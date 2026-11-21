¿Notas dolor de cabeza u otras molestias cada vez que cambia el clima? Es posible que te preguntes si existe una relación o si deberías prestar más atención a lo que sientes. Para no dar por hecho que el tiempo es el responsable, te explicamos qué hay detrás de la llamada “gripe barométrica”, cuáles son las posibles causas de estos malestares y cuándo conviene consultar a un médico.

Si los cambios de clima coinciden con tus dolores de cabeza, esto te interesa: qué dice la evidencia sobre esa relación y cuándo conviene consultar a un médico (Foto: Magnific)

LO QUE DEBES SABER SOBRE LA “GRIPE BAROMÉTRICA”

La “gripe barométrica” es un nombre informal, popularizado en redes sociales, para describir molestias que algunas personas relacionan con los cambios de clima, como dolor de cabeza o presión en los senos paranasales.

“La ‘gripe barométrica’ no es una enfermedad infecciosa, no es un virus ni una gripa. El término se ha popularizado en redes sociales para describir síntomas de la gente cuando cambia el clima”, dijo el Dr. Joseph Varón a N+ Univision. El término agrupa síntomas que pueden tener distintas causas y no constituye por sí mismo un diagnóstico.

¿Qué significa “barométrica” y qué relación tiene con el clima?

La palabra hace referencia a la presión atmosférica, es decir, la presión que ejerce el aire sobre la superficie terrestre. Esta puede variar con la llegada de tormentas o frentes meteorológicos, al mismo tiempo que cambian la temperatura y la humedad. Algunas personas, especialmente quienes tienen migraña, identifican esas variaciones como desencadenantes de sus síntomas, señala Mayo Clinic.

Aunque se atribuyen ciertos malestares al cambio de clima, e incluso puede haber coincidencias, no demuestra que el tiempo sea la causa de todos los síntomas.

¿Qué dice la evidencia?

La relación más estudiada es la de los cambios de presión atmosférica con los ataques de migraña. Una revisión sistemática encontró que algunos estudios relacionan las caídas o fluctuaciones rápidas de presión con una mayor frecuencia de ataques, pero los resultados no son uniformes.

La asociación con la intensidad del dolor es menos clara y no se encontró evidencia de una relación con la duración de los episodios, detalla una investigación publicada en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Institutos Nacionales de Salud (NIH).

Tampoco existe una explicación biológica definitiva. Se han propuesto mecanismos relacionados con la sensibilidad de los nervios del dolor y la respuesta del cerebro a los cambios ambientales, pero siguen siendo hipótesis, precisa Springer.

NO TODO ES CULPA DEL CLIMA

Si hay fiebre o síntomas respiratorios, no debes dar por hecho que se trata de una reacción a la presión atmosférica. El Dr. Joseph Varón dijo que esos síntomas requieren considerar otras causas, por lo que tienes que se debe acudir a un profesional de salud, en lugar de explicarlos únicamente por el cambio de tiempo.