Un sismo de magnitud 6.7 sacudió la región Junín este viernes 20 de noviembre de 2026, a las 7:09:19 p. m. (hora local), según el reporte sísmico atribuido al Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 129 kilómetros y su epicentro se localizó a 30 kilómetros al noroeste de Junín.

El sismo alcanzó una intensidad de V en Junín, de acuerdo con los parámetros difundidos en el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0818. La magnitud del evento generó preocupación entre la población, mientras se espera información oficial sobre posibles daños materiales o personas afectadas.

¿Dónde fue el epicentro del temblor de magnitud 6.7 en Perú?

El epicentro del temblor se ubicó a 30 kilómetros al noroeste de Junín, en la región del mismo nombre. El reporte sísmico indica que el movimiento ocurrió a una profundidad de 129 kilómetros, con coordenadas de latitud -10.97 y longitud -76.19.

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0818 Fecha y Hora Local: 20/11/2026 19:09:19 Magnitud: 6.7 Profundidad: 129km Latitud: -10.97 Longitud: -76.19 Intensidad: V Junín Referencia: 30 km al NO de Junín, Junín - Junín https://t.co/9fFKemqYyH — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 21, 2026

La ubicación del epicentro y la profundidad del evento son datos importantes para determinar cómo se propagaron las ondas sísmicas y qué zonas pudieron percibir con mayor intensidad el movimiento.

Datos del sismo en Junín

Parámetro Información Fecha Viernes 20 de noviembre de 2026 Hora 7:09:19 p. m. Magnitud 6.7 Profundidad 129 km Latitud -10.97 Longitud -76.19 Intensidad V en Junín Epicentro 30 km al NO de Junín Región Junín, Perú Código de reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0818

¿Qué intensidad tuvo el temblor en Junín?

El reporte sísmico señala una intensidad de V en Junín, correspondiente a un movimiento que puede ser percibido con fuerza por la población. La intensidad sísmica mide los efectos del movimiento en un lugar determinado, mientras que la magnitud representa la energía liberada por el sismo.

La percepción del sismo puede variar según la distancia al epicentro, la profundidad, las características del suelo y el tipo de construcción de cada inmueble.

¿Se reportaron daños o heridos tras el sismo?

Hasta el momento, no se dispone de información oficial confirmada sobre personas heridas, víctimas mortales o daños materiales ocasionados por el movimiento telúrico de magnitud 6.7 en Junín.

Las evaluaciones de posibles afectaciones deberán ser comunicadas por las autoridades regionales, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y los organismos de emergencia. La información se actualizará conforme se conozcan nuevos reportes.

¿Qué hacer después de un sismo?

Después de un movimiento telúrico fuerte, las autoridades recomiendan mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, verificar si existen daños estructurales y estar preparados ante posibles réplicas.

Si una vivienda presenta grietas importantes, desprendimientos u otros daños, se debe evitar ingresar hasta que sea evaluada. También es importante tener a la mano una mochila de emergencia con agua, alimentos, linterna, radio, botiquín y documentos esenciales.

En caso de encontrarse cerca del mar, se recomienda mantenerse atento a las indicaciones oficiales sobre posibles alertas de tsunami, aunque la evaluación de ese riesgo corresponde a las autoridades competentes.