizaría su autoridad sobre licencias para evitar el maltrato infantil.

La declaración identifica una herramienta de intervención, pero no detalla un procedimiento para cerrar todas las instalaciones privadas. Tampoco garantiza que pueda terminar unilateralmente con la detención migratoria de niños.

Durante esa conversación manifestó su disposición a dialogar con Donald Trump y señaló que ambos comparten el objetivo de mantener segura la frontera. Al mismo tiempo, cuestionó las prácticas que, a su juicio, provocan miedo y enojo entre la población.

Esos pronunciamientos corresponden a la etapa posterior a los comicios. Por ello, deben distinguirse de los compromisos formulados durante la contienda.