El Macy’s Thanksgiving Day Parade 2026 se celebrará este sábado 28 de noviembre en las calles de Nueva York, como parte de las tradicionales actividades por el Día de Acción de Gracias. Si tienes previsto seguir el espectáculo desde casa, en esta nota te contamos a qué hora empieza el desfile en Estados Unidos y Latinoamérica, qué hora corresponde a tu país y cuánto tiempo durará la transmisión.

La edición de este año será especialmente significativa, ya que el evento conmemorará 100 años de historia con un recorrido que reunirá enormes globos de personajes populares, carrozas temáticas, bandas musicales y diversas presentaciones en vivo. Como cada Thanksgiving, miles de personas se congregarán en Manhattan mientras millones de espectadores seguirán la celebración a través de las pantallas.

El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s es un desfile anual de unas tres horas y media en Manhattan, Nueva York, que se celebra cada Día de Acción de Gracias y marca el inicio de la temporada navideña en Estados Unidos. (Foto: @macys / Instagram y Composición Canva - Gestión Mix)

Horarios del Macy’s Thanksgiving Day Parade 2026

El desfile comenzará durante la mañana en Nueva York, pero la diferencia horaria con los países latinoamericanos hará que el espectáculo se transmita en distintos momentos del día. A continuación, revisa el horario oficial de inicio y finalización del Macy’s Thanksgiving Day Parade 2026 en Estados Unidos, así como las horas correspondientes en Perú, México, Colombia, Argentina y otros países de la región.

Estados Unidos (hora de inicio y final)

Nueva York, Miami, Washington D. C. (hora del Este – ET): 8:30 am – 12:00 pm

8:30 am – 12:00 pm Chicago, Dallas, Houston (hora Central – CT): 8:30 am – 12:00 pm (hora local de transmisión).

8:30 am – 12:00 pm (hora local de transmisión). Denver (hora de la Montaña – MT): 8:30 am – 12:00 pm (hora local de transmisión).

8:30 am – 12:00 pm (hora local de transmisión). Los Ángeles, San Francisco, Seattle (hora del Pacífico – PT): 8:30 am – 12:00 pm (hora local de transmisión).

8:30 am – 12:00 pm (hora local de transmisión). Alaska (AKT): 8:30 am – 12:00 pm (hora local de transmisión).

8:30 am – 12:00 pm (hora local de transmisión). Hawái (HST): 8:30 am – 12:00 pm (hora local de transmisión).

Latinoamérica (hora de inicio y final)

País Hora de inicio Hora de finalización México (CDMX) 7:30 am 11:00 am Guatemala 6:30 am 10:00 am Honduras 6:30 am 10:00 am El Salvador 6:30 am 10:00 am Nicaragua 6:30 am 10:00 am Costa Rica 6:30 am 10:00 am Panamá 8:30 am 12:00 pm Colombia 8:30 am 12:00 pm Perú 8:30 am 12:00 pm Ecuador 8:30 am 12:00 pm Cuba 8:30 am 12:00 pm Venezuela 9:30 am 1:00 pm Bolivia 9:30 am 1:00 pm República Dominicana 9:30 am 1:00 pm Puerto Rico 9:30 am 1:00 pm Argentina 10:30 am 2:00 pm Chile (Santiago) 10:30 am 2:00 pm Uruguay 10:30 am 2:00 pm Paraguay 10:30 am 2:00 pm Brasil (Brasilia y zonas UTC−3) 10:30 am 2:00 pm