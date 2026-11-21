Este sábado 21 de noviembre hay rumor de buen fútbol, pues el Real Madrid y el Celta de Vigo chocarán en el Estadio Santiago Bernabéu por la Fecha 13 de LaLiga 2026. Como se trata de un partido imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El partido Real Madrid - Celta por LaLiga 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el partido Real Madrid - Celta en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el partido Real Madrid - Celta por LaLiga 2026 este sábado 21 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el duelo en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

España: 9:00 pm

México (CDMX): 2:00 pm

Puerto Rico: 4:00 pm

República Dominicana: 4:00 pm

Panamá: 3:00 pm

Costa Rica: 2:00 pm

El Salvador: 2:00 pm

Guatemala: 2:00 pm

Honduras: 2:00 pm

Nicaragua: 2:00 pm

Argentina: 5:00 pm

Brasil (Brasilia): 5:00 pm

Uruguay: 5:00 pm

Chile (Santiago): 5:00 pm

Paraguay: 5:00 pm

Bolivia: 4:00 pm

Venezuela: 4:00 pm

Ecuador: 3:00 pm

Perú: 3:00 pm

Colombia: 3:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Real Madrid - Celta?

Este sábado 21 de noviembre se podrá ver el partido Real Madrid - Celta por LaLiga 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran duelo, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App, fuboTV

México: SKY Sports México, Sky+, izzi

España: DAZN Spain, Movistar+, Movistar Plus+, M+ LALIGA TV, LaLiga TV Bar HD

Argentina: Disney+ Premium Argentina

Bolivia: Disney+ Premium Chile

Brasil: CazéTV

Paraguay: Disney+ Premium Argentina

Perú: Disney+ Premium Chile

Uruguay: Disney+ Premium Argentina

Venezuela: Disney+ Premium Sur

Costa Rica: ViX, SKY Sports Norte

El Salvador: ViX, SKY Sports Norte

Guatemala: ViX, SKY Sports Norte

Honduras: ViX, SKY Sports Norte

Panamá: ViX, SKY Sports Norte