Cuatro proyectos impulsados por legisladores demócratas y republicanos han puesto bajo revisión el uso de las cámaras Flock Safety en Texas. Las propuestas van desde prohibir esta tecnología en entidades gubernamentales hasta imponer controles más estrictos sobre la información recopilada. El debate tiene implicaciones para quienes manejan al trabajo, recogen a sus hijos de la escuela o visitan a familiares: al combinar las lecturas de placas captadas en distintos puntos, las autoridades pueden reconstruir parte de esos trayectos. De ahí las preguntas sobre quién consulta los registros, con qué propósito y durante cuánto tiempo permanecen almacenados. Por ahora, las iniciativas no constituyen restricciones vigentes.

Las propuestas corresponden a la sesión legislativa de 2027, programada del 12 de enero al 31 de mayo. Su eventual discusión coincidirá con el cambio de gobierno: la gobernadora electa, Gina Hinojosa, tiene prevista su toma de posesión para el 19 de ese mes, una semana después del inicio de los trabajos parlamentarios.

Aunque Flock Safety concentra buena parte de la atención pública, los textos sobre lectores automáticos de placas regulan esa tecnología, no únicamente los equipos de una marca. Además, presentar una iniciativa no garantiza que llegue a debatirse, someterse a votación o convertirse en ley.

¿QUÉ PROPONEN LOS CUATRO PROYECTOS SOBRE CÁMARAS FLOCK EN TEXAS?

Las medidas plantean caminos distintos. Una busca impedir la utilización por entidades gubernamentales; otra se concentra en determinadas subvenciones estatales. Las dos restantes permitirían el funcionamiento bajo condiciones específicas.

Proyecto Legislador que lo presenta Cambio principal propuesto HB 331 John Bucy, demócrata Prohibir que las entidades gubernamentales utilicen lectores automáticos de placas. SB 232 Carol Alvarado, demócrata Impedir que la Motor Vehicle Crime Prevention Authority otorgue subvenciones para comprar estos sistemas. HB 763 Mary González, demócrata Limitar los usos permitidos, regular el intercambio de información y eliminar determinados datos en un máximo de 48 horas. HB 847 Brian Harrison, republicano Exigir una orden judicial o autorización de un tribunal para el uso policial y restringir los registros a investigaciones de delitos violentos.

El representante estatal John Bucy plantea la restricción más amplia: ninguna entidad gubernamental de Texas podría utilizar lectores automáticos de placas. Su alcance abarcaría al estado, sus subdivisiones políticas, agencias y departamentos, además de funcionarios y empleados.

También permitiría presentar demandas por perjuicios derivados de un incumplimiento. Quien gane el caso podría recuperar los daños reales o una indemnización legal de $1,000, junto con los costos judiciales y honorarios razonables de abogados.

No sería un pago automático para cualquier conductor captado por una cámara. La compensación dependería del procedimiento previsto y de que la persona demandante obtenga una resolución favorable.

La versión presentada propone entrar en vigor el 1 de septiembre de 2027, siempre que se convierta en ley y conserve esa disposición.

La senadora Carol Alvarado dirige su iniciativa al dinero destinado a adquirir estos equipos. Busca impedir que la Motor Vehicle Crime Prevention Authority otorgue subvenciones para comprar lectores automáticos de placas.

El financiamiento adquirió especial relevancia después de que una investigación de The Texas Tribune, citada en la cobertura periodística sobre las propuestas, encontrara que dicho organismo había destinado más de $30 millones a apoyar la instalación de unas 3,200 cámaras Flock en territorio texano.

El alcance es específico: cerrar esa vía de recursos no equivaldría, por sí solo, a prohibir todos los dispositivos ni las demás formas de pagarlos.

La representante Mary González propone permitir esta tecnología únicamente para los siguientes fines:

Detectar o investigar delitos que puedan castigarse como graves, conocidos en inglés como felonies. Identificar vehículos sin registro o seguro. Investigar reportes de personas desaparecidas. Localizar o recuperar autos robados. Cobrar o hacer cumplir el pago de peajes y las normas de estacionamiento. Controlar el acceso a áreas de seguridad restringida.

Su articulado establece una regla general de eliminación dentro de las 48 horas posteriores a la recopilación. Contempla excepciones para información utilizada como evidencia en un proceso penal, solicitudes de preservación y determinados mandatos judiciales.

Además, impediría compartir esos datos con el Gobierno federal, sus dependencias o quienes actúen en su nombre. Para ciertos procedimientos de conservación y divulgación, exigiría una orden sustentada en hechos específicos que demuestren causa probable.

Otro apartado aborda posibles prácticas discriminatorias. Cuando se busquen unidades sin registro o seguro, quedaría prohibido dirigir intencionalmente la vigilancia contra personas por su raza, origen étnico o nivel de ingresos; asimismo, establecería límites al impacto desproporcionado sobre esos grupos.

En materia de transparencia, los organismos participantes tendrían que publicar sus reglas en internet y remitir un informe anual al Departamento de Seguridad Pública de Texas. El documento incluiría las lecturas efectuadas, las bases consultadas y los arrestos o procesos penales derivados de las comparaciones.

El representante republicano Brian Harrison plantea que una agencia policial solo pueda utilizar estos lectores con una orden judicial —warrant— o autorización de un tribunal. El requisito abarcaría el funcionamiento del sistema, no únicamente la consulta posterior de sus archivos.

Las imágenes y los datos obtenidos quedarían limitados a investigaciones de delitos violentos, conforme a la definición legal citada en el texto. También deberían destruirse con prontitud, salvo las excepciones relacionadas con vehículos o propietarios involucrados en esos hechos o en pesquisas en curso sobre ellos.

A diferencia de HB 763, esta propuesta no fija un plazo general de 48 horas. Exigiría, además, publicar anualmente la política de utilización y un reporte sobre las placas escaneadas, así como las lecturas empleadas en casos que condujeron a arrestos o procesos penales.

¿QUÉ CAMBIARÍA PARA QUIENES MANEJAN EN TEXAS?

El efecto dependerá de cuál iniciativa avance y de las modificaciones que reciba durante el trámite. No son cuatro restricciones que necesariamente vayan a aplicarse juntas: representan enfoques diferentes sobre una misma herramienta de vigilancia.

Aspecto Posible cambio Proyecto relacionado Uso gubernamental Se prohibiría utilizar lectores automáticos de placas. HB 331 Operación policial Se necesitaría una orden judicial o autorización de un tribunal para emplear el sistema. HB 847 Conservación de información Se eliminarían determinados datos dentro de 48 horas, con excepciones. HB 763 Transferencia al Gobierno federal Se impediría compartir los registros con dependencias federales o quienes actúen en su nombre. HB 763 Transparencia Se establecerían obligaciones de publicación de políticas y elaboración de informes, con requisitos distintos. HB 763 y HB 847 Financiamiento Se cerrarían determinadas subvenciones estatales para comprar los equipos. SB 232

Para las familias hispanohablantes que siguen el debate, resulta importante distinguir entre una disposición planteada y una protección vigente. La restricción al intercambio federal incluida en HB 763 todavía es una propuesta y no permite concluir qué información se ha compartido sobre una persona en particular.

¿CUÁNTAS CÁMARAS FLOCK HAY EN TEXAS?

Un análisis de Pew Research Center publicado el 9 de noviembre identificó 15,318 cámaras Flock en Texas, a partir de registros de OpenStreetMap consultados el 17 de septiembre de 2026. La cifra permite dimensionar su presencia, pero no constituye un inventario oficial ni confirma cuántos equipos están actualmente operativos.

Entre los condados incluidos en el estudio aparecen los siguientes:

Condado Cámaras Flock identificadas Harris 3,490 Dallas 1,572 Tarrant 1,054 Collin 608 Denton 583

El acceso público a los detalles de funcionamiento también presenta diferencias. Entre las 1,517 agencias estadounidenses con portales de transparencia examinadas por Pew, el 66% indicaba si compartía información con otras organizaciones y el 50% ofrecía detalles sobre búsquedas individuales.

Esos porcentajes corresponden al conjunto nacional estudiado, no exclusivamente a Texas. por ello, tampoco describen necesariamente las prácticas de cada departamento policial del estado.

En Estados Unidos, las cámaras Flock se ha convertido en un tema de conversación muy polémico (Crédito: Pexels)

¿QUÉ PAPEL TENDRÁ GINA HINOJOSA?

La gobernadora electa asumirá el cargo cuando la sesión ordinaria ya esté en marcha. Por eso, las iniciativas podrían formar parte de la agenda de su administración, aunque todavía no corresponde atribuirles un calendario definitivo de debate o aprobación.

La secuencia importa: los legisladores comenzarán sus trabajos el 12 de enero de 2027, mientras que la toma de posesión está prevista para el 19. El cambio de gobierno aporta contexto político, pero no garantiza el avance de estas medidas.