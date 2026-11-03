La vida de Muhammad Ali regresa a la pantalla, ahora en formato de serie. Y es que, después de películas como “Ali” (2001), protagonizada por Will Smith, y “One Night in Miami” (2020), llega “The Greatest” (en español: “Muhammad Ali: El más grande”), la nueva apuesta televisiva de Amazon Prime Video pensada para los seguidores del boxeo y de las historias biográficas, con el joven Cassius Clay como protagonista. Así, si quieres conocer de qué trata la producción y cómo puedes verla, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que esta es la primera serie guionada sobre la vida del boxeador que se lanza con la autorización de sus herederos.

Y, detrás de cámaras, está Ben Watkins como creador y showrunner, mientras que figuras como Michael B. Jordan, Jay-Z y Lonnie Ali, la viuda de Muhammad Ali, participan como productores ejecutivos.

LA TRAMA DE “THE GREATEST”

“The Greatest” sigue los primeros años del boxeador y abarca alrededor de cuatro años, pues arranca con el deportista, de 18 años, ganando el oro olímpico en Roma en 1960 y termina con su victoria sobre Sonny Liston por el título de peso pesado.

Y es que recién allí proclama el nombre de Muhammad Ali. Por esa razón, el show televisivo llama Cassius Clay al protagonista, interpretado por el actor Jaalen Best.

Además, el relato recorre su infancia en Louisville, Kentucky, con la segregación como telón de fondo, su relación con su familia y su acercamiento al Islam junto a Malcolm X.

En ese sentido, tal como te puedes imaginar, la producción muestra al Ali de la vida privada, como esposo, padre, hermano e hijo.

EL TRÁILER DE LA SERIE “THE GREATEST”

¿CÓMO VER “THE GREATEST”?

“The Greatest” se estrena el miércoles 4 de noviembre del 2026 en el catálogo de Amazon Prime Video.

Por lo tanto, para disfrutar de los ocho episodios que componen la serie, en más de 240 países y territorios, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción con clasificación sugerida 13+.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL ELENCO DE “THE GREATEST”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “The Greatest”:

Jaalen Best como Cassius Clay / Muhammad Ali

como Cassius Clay / Muhammad Ali Omari Hardwick como Cassius “Cash” Clay Sr., el padre de Ali

como Cassius “Cash” Clay Sr., el padre de Ali Dana Gourrier como Odessa “Bird” Clay, su madre

como Odessa “Bird” Clay, su madre Kai Parham como Rudy Clay, su hermano

como Rudy Clay, su hermano Amin Joseph como Sonny Liston

como Sonny Liston Michael Ealy como Malcolm X

como Malcolm X Giovanni Ribisi como Angelo Dundee, el entrenador de Clay

como Angelo Dundee, el entrenador de Clay Erica Tazel como Geraldine Liston

como Geraldine Liston Chris Jericho como Gorgeous George

"The Greatest" es la serie dramática que narra la juventud del legendario boxeador Muhammad Ali (Foto: Amazon MGM Studios / Blue Monday Productions / Outlier Society)