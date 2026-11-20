Las infecciones respiratorias forman parte de las preocupaciones de muchas familias en Estados Unidos mientras organizan sus encuentros por Thanksgiving. Una tos después de clases o molestias al tragar antes de ir al trabajo pueden obligar a reconsiderar una visita a los abuelos, especialmente si también habrá un recién nacido en la reunión. En ese contexto, conocer qué agentes circulan permite tomar decisiones sobre el cuidado de los seres queridos. La información publicada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), actualizada el 13 de noviembre de 2026, reúne detalles sobre distintos virus y bacterias, sus riesgos y las medidas para reducir los contagios.

Cada uno tiene características particulares: mientras algunos suelen provocar cuadros leves, otros requieren tratamiento específico. Distinguirlos permite evitar confusiones, reconocer señales de alarma y entender por qué los antibióticos no son una solución para cualquier malestar.

Con las bajas temperaturas, las enfermedades respiratorias empiezan a aumentar (Foto: Magnific)

¿QUÉ INFECCIONES RESPIRATORIAS ESTÁN AUMENTANDO EN ESTADOS UNIDOS?

El resumen federal indica que el rinovirus/enterovirus y el adenovirus registran actividad elevada en el país. Este último, además, muestra incrementos en algunas regiones. Sin embargo, una tendencia nacional no describe necesariamente lo que ocurre en cada estado, condado o ciudad.

La siguiente tabla reúne los agentes abordados en esta nota y diferencia los datos actuales de las observaciones generales sobre su comportamiento:

Infección o agente ¿Qué señalan las fuentes consultadas de los CDC? Estreptococo del grupo A Puede circular durante todo el año. Los cuadros respiratorios suelen ser más frecuentes en invierno y a comienzos de primavera; las notificaciones habitualmente empiezan a subir con el regreso a clases. Rinovirus/enterovirus Presentan actividad elevada a escala nacional, según el resumen del 13 de noviembre. Adenovirus respiratorio Mantiene niveles elevados en el país y aumenta en algunas regiones. Mycoplasma pneumoniae Puede provocar afecciones leves o neumonía. La información general consultada no permite atribuirle una tendencia nacional actual. Tosferina Es muy contagiosa, circula durante todo el año y registra picos periódicos.

Las observaciones estacionales no equivalen a un incremento confirmado durante la semana del reporte. Tampoco se trata de una lista completa: la influenza, el COVID-19 y el virus respiratorio sincitial (VRS) cuentan con seguimiento específico dentro del sistema federal.

1. ESTREPTOCOCO DEL GRUPO A: EL DOLOR DE GARGANTA PUEDE REQUERIR UNA PRUEBA

El estreptococo del grupo A puede causar faringitis estreptocócica, conocida como strep throat en consultorios y escuelas estadounidenses. Aunque muchas manifestaciones son leves, esta bacteria también tiene capacidad de provocar enfermedad grave.

Ante la sospecha, un profesional puede solicitar una prueba y determinar si corresponde recetar antibióticos. No conviene asumir que cualquier molestia al tragar tiene ese origen ni comenzar un tratamiento por cuenta propia.

Para reducir su propagación, las autoridades sanitarias recomiendan:

Lavarse las manos con frecuencia.

Cubrirse al toser o estornudar.

Tomar los medicamentos exactamente como fueron indicados, cuando exista una prescripción.

2. RINOVIRUS/ENTEROVIRUS Y ADENOVIRUS: ACTIVIDAD ELEVADA, PERO CON DIFERENCIAS

El rinovirus figura entre las causas habituales del resfriado común y puede desencadenar ataques de asma. En los reportes federales aparece junto con el enterovirus bajo la categoría RV/EV, mientras que el adenovirus respiratorio se identifica por separado.

Este último puede ocasionar síntomas parecidos a los de un catarro o una gripe, además de bronquitis, neumonía, conjuntivitis y problemas gastrointestinales. Quienes tienen defensas debilitadas o enfermedades cardíacas o pulmonares enfrentan mayor riesgo de complicaciones.

La falta de aire o el dolor persistente en el pecho no deben considerarse molestias habituales de un resfriado.

3. MYCOPLASMA PNEUMONIAE: NO TODOS LOS CASOS SON “NEUMONÍA AMBULANTE”

La bacteria Mycoplasma pneumoniae puede producir afecciones leves de las vías respiratorias y, en ocasiones, neumonía. Por esa razón, no resulta preciso utilizar la expresión “neumonía ambulante” para describir cualquier infección que provoque.

Los CDC señalan que este microorganismo afecta con mayor frecuencia a escolares y adultos jóvenes. Muchos cuadros mejoran sin medicamentos, aunque un profesional puede indicar antibióticos cuando existe compromiso pulmonar.

La denominación inglesa walking pneumonia tampoco garantiza que el problema carezca de importancia. Si las molestias empeoran o aparece dificultad para respirar, corresponde buscar atención médica.

4. TOSFERINA: ESPECIAL PRECAUCIÓN CUANDO HAY BEBÉS EN CASA

La tosferina, llamada pertussis o whooping cough en inglés, es una enfermedad bacteriana muy contagiosa. Puede afectar a cualquier persona, pero los menores de un año presentan mayor riesgo de complicaciones graves.

La vacunación durante el embarazo ayuda a proteger al recién nacido en sus primeros meses. Cuando se diagnostica esta infección, el tratamiento suele incluir antibióticos y resulta especialmente importante iniciarlo temprano, antes de los ataques de tos.

En hogares con lactantes, conviene revisar el esquema de inmunización con el equipo médico y consultar pronto ante una posible exposición. Las indicaciones del especialista permiten definir las medidas adecuadas para cada integrante familiar.

¿CUÁNDO BUSCAR ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO?

Más allá del diagnóstico, los CDC apuntan que ciertas señales requieren una evaluación urgente. La siguiente tabla reúne advertencias que no conviene pasar por alto:

En adultos En niños Dificultad para respirar o falta de aire. Respiración rápida, esfuerzo al tomar aire o costillas que se hunden con cada inhalación. Dolor o presión persistente en el pecho. Labios o rostro azulados. Confusión o dificultad para despertar. Falta de respuesta o problemas para mantenerse despierto. Fiebre o tos que mejoran y luego regresan o empeoran. Deshidratación: no orinar durante ocho horas, tener la boca seca o llorar sin lágrimas.