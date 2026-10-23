Cuando una serie de terror cierra su primera entrega con un auto en la carretera y varios misterios sin resolver, la renovación se convierte en la gran incógnita. Por eso, la confirmación de que “Carrie”, la adaptación televisiva de la novela de Stephen King dirigida por Mike Flanagan para Amazon Prime Video, tendrá una segunda temporada es la noticia que muchos fans estaban esperando. Así, en esta nota de Gestión Mix, te contamos todo lo que se sabe sobre la continuación de esta historia.

Vale precisar que la producción traslada el relato de Carrie White a la era de las redes sociales, con una protagonista educada en casa y un colegio marcado por el acoso viral.

Además, el proyecto reúne dos nombres muy famosos del terror: Mike Flanagan, responsable de “The Haunting of Hill House”, es el showrunner y productor ejecutivo, y el propio Stephen King también figura como productor ejecutivo.

¿QUÉ SABEMOS SOBRE LA TEMPORADA 2 DE “CARRIE”?

Tal como cuenta Deadline, Amazon Prime Video anunció la renovación de “Carrie” el pasado jueves 22 de octubre del 2026, a través de un comunicado oficial.

Cabe resaltar que la primera temporada, de ocho episodios, se estrenó el 7 de octubre, así que la confirmación llegó tan solo dos semanas después de aquel debut.

Peter Friedlander, jefe de televisión global de Amazon MGM Studios, destacó que la serie conectó con los seguidores de King y con una nueva generación de espectadores.

Flanagan, por su parte, afirmó que imaginó desde el inicio una historia que va más allá del baile. Finalmente, King se declaró ansioso por mostrar todo lo que se viene.

De esta manera, se espera que haya nuevas revelaciones, arcos importantes y giros de trama en los próximos episodios de la serie.

Importante: hasta el momento, no se ha revelado la fecha de estreno ni el número de capítulos de la segunda entrega de la ficción.

¿CÓMO TERMINÓ LA TEMPORADA 1 DE “CARRIE”?

¡Atención, SPOILERS ! A diferencia de la novela, Carrie (Summer H. Howell) sobrevive al desenlace.

Y es que, tras la noche del baile, ella abandona Chamberlain en el auto de su amiga Emaline (Thalia Dudek), quien usó proyección astral durante la destrucción de la escuela.

Además, se reveló que Emaline tiene vínculos con una red de personas con habilidades psíquicas, encabezada por Adelaide (Kate Siegel).

De esta forma, la serie abre la posibilidad de explorar un territorio que la novela no recorre. Es decir, su segunda temporada tendrá que desarrollarse más allá del texto original de King.

¿QUIÉNES VOLVERÍAN EN EL ELENCO DE LA TEMPORADA 2 DE “CARRIE”?

Tal como te puedes imaginar, se espera que parte del elenco de la primera tanda de episodios de “Carrie” repita sus papeles en la nueva temporada de la ficción. Así, las intérpretes elegidos serían:

Summer H. Howell como Carrie

como Carrie Thalia Dudek como Emaline

como Emaline Siena Agudong como Sue Snell

como Sue Snell Josie Totah como Tina Blake

como Tina Blake Kate Siegel como Adelaide

Y tú, ¿ya estás listo para ver los próximos episodios del show televisivo?

Amazon Prime Video ha renovado oficialmente la serie "Carrie" de Mike Flanagan para una segunda temporada (Foto: Intrepid Pictures / Red Room Pictures / Amazon MGM Studios)