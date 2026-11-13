Entregar $1,500 por hogar, suspender los impuestos estatales a los combustibles y congelar las tarifas eléctricas son algunas de las promesas con las que Gina Hinojosa buscará aliviar el costo de vida en Texas. Tras derrotar a Greg Abbott, la gobernadora electa pondrá fin a más de tres décadas de control republicano y asumirá con una agenda que también contempla fortalecer la educación pública y ampliar Medicaid. Para quienes ajustan sus cuentas entre la renta, el supermercado y los servicios, esos compromisos abren expectativas sobre posibles cambios en el presupuesto familiar. Sin embargo, el resultado electoral no garantiza beneficios inmediatos: varias iniciativas necesitarán respaldo legislativo, financiamiento y reglas de aplicación antes de llegar a los residentes.

La demócrata tendrá más aliados de los que esperaba durante la campaña. Su partido ganó la Cámara de Representantes estatal y ocupará otros cargos clave, mientras el Senado conservará una mayoría republicana. Ese reparto del poder abre oportunidades, pero también obliga a negociar.

Estos son los principales compromisos, sus posibles efectos y los obstáculos que enfrentarán antes de ponerse en marcha, según una información originalmente publicadas por Texas Tribune.

$1,500 POR HOGAR, GASOLINA Y ELECTRICIDAD: ¿QUÉ PLANTEA PARA ALIVIAR LOS GASTOS?

El bolsillo familiar ocupa un lugar central en el programa de Hinojosa. Durante la contienda, propuso declarar una emergencia por el alto costo de vida y recurrir a órdenes ejecutivas para suspender los gravámenes estatales sobre la gasolina y el diésel, además de contener las tarifas eléctricas.

Por otra parte, prometió distribuir $1,500 a cada hogar utilizando recursos del ahorro estatal. La iniciativa contempla una entrega por vivienda familiar, no un desembolso individual para todos sus integrantes.

Sus planteamientos económicos se concentran en tres frentes:

Suspender temporalmente los impuestos estatales a los combustibles: podría reducir el costo de llenar el tanque, siempre que exista viabilidad legal y la rebaja llegue al consumidor.

Congelar las tarifas eléctricas: busca contener los incrementos del servicio, aunque falta precisar su alcance y los componentes de la factura que quedarían incluidos.

Entregar $1,500 por hogar: permitiría disponer de dinero adicional para alimentos, renta, transporte u otras necesidades, sujeto a la autorización del financiamiento y las reglas de distribución.

Propuesta Posible efecto para los residentes Qué falta por resolver Suspender los impuestos estatales a la gasolina y el diésel Ahorro al llenar el tanque, si la reducción llega al consumidor Viabilidad legal, duración y aplicación Congelar las tarifas eléctricas Mayor previsibilidad en el recibo de la luz Alcance de la intervención y condiciones regulatorias Entregar $1,500 por hogar Un ingreso extraordinario para cubrir necesidades familiares Autorización del financiamiento y mecanismo de distribución

Para quien depende del carro para llegar al trabajo, llevar a sus hijos a clases o atender un negocio familiar, cualquier reducción puede marcar una diferencia. Sin embargo, todavía no corresponde calcular ahorros garantizados.

Tampoco debe confundirse el pago anunciado con una ayuda disponible para solicitar. Se trata de un compromiso que necesita convertirse en un programa con presupuesto, requisitos y procedimientos definidos.

Gina Hinojosa asumirá como gobernadora de Texas en enero de 2027 (Foto: AFP)

ESCUELAS PÚBLICAS: MÁS RECURSOS Y CAMBIOS EN LA DIRECCIÓN EDUCATIVA

La educación constituye otro eje de su agenda. Hinojosa plantea aumentar el financiamiento, frenar el programa de vales escolares promovido por Abbott y terminar con las intervenciones estatales en distritos educativos. También prometió eliminar el examen STAAR.

Durante su discurso de victoria, expresó su postura con estas declaraciones: “Los días de tratar nuestras escuelas públicas como si estuvieran en venta han terminado. Los días de tratar los dólares de nuestros impuestos como si fueran su alcancía personal han terminado”.

Entre los principales compromisos figuran:

Aumentar el financiamiento de los planteles públicos.

Combatir el programa de vales, que destina fondos gubernamentales a alternativas privadas.

Devolver el control de los distritos intervenidos a las comunidades.

Eliminar el examen STAAR.

Cambiar la dirección de la Agencia de Educación de Texas, conocida como TEA.

La mandataria electa anunció que destituiría al comisionado Mike Morath desde su primer día. No obstante, el mandato del funcionario está previsto que concluya al cierre de 2026, por lo que la transición deberá aclarar cómo se concretará el relevo.

Para madres, padres y tutores, el debate supera la elección de un nuevo responsable en Austin. Está en juego cuánto recibe el plantel del vecindario, quién toma decisiones dentro del distrito y de qué manera se evalúa a los estudiantes.

Cada objetivo seguirá una ruta distinta. Cambiar autoridades no equivale a conseguir presupuesto adicional ni a reformar programas establecidos por ley; estos últimos requerirán acuerdos entre ambas cámaras.

AMPLIAR MEDICAID: ¿QUIÉNES PODRÍAN BENEFICIARSE?

Hinojosa también hizo campaña a favor de ampliar Medicaid, una medida rechazada durante años por Abbott y otros dirigentes republicanos. El propósito es extender la cobertura médica a más adultos de bajos ingresos que actualmente quedan fuera del programa.

Si logra concretarse, podría traducirse en:

Acceso a seguro médico para personas que hoy no califican.

Mayores posibilidades de recibir atención preventiva y seguimiento.

Una alternativa para quienes tienen dificultades para pagar consultas, medicamentos o tratamientos.

Menor presión financiera sobre centros asistenciales que atienden a pacientes sin cobertura.

Para muchas familias hispanohablantes, los detalles prácticos serán tan importantes como el anuncio: quién reuniría las condiciones, cuándo comenzaría la inscripción y qué documentos se exigirían.

El resultado electoral no modifica automáticamente las reglas vigentes. La ampliación necesita respaldo político, decisiones presupuestarias y coordinación con el Gobierno federal antes de convertirse en una opción disponible.

CENTROS DE DATOS: CÓMO EVITAR QUE SUS COSTOS LLEGUEN AL RECIBO DE LA LUZ

El crecimiento de los centros de datos figura entre los asuntos que revisará la próxima administración. Estas instalaciones procesan grandes cantidades de información y sostienen servicios digitales, incluidos aquellos vinculados con la inteligencia artificial.

Hinojosa ha planteado limitar su expansión, revisar los incentivos fiscales y evitar que los hogares asuman costos adicionales de electricidad derivados de esos proyectos.

La discusión se concentra en tres aspectos:

Electricidad: cómo impedir que la demanda de grandes consumidores encarezca el servicio residencial.

Beneficios fiscales: cuáles deberían mantenerse y bajo qué condiciones.

Desarrollo local: qué requisitos tendrían que cumplir las nuevas instalaciones antes de recibir autorización.

Para los vecinos, la conexión más directa está en la factura mensual: quién pagará por atender ese consumo y cuáles serán las protecciones disponibles. Las respuestas dependerán de las normas que finalmente se adopten.

MIGRACIÓN: ¿QUÉ DECISIONES ESTATALES PODRÍA REVISAR?

En materia migratoria, la demócrata deberá distinguir entre las acciones que puede modificar desde la gobernación y aquellas cuya reforma corresponde a la Legislatura.

Durante la campaña rechazó la ley texana de 2023 que convirtió los cruces fronterizos no autorizados en un delito estatal. En una entrevista de octubre con The New York Times, citada por The Texas Tribune, reconoció los límites que esperaba enfrentar: “No la apoyo, voté en contra y mantengo mi postura. Pero no voy a fingir que tendré el poder de convencer a la Legislatura para que la elimine”.

El resultado de las urnas cambió parte de aquel escenario, aunque no supone la derogación automática de ninguna disposición.

Entre los asuntos que podría examinar figuran:

Las declaraciones de emergencia fronteriza renovadas por Abbott.

Las órdenes ejecutivas relacionadas con el apoyo del Departamento de Seguridad Pública de Texas, o DPS, a las autoridades federales de inmigración.

El uso de recursos estatales en operaciones de control.

Las modificaciones administrativas realizadas durante el gobierno anterior.

El representante Ramón Romero, presidente del Mexican American Legislative Caucus, señaló que aquella colaboración generó temor en comunidades latinas. Según explicó, algunos residentes comenzaron a asociar a los agentes del DPS con las operaciones migratorias federales.

Una revisión podría cambiar la relación entre las instituciones texanas y los vecindarios a los que sirven. Sin embargo, Hinojosa no tendrá facultades para modificar por sí sola las leyes nacionales ni detener la actuación de organismos federales.

COMUNIDAD LGBTQ+ Y AUTONOMÍA MUNICIPAL: ¿QUÉ PODRÍA CAMBIAR?

Durante la contienda, Hinojosa evitó colocar las llamadas guerras culturales en el centro de su mensaje. Tampoco prometió derogar individualmente todas las restricciones aprobadas bajo Abbott, por lo que conviene separar sus compromisos expresos de las expectativas formuladas por organizaciones civiles.

Nathan Johnson, elegido fiscal general, será una figura importante en este ámbito. Ha manifestado que no destinaría recursos de su oficina a hacer cumplir determinadas disposiciones, incluida aquella relacionada con el uso de baños públicos por personas transgénero.

Esa postura podría influir en la actuación de la fiscalía, aunque no equivaldría a eliminar las normas existentes.

Brad Pritchett, director ejecutivo de Equality Texas, expresó su expectativa sobre la próxima gestión: “Creo que veremos una agenda de la gobernadora Hinojosa más centrada en apoyar a los texanos, en lugar de utilizar al gobierno como un arma para atacar a las personas”.

El dirigente también consideró posible impulsar protecciones adicionales y devolver facultades a ciudades y gobiernos locales, particularmente en asuntos antidiscriminatorios. Se trata de perspectivas sobre el nuevo escenario, no de cambios aprobados.

NOMBRAMIENTOS Y UNIVERSIDADES: LAS DECISIONES MENOS VISIBLES

La influencia de Hinojosa no dependerá únicamente de los proyectos que consiga llevar a votación. También podrá intervenir en la integración de agencias y juntas estatales conforme surjan vacantes o concluyan mandatos.

Entre los próximos relevos figuran puestos vinculados con el sistema de la Universidad de Texas y Texas Tech. Esas designaciones podrían repercutir en la libertad académica, las políticas institucionales y la continuidad de programas de diversidad.

Asimismo, tendrá margen para revisar determinadas órdenes ejecutivas y declaraciones de desastre de Abbott. Durante su administración, esas herramientas permitieron transferir fondos, suspender regulaciones y adjudicar contratos sin licitación bajo condiciones de emergencia.

Aunque reciben menos atención que un pago directo, tales decisiones influyen en el manejo del dinero público y la orientación de organismos que prestan servicios a la población.

¿QUÉ OBSTÁCULOS ENFRENTAN LAS PROMESAS DE GINA HINOJOSA?

La gobernadora electa contará con Vikki Goodwin como vicegobernadora y Nathan Johnson al frente de la fiscalía general, además de una Cámara de Representantes controlada por los demócratas.

Sin embargo, la mayoría republicana del Senado mantendrá la necesidad de negociar. Las iniciativas que exijan nuevas leyes o asignaciones presupuestarias deberán superar ese equilibrio político.

Compromiso Posible beneficio para los residentes Principal obstáculo Entregar $1,500 por hogar Dinero adicional para necesidades familiares Financiamiento y aprobación del mecanismo Suspender los impuestos estatales a los combustibles Ahorro al cargar gasolina o diésel Viabilidad jurídica y aplicación Congelar las tarifas eléctricas Mayor estabilidad en el costo del servicio Alcance regulatorio y condiciones del mercado Aumentar fondos educativos Más recursos para estudiantes y docentes Acuerdos presupuestarios Eliminar el STAAR Cambios en la evaluación escolar Reforma del sistema vigente Ampliar Medicaid Cobertura médica para más personas Respaldo estatal y coordinación federal Regular los centros de datos Protección frente a posibles costos adicionales Definición de reglas e incentivos Revisar las políticas migratorias Cambios en la actuación de agencias texanas Límites legales y competencias nacionales

Durante su discurso de victoria, Hinojosa rechazó que la alternancia debiera convertirse en una nueva forma de exclusión: “Esta oficina de la gobernación no me pertenece a mí ni pertenece a mi partido. No terminamos una era de gobierno de un solo partido para dar paso a otra”.

Para quienes esperan alivio al pagar la renta, atención médica accesible o mejores condiciones en la escuela de sus hijos, la siguiente etapa será decisiva. El alcance del cambio dependerá de cuáles iniciativas obtengan recursos, cómo se implementen y cuándo produzcan resultados. Hasta entonces, corresponde hablar de propuestas pendientes, no de beneficios garantizados.