Este sábado 21 de noviembre hay rumor de buen fútbol, pues el Real Madrid y el Celta de Vigo chocarán en el Estadio Santiago Bernabéu por la Fecha 13 de LaLiga 2026. Como se trata de un partido imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el partido Real Madrid - Celta en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el partido Real Madrid - Celta por LaLiga 2026 este sábado 21 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el duelo en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 3:00 pm
- Estados Unidos (CT): 2:00 pm
- Estados Unidos (MT): 1:00 pm
- Estados Unidos (PT): 12:00 pm
- España: 9:00 pm
- México (CDMX): 2:00 pm
- Puerto Rico: 4:00 pm
- República Dominicana: 4:00 pm
- Panamá: 3:00 pm
- Costa Rica: 2:00 pm
- El Salvador: 2:00 pm
- Guatemala: 2:00 pm
- Honduras: 2:00 pm
- Nicaragua: 2:00 pm
- Argentina: 5:00 pm
- Brasil (Brasilia): 5:00 pm
- Uruguay: 5:00 pm
- Chile (Santiago): 5:00 pm
- Paraguay: 5:00 pm
- Bolivia: 4:00 pm
- Venezuela: 4:00 pm
- Ecuador: 3:00 pm
- Perú: 3:00 pm
- Colombia: 3:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Real Madrid - Celta?
Este sábado 21 de noviembre se podrá ver el partido Real Madrid - Celta por LaLiga 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran duelo, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App, fuboTV
- México: SKY Sports México, Sky+, izzi
- España: DAZN Spain, Movistar+, Movistar Plus+, M+ LALIGA TV, LaLiga TV Bar HD
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Bolivia: Disney+ Premium Chile
- Brasil: CazéTV
- Paraguay: Disney+ Premium Argentina
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Uruguay: Disney+ Premium Argentina
- Venezuela: Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: ViX, SKY Sports Norte
- El Salvador: ViX, SKY Sports Norte
- Guatemala: ViX, SKY Sports Norte
- Honduras: ViX, SKY Sports Norte
- Panamá: ViX, SKY Sports Norte