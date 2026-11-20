Miami-Dade y Broward figuran entre los siete condados que Ron DeSantis incorporó al estado de emergencia por las lluvias e inundaciones de noviembre, con lo que la declaración abarca ahora 21 jurisdicciones de Florida. La ampliación permite movilizar recursos y acelerar trámites para atender las consecuencias del temporal, un escenario que preocupa a quienes necesitan desplazarse al trabajo, mantener abierto su negocio o acceder a medicamentos. Sin embargo, la medida no constituye una orden automática de evacuación ni anuncia cheques de ayuda para los residentes: las actuaciones concretas dependerán de las condiciones locales y de las instrucciones emitidas por los organismos responsables.

La ampliación corresponde a la Orden Ejecutiva 26-232, firmada el miércoles 18 de noviembre de 2026. Los siete territorios incorporados son Broward, Duval, Flagler, Miami-Dade, Monroe, Putnam y St. Johns.

El documento modifica una declaración que comenzó el día 2 y tuvo una primera actualización el 4 de ese mes. Desde entonces, el marco legal permite organizar rescates, coordinar evacuaciones y atender distintas consecuencias del temporal.

Miles de ciudadanos al sur de Florida han resultado damnificados por las intensas lluvias (Foto: Getty Images)

¿CUÁLES SON LOS 21 CONDADOS INCLUIDOS EN LA EMERGENCIA DE FLORIDA?

Este es el listado completo, con las fechas de incorporación y los documentos correspondientes:

Condado Fecha de incorporación Orden ejecutiva Brevard 2 de noviembre de 2026 26-227 DeSoto 2 de noviembre de 2026 26-227 Hardee 2 de noviembre de 2026 26-227 Highlands 2 de noviembre de 2026 26-227 Indian River 2 de noviembre de 2026 26-227 Martin 2 de noviembre de 2026 26-227 St. Lucie 2 de noviembre de 2026 26-227 Glades 4 de noviembre de 2026 26-228 Hendry 4 de noviembre de 2026 26-228 Lake 4 de noviembre de 2026 26-228 Okeechobee 4 de noviembre de 2026 26-228 Palm Beach 4 de noviembre de 2026 26-228 Seminole 4 de noviembre de 2026 26-228 Volusia 4 de noviembre de 2026 26-228 Broward 18 de noviembre de 2026 26-232 Duval 18 de noviembre de 2026 26-232 Flagler 18 de noviembre de 2026 26-232 Miami-Dade 18 de noviembre de 2026 26-232 Monroe 18 de noviembre de 2026 26-232 Putnam 18 de noviembre de 2026 26-232 St. Johns 18 de noviembre de 2026 26-232

¿QUÉ PERMITE HACER LA DECLARACIÓN?

El estado de emergencia no es solamente una advertencia meteorológica. Se trata de un mecanismo jurídico que concede facultades extraordinarias al Gobierno para afrontar las inundaciones y trabajar junto con las administraciones locales.

La disposición original designa al director de la División de Manejo de Emergencias de Florida como coordinador estatal. Entre las herramientas previstas figuran las siguientes:

Movilizar personal y equipos para tareas de rescate, evacuación, respuesta y recuperación.

Activar a la Guardia Nacional de Florida y a la Guardia Estatal cuando resulte necesario.

Agilizar determinados trámites de compra, contratación de servicios y alquiler de maquinaria.

Utilizar fondos destinados a la preparación ante desastres y solicitar asistencia federal o de otros estados.

Poner instalaciones públicas adecuadas a disposición de las agencias locales para habilitar refugios.

Aplicar las protecciones contra precios abusivos de bienes esenciales vinculados con la situación.

MEDICAMENTOS: ¿QUÉ CONTEMPLA LA RECARGA DE EMERGENCIA?

La orden original permite a los farmacéuticos dispensar una recarga extraordinaria de hasta 30 días de medicamentos de mantenimiento a residentes de las zonas comprendidas, conforme a las condiciones legales aplicables.

Esta disposición puede resultar útil para pacientes que necesitan continuar un tratamiento durante las interrupciones ocasionadas por el temporal. Sin embargo, no constituye una entrega gratuita general ni elimina los requisitos establecidos para acceder al suministro.

¿HASTA CUÁNDO ESTARÁ VIGENTE LA DECLARACIÓN ORIGINAL?

La Orden Ejecutiva 26-227, firmada el 2 de noviembre, fija una duración de 60 días, salvo que sea extendida. Ese período sitúa el vencimiento previsto en el 1 de enero de 2027.

Por su parte, la modificación del 4 de noviembre señala que expira junto con el instrumento inicial. Añadir territorios no implica, por sí solo, iniciar otro plazo completo: la fecha aplicable depende de lo dispuesto en cada actualización.