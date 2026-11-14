Los hogares de Texas podrían recibir un pago único de US$1,500 para cubrir la renta, comprar alimentos, abonar al recibo de luz o saldar deudas, pero esa posibilidad aún depende de la aprobación legislativa y carece de fecha de entrega garantizada. La iniciativa SB 297, presentada por el senador demócrata Roland Gutiérrez, de San Antonio, busca llevar al terreno legal una promesa económica de la gobernadora electa Gina Hinojosa. Su alcance incluye una precisión fundamental para los residentes de Houston, Dallas-Fort Worth, Austin y otras localidades: el monto correspondería a cada unidad doméstica que cumpla los requisitos establecidos, no individualmente a sus integrantes.

El financiamiento provendría del Fondo de Estabilización Económica, conocido como Rainy Day Fund. Sin embargo, identificar esa fuente no equivale a disponer del presupuesto: hace falta conseguir una votación especial que autorice su uso.

¿DE DÓNDE SALDRÍA EL DINERO PARA LOS US$1,500 EN TEXAS?

La SB 297, presentada el 9 de noviembre de 2026, plantea destinar US$17,000 millones de la reserva estatal a transferencias y administración del programa. Aunque suele relacionarse con huracanes, inundaciones u otras emergencias, su función constitucional permite financiar distintos propósitos bajo determinadas condiciones.

El debate consiste en decidir cuánto conviene conservar para necesidades futuras y qué proporción podría destinarse al alivio económico inmediato. Esa disyuntiva también aparece en el análisis del especialista en política Katsuo Nishikawa, quien fue consultado para una nota presentada por Univision:

“Es un arma de doble filo o hay dos formas de ver esto: por un lado, sí es bueno tener ese dinero, pero quizá ¿es suficiente tener 10 u 11 mil millones de dólares en vez de los 28 mil?”, comentó.

Las cantidades mencionadas corresponden al contexto de esa declaración; no deben interpretarse como una certificación del saldo disponible actualmente.

Existe, además, una diferencia presupuestaria relevante. Tomando como referencia una cobertura estimada de 11.6 millones de hogares, entregar US$1,500 a cada uno requeriría US$17,400 millones, sin incluir costos operativos.

La gobernadora electa de Texas prometió que entregaría US$1,500 a cada familia (Foto: AFP)

¿QUIÉNES PODRÍAN RECIBIR LA AYUDA ECONÓMICA?

La definición legal de hogar comprende tanto a alguien que vive solo como a varias personas que comparten domicilio, independientemente de su parentesco. El número de integrantes no modificaría la cantidad asignada.

Por ejemplo, una familia de cuatro miembros obtendría lo mismo que un adulto sin compañía, siempre que ambos casos cumplan las condiciones exigidas. Ser propietario tampoco constituiría una obligación: quienes pagan renta estarían incluidos entre los posibles beneficiarios.

Nishikawa describió así el alcance de la medida: “Familias, no individuos, van a recibir este dinero y va a ser gente que vive en Texas, como residente”.

La redacción legislativa incorpora precisiones adicionales. Exige residencia habitual dentro del estado el 1 de enero de 2027, representación mediante una persona de al menos 18 años para esa fecha —o un menor emancipado— y cumplimiento del procedimiento de verificación.

Característica Qué establece la propuesta Monto US$1,500 por hogar elegible Modalidad Pago único Número de integrantes No modificaría la cantidad Residencia Domicilio habitual en Texas el 1 de enero de 2027 Representante Persona de al menos 18 años para esa fecha o menor emancipado Límite de ingresos No se establece Vivienda propia No sería obligatoria; podrían participar quienes rentan Presupuesto US$17,000 millones para transferencias y administración Organismo responsable Contraloría de Cuentas Públicas de Texas

Estas disposiciones pertenecen a la versión presentada y podrían cambiar durante las negociaciones parlamentarias.

¿SERÍA NECESARIO PRESENTAR UNA SOLICITUD?

La Contraloría estaría encargada de establecer mecanismos para verificar elegibilidad y distribuir los recursos. El texto contempla atención por correo y presencial, además de cualquier opción electrónica habilitada.

Eso no significa que exista actualmente una inscripción disponible. Primero tendría que aprobarse la legislación correspondiente; después vendrían las instrucciones oficiales sobre documentación, plazos y canales autorizados.

Entre los comprobantes previstos para acreditar residencia figuran:

Contrato de renta.

Recibos de servicios.

Registros escolares.

Correspondencia gubernamental.

Declaración jurada u otra evidencia razonablemente confiable.

También se ordenarían reglas específicas para personas sin hogar, residentes de alojamientos colectivos y solicitantes que carezcan de una dirección convencional.

¿QUÉ ANTICIPAN LOS ESPECIALISTAS SOBRE EL IMPACTO FAMILIAR?

Alain Fuentes, especialista en finanzas en Texas, también consultado por Univision, considera que una transferencia extraordinaria podría aliviar parcialmente el presupuesto doméstico. Para dimensionar su efecto, planteó esta comparación: “Tiene un impacto porque sería como unos US$130 al mes. Ayudaría a amortizar el gasto mensual”.

La equivalencia exacta de US$1,500 distribuidos entre 12 meses es US$125. Ese cálculo únicamente permite entender su magnitud: no describe depósitos periódicos, pues la SB 297 contempla un desembolso único.

El analista también advirtió sobre comprometer anticipadamente una cantidad todavía incierta: “No hay que gastarnos el dinero antes que llegue a los bolsillos. Hay que controlarnos ahora porque se viene una de las semanas con más gastos: la de Acción de Gracias”.

La referencia a Thanksgiving conecta con las compras de fin de año, pero no supone un calendario de distribución. El eventual beneficio sigue sujeto a aprobación y carece de una entrega garantizada durante 2026.

¿QUÉ NECESITA HINOJOSA PARA CUMPLIR SU PROMESA?

La gobernadora electa no puede ordenar por sí sola estas transferencias. Su planteamiento debe avanzar en la Legislatura, cuya próxima sesión ordinaria comienza el 12 de enero de 2027.

Aunque los demócratas consiguieron el control de la Cámara de Representantes estatal, los republicanos conservaron la mayoría del Senado. Esa distribución obliga a buscar acuerdos que permitan superar las exigencias de votación.

Aquí conviene distinguir dos condiciones: autorizar la asignación presupuestaria y permitir que la eventual ley entre en vigor inmediatamente. Cada decisión tiene un umbral diferente.

Decisión Respaldo establecido Autorizar US$17,000 millones del Rainy Day Fund Dos tercios de los miembros presentes en cada cámara Permitir la entrada en vigor inmediata Dos tercios de todos los integrantes electos de ambas cámaras Aplicación sin votos suficientes para efecto inmediato 1 de septiembre de 2027, siempre que la iniciativa sea aprobada y se convierta en ley

Retrasar su vigencia no elimina la condición especial para disponer de la reserva. La asignación permanece expresamente vinculada al respaldo requerido.

La demócrata Gina Hinojosa deberá esperar que se apruebe una ley en Texas para hacer cumplir su promesa de campaña (Foto: AFP)

¿CUÁNDO PODRÍAN LLEGAR LOS PAGOS DE US$1,500?

No existe una fecha de depósito confirmada. La versión presentada indica que las transferencias comenzarían tan pronto como fuera posible después de entrar en vigor y exige esfuerzos razonables para atender a los hogares verificados antes de finalizar 2027.

Esa disposición no garantiza que todos cobren dentro del plazo mencionado. Su cumplimiento dependería de la aprobación, los procedimientos administrativos y la disponibilidad presupuestaria.

Asimismo, el documento propone aceptar solicitudes hasta el 31 de diciembre de 2028 y continuar resolviendo aquellas procedentes con cargo a los recursos autorizados. Ese calendario podría modificarse durante el debate.

Por ahora, existe una iniciativa con monto definido, posibles destinatarios y financiamiento identificado. Convertirla en dinero disponible para los residentes exige completar el proceso legislativo: los US$1,500 todavía no están aprobados.