Todos los compradores estadounidenses esperan con ansias el Black Friday , una jornada en la que supermercados y comercios minoristas lanzan grandes rebajas para el público. Si eres cliente habitual de Target, ten en cuenta que la empresa ya definió la fecha de inicio de esta campaña, destacando el sorteo de tarjetas de regalo valorizadas en hasta $1,000. Para que sepas cuándo arrancará y las condiciones para acceder a este beneficio, sigue leyendo esta nota.

Cuándo inicia Black Friday en Target

Target confirmó que su "Black Friday iniciará desde el domingo 22 de noviembre. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Según la propia cadena estadounidense, su “Black Friday” iniciará el domingo 22 y finalizará el domingo 29 de noviembre . En estas fechas, se esperan descuentos de hasta 50% de descuento y una promoción que permitirá a los clientes en participar para obtener una tarjeta de regalo de hasta $1,000.

Eso sí, todas las tiendas Target no atenderán el jueves 26 de noviembre debido al feriado federal de Día de Acción de Gracias (Thanksgiving 2026) . La reapertura se realizará al día siguiente desde las 6:00 a.m. (hora local), hora que dará inicio a las promociones especiales presenciales.

¿Y los miembros de Target Circle 360? Los afiliados a este programa tendrán un acceso anticipado a determinadas promociones desde las 2:00 a.m. (hora centro) del miércoles 25 de noviembre.

Cómo ganar una tarjeta de regalo de $1,000 en Target

Los primeros 100 clientes de cada tienda Target podrán obtener esta tarjeta de regalo y la posibilidad de ganar $1,000. (Crédito: AFP)

Para el evento del presente año, la compañía Target anunció la entrega de tarjetas de regalo de hasta $1,000. Eso sí, existen ciertos requisitos a tener en cuenta.

Como punto principal, los primeros 100 clientes elegibles de cada tienda tendrán acceso a estas tarjetas. Los montos pueden variar, ya que serán de $25, $50 y $100, pero solo un cliente accederá al premio de $1,000.

Para participar de este sorteo, los clientes deberán obtener un boleto que será distribuido una hora antes (5:00 a.m.) de la reapertura del viernes 27 de noviembre . No es necesario comprar algún producto, aunque los participantes deben sera mayores de 13 años y canjear su ticket durante la primera hora de funcionamiento.