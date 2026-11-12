Texas se prepara para un relevo histórico: Gina Hinojosa se convertirá en la primera latina al frente del gobierno estatal, después de vencer al republicano Greg Abbott en las elecciones de noviembre. La toma de posesión está prevista para el martes 19 de enero de 2027, pero antes deberá comenzar la sesión ordinaria de la Legislatura, cuya organización marca el calendario constitucional del cambio de mando. Para las familias hispanas de Houston, San Antonio y Dallas que siguen la transición, esto significa que el triunfo en las urnas no supone una transferencia inmediata de funciones: la nueva administración tendrá que esperar hasta enero para asumir sus responsabilidades.

La transición tampoco coincidirá con Año Nuevo. Mientras avanzan los preparativos, el mandatario saliente conservará sus atribuciones hasta que su sucesora tome posesión, conforme a las disposiciones constitucionales.

Gina Hinojosa asumirá como gobernadora de Texas en enero de 2027 (Foto: AFP)

¿CUÁNDO TOMARÁ POSESIÓN GINA HINOJOSA COMO GOBERNADORA DE TEXAS?

La fecha prevista es el martes 19 de enero de 2027. El cálculo responde a la norma que establece la instalación de quien ganó los comicios durante el primer martes posterior a la organización de la Legislatura, o tan pronto como resulte posible después.

La sesión ordinaria debe comenzar el 12 de enero, al mediodía. Si el órgano legislativo completa entonces su organización, el relevo corresponderá a la semana siguiente.

Este calendario permite identificar el día esperado, pero no confirma por sí solo la hora del juramento, las actividades públicas ni las condiciones de acceso. Esos detalles deberán verificarse mediante los anuncios oficiales.

Fecha Acontecimiento 3 de noviembre de 2026 Elecciones generales en las que Hinojosa derrotó a Abbott. 12 de enero de 2027, al mediodía Inicio de la sesión ordinaria de la Legislatura estatal. 19 de enero de 2027 Fecha prevista para la toma de posesión, conforme al calendario constitucional.

¿POR QUÉ NO ASUMIRÁ EL 1 DE ENERO DE 2027?

El inicio del año no determina cuándo comienza el mandato. El artículo IV, sección 4, de la Constitución de Texas vincula ese momento con la organización del Poder Legislativo, en lugar de fijarlo para el primer día del calendario.

Por su parte, la sección 301.001 del Código de Gobierno dispone que los legisladores se reúnan al mediodía del segundo martes de enero de cada año impar. En 2027, esa jornada caerá el 12; una semana después llegará la fecha prevista para el juramento.

El procedimiento puede resumirse en tres pasos:

La ciudadanía elige a quien encabezará la siguiente administración. La Legislatura comienza su sesión ordinaria y se organiza. La persona electa toma posesión dentro del plazo constitucional.

Por eso, la apertura de los trabajos parlamentarios y el relevo del Ejecutivo son acontecimientos distintos, aunque forman parte de la misma secuencia institucional.

Gina Hinojosa ganó las elecciones en Texas y se convertirá en la nueva gobernadora del estado (Foto: AFP)

¿QUÉ PASARÁ CON GREG ABBOTT DURANTE LA TRANSICIÓN?

Greg Abbott continuará como gobernador hasta que su sucesora asuma formalmente. La Constitución contempla esa continuidad para evitar un vacío de autoridad entre administraciones.

Hinojosa, en cambio, mantendrá la condición de gobernadora electa durante las semanas previas al juramento. Haber ganado las elecciones no le permite ejercer anticipadamente las facultades del cargo.

Figura política Situación antes del relevo Greg Abbott Gobernador en funciones hasta la toma de posesión de su sucesora. Gina Hinojosa Ganadora de los comicios, todavía sin ejercer las atribuciones del Ejecutivo estatal.

La diferencia es importante para quienes siguen las decisiones que se anuncien durante este período: la responsabilidad de conducir el gobierno seguirá correspondiendo al mandatario saliente hasta concretarse el cambio.

El gobernador Greg Abbott perdió las más recientes elecciones en Texas, por lo que tendrá que dejar el cargo en enero de 2027 (Foto: AFP)

¿QUÉ REPRESENTA EL TRIUNFO DE HINOJOSA PARA LA COMUNIDAD HISPANA?

Su victoria tiene una dimensión histórica: será la primera latina en gobernar Texas. Además, el resultado pone fin a más de tres décadas de control republicano sobre ese puesto.

Para los lectores hispanohablantes del estado, ese antecedente aporta una conexión directa con la representación política. Sin embargo, conviene distinguir el significado de la elección de las medidas que pueda impulsar después: sus propuestas deberán traducirse en decisiones oficiales una vez que comience la gestión.

El centro institucional del relevo estará en Austin. Allí se encuentra el Capitolio, sede de la Legislatura y escenario de la actividad política estatal.

¿HASTA CUÁNDO DURARÁ EL MANDATO DE GINA HINOJOSA?

La Constitución establece un período de cuatro años. Con una toma de posesión en enero de 2027, su gestión correspondería a 2027-2031, sin perjuicio de la disposición que mantiene a quien ocupa el puesto hasta que su sucesor asuma debidamente.

Entre las facultades de la gobernación figuran ejecutar las leyes, presentar recomendaciones a los legisladores, convocar sesiones extraordinarias y aprobar o vetar proyectos. Parte de su agenda dependerá, por tanto, de los acuerdos que alcance con ambas cámaras.