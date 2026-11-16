Un campeón del fútbol americano, un socio con una visión ambiciosa y una franquicia de videojuegos: “Madden” reúne esos ingredientes en una historia protagonizada por Nicolas Cage y Christian Bale. Y es que la película de Amazon Prime Video explora la trayectoria de una figura clave de la NFL y su vínculo con la cultura gamer. Así, en esta nota de Gestión Mix, te contamos de qué trata la producción, quién integra su elenco y cuándo estará disponible para que decidas si la incluyes en tu lista de pendientes.

Vale precisar que la cinta está inspirada en la vida real de John Madden, quien pasó de entrenar a los Raiders a convertirse en una voz reconocida del deporte.

La dirección de la producción, por su parte, está a cargo de David O. Russell, también autor del guion junto a Cambron Clark.

LA TRAMA DE “MADDEN”

La película recorre la trayectoria del reconocido John Madden: desde ganar el Super Bowl hasta convertirse en una voz reconocida del fútbol americano y crear el videojuego “Madden NFL”.

Así, el filme destaca el espíritu de Madden, el impulso de su esposa y su cariño por la gente.

Es decir, el largometraje sigue su camino hasta convertirse en la cara de una de las franquicias de videojuegos más vendidas.

Para ponerte en contexto: el Madden real dirigió a los Raiders entre 1969 y 1978, con el más alto porcentaje de victorias entre los entrenadores con más de 100 triunfos.

Y, eventualmente, ganó el Super Bowl XI, trabajó como comentarista en las cuatro grandes cadenas y en 1988 se asoció con EA.

EL TRÁILER DE LA PELÍCULA “MADDEN”

¿CÓMO VER “MADDEN”?

“Madden” llega al catálogo internacional de Amazon Prime Video el miércoles 18 de noviembre del 2026.

Por lo tanto, si quieres disfrutar de los 110 minutos de la película sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción con clasificación 16+.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL ELENCO DE “MADDEN”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Madden”:

Nicolas Cage como John Madden

como John Madden Christian Bale como Al Davis

como Al Davis Kathryn Hahn como Virginia Madden, la esposa del entrenador

como Virginia Madden, la esposa del entrenador John Mulaney como Trip Hawkins

como Trip Hawkins Sienna Miller como Carol Davis

como Carol Davis Joel Murray como Pat Summerall

como Pat Summerall Shane Gillis

"Madden" es una película biográfica deportiva dirigida por David O. Russell (Foto: Amazon MGM Studios / Escape Artists / SMAC Entertainment)