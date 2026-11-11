La transición hacia el gobierno que encabezará Gina Hinojosa en enero de 2027 ya incluye la recepción de perfiles para integrar su administración. A través del portal habilitado por su equipo, los habitantes de Texas pueden enviar un currículo y manifestar interés antes de que se anuncien puestos específicos. La invitación abarca distintas trayectorias, incluidas las desarrolladas fuera del sector público, y alcanza tanto a residentes de Houston, San Antonio y Dallas-Fort Worth como a quienes viven en comunidades fronterizas. Este registro permite compartir antecedentes laborales, pero no asegura una entrevista, contratación ni vacante acorde con la experiencia de cada aspirante.

La plataforma permite entregar un resume, como se conoce al currículo en Estados Unidos, junto con una carta de presentación. Ambos documentos servirán para que los responsables conozcan la experiencia y formación de los aspirantes mientras organizan las necesidades de personal.

Gina Hinojosa asumirá como gobernadora de Texas en enero de 2027 (Foto: AFP)

¿CÓMO ENVIAR TU CURRÍCULO PARA TRABAJAR EN LA ADMINISTRACIÓN DE GINA HINOJOSA?

El registro se realiza en governorhinojosa.com/apply, la página habilitada por el equipo de transición. Allí se invita a compartir antecedentes profesionales y consultar las indicaciones para participar.

Estos son los pasos generales:

Ingresa al portal de postulación. Revisa las instrucciones del formulario. Completa los datos personales y profesionales solicitados. Adjunta tu currículo y una carta de presentación. Comprueba que la información sea correcta antes de finalizar el envío.

El segundo documento, también llamado cover letter, permite explicar el interés por incorporarse al servicio público. Puede complementar la trayectoria descrita en el primero con una breve exposición de las habilidades y aportes del solicitante.

Presentar la candidatura constituye una manifestación de interés, no una oferta laboral. Tampoco confirma que habrá contacto inmediato o acceso a una entrevista.

¿QUIÉNES PUEDEN POSTULARSE?

La invitación contempla personas de distintas comunidades texanas y con diversos recorridos profesionales. No está planteada exclusivamente para quienes ya ocuparon cargos dentro del gobierno estatal.

Por ese motivo, los antecedentes adquiridos en empresas, organizaciones comunitarias, instituciones educativas u otros ámbitos pueden formar parte del perfil presentado. No obstante, cada futura oportunidad tendrá condiciones que deberán revisarse cuando sean anunciadas.

Para el público hispanohablante, resulta importante hacer otra distinción: recibir candidaturas diversas no equivale a una búsqueda específica de trabajadores bilingües. La información consultada tampoco permite afirmar que dominar español será un requisito o una ventaja en todos los procesos.

Aspecto Información disponible Responsable de la convocatoria Equipo de transición de Gina Hinojosa Personas convocadas Residentes de Texas con distintas trayectorias profesionales Experiencia gubernamental La invitación no está limitada a quienes hayan trabajado en el sector público Documentación mencionada Currículo y carta de presentación Modalidad de participación Registro por internet Portal habilitado governorhinojosa.com/apply Evaluación de perfiles Conforme se reciben, según lo informado sobre el lanzamiento Puestos y remuneraciones La información revisada no incluye un catálogo con esos detalles Próximas novedades Se anuncian para las siguientes semanas

¿QUÉ PUESTOS ESTÁN DISPONIBLES Y CUÁNTO PAGAN?

Por ahora, el sitio funciona como un canal de recepción de antecedentes. Los materiales consultados no incluyen una relación de cargos con funciones, remuneraciones, horarios o condiciones particulares.

En consecuencia, todavía no es posible determinar qué profesiones tendrán mayores oportunidades ni cuánto podría ganar alguien seleccionado. Tampoco corresponde interpretar esta iniciativa como una contratación masiva para cualquier oficio.

La ubicación representa otro dato pendiente. Poder completar el trámite desde Houston, El Paso, McAllen o cualquier otra localidad no significa que una eventual plaza estará disponible allí; del mismo modo, no permite dar por hecho que habrá opciones remotas.

Antes de evaluar un cambio laboral, será necesario conocer las condiciones concretas de cada oferta. En esta etapa, el alcance confirmado consiste en presentar el perfil y manifestar disposición para incorporarse.

¿CUÁNDO HABRÁ MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS OPORTUNIDADES?

La página de postulación señala que compartirá novedades durante las próximas semanas. El contenido público revisado no precisa una fecha para anunciar todas las posiciones ni establece un cierre general del registro.

Según la cobertura del lanzamiento, las candidaturas se consideran conforme llegan. Ese procedimiento no fija un plazo de respuesta individual ni garantiza que todos los aspirantes serán contactados.

Así luce el portal de Gina Hinojosa, donde se están recogiendo las postulaciones (Foto: Gina Hinojosa)

GINA HINOJOSA PREPARA SU LLEGADA AL GOBIERNO DE TEXAS EN ENERO DE 2027

La apertura del registro forma parte de los preparativos posteriores a la victoria de Hinojosa sobre el republicano Greg Abbott en las elecciones del 3 de noviembre de 2026. La demócrata asumirá la gubernatura en enero de 2027.

Tras los comicios, anunció un equipo de transición bipartidista y expresó su intención de impulsar una transferencia ordenada del poder. El mandatario saliente, por su parte, se comprometió a colaborar con ese proceso.

Quienes deseen incorporarse cuentan con el portal anunciado para entregar sus documentos. Las funciones, los requisitos y las condiciones de contratación deberán comprobarse cuando se difundan las oportunidades específicas.