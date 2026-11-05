Un romance universitario rodeado de paisajes encantadores, personajes carismáticos y un conflicto sencillo de seguir. Esa es la apuesta de “Campus Drivers”, la nueva serie francesa de Amazon Prime Video, que llega con una historia de amor, una convivencia fuera de lo común y cicatrices del pasado. Así, ¿te gustaría conocer todos los detalles de su trama y descubrir dónde verla? Entonces, esta nota de Gestión Mix es para ti. ¡Decide si el show televisivo merece un lugar en tu lista de pendientes!

Vale precisar que la ficción adapta las novelas de la saga literaria homónima de la autora C.S. Quill, la cual ha vendido casi un millón de copias en Francia.

Además, fue creada por Thomas Boullé, y está escrita y dirigida por Tom Goris y Vianney Lebasque, mientras que Raphaël Rocher y Éric Laroche asumen el rol de productores.

LA TRAMA DE “CAMPUS DRIVERS”

La serie narra la historia de Lois (Carmen Kassovitz), una joven que ingresa a la prestigiosa Universidad de Belrose junto a Max (Enzo Lorente), el amor de su vida.

Por otro lado, conocemos a Lane (Baptiste Masseline), el creador de Campus Drivers, la aplicación más popular del campus (sí, la serie lleva el mismo nombre que la app), quien es famoso por su sonrisa arrolladora y por su dificultad para comprometerse.

Resulta que los caminos de ambos jamás debieron cruzarse. Sin embargo, una noche, con el corazón roto, Lois aparece en la puerta de Lane y comienza una convivencia inesperada.

De esta manera, dos mundos distintos chocan, la atracción se vuelve difícil de ignorar y las heridas del pasado salen a la superficie.

EL TRÁILER DE LA SERIE “CAMPUS DRIVERS”

¿CÓMO VER “CAMPUS DRIVERS”?

Si bien “Campus Drivers” tiene como fecha de estreno oficial el 6 de noviembre, llega a Amazon Prime Video—en muchos territorios—el jueves 5 de noviembre del 2026, respetando el siguiente horario:

Países Horario Estados Unidos 3:00 p.m. (PT) / 6:00 p.m. (ET) del jueves 5 de noviembre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 5:00 p.m. del jueves 5 de noviembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 6:00 p.m. del jueves 5 de noviembre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 7:00 p.m. del jueves 5 de noviembre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 8:00 p.m. del jueves 5 de noviembre España 12:00 a.m. del viernes 6 de noviembre

Por lo tanto, para disfrutar de los 6 episodios que componen la serie desde entonces, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Importante: su ficha la clasifica 16+ y advierte sobre desnudez, violencia, consumo de drogas y alcohol, lenguaje malsonante, contenido sexual y luces intermitentes.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL ELENCO DE “CAMPUS DRIVERS”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Campus Drivers”:

Carmen Kassovitz como Lois

como Lois Baptiste Masseline como Lane

como Lane Enzo Lorente como Max

como Max Madior Fall como Donovan

como Donovan Esteban Vial como Lewis

como Lewis Félix Nebel como Adam

como Adam Paolo Luka-Noé como Aaron

como Aaron Eloïse Rey como Carrie

como Carrie Louna Balavoine como Becca

como Becca Cassandra Cano como Emma

"Campus Drivers" es una serie dramática y romántica protagonizada por Carmen Kassovitz y Baptiste Masseline (Foto: Empreinte Digitale / Prime Video)