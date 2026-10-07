“Carrie”, la nueva adaptación del clásico de Stephen King, está disponible en Amazon Prime Video a partir del 7 de octubre de 2026, así que ya puedes volver a ver la historia de la adolescente solitaria y marginada con poderes telequinéticos que desata una masacre tras sufrir acoso escolar. Aunque existen otras versiones, esta producción promete una protagonista más humana y optimista, una madre con matices reales y explorar a fondo la complicidad institucional frente al abuso, y el ciberacoso en redes sociales.

Dirigida por el aclamado cineasta de terror Mike Flanagan (“La maldición de Hill House”), esta miniserie de terror sobrenatural presenta una reinvención total, más empática y profunda de la novela de 1974 que es considerada una obra maestra del género de terror moderno.

“Carrie”, que cuenta con Mike Flanagan y Trevor Macy como productores ejecutivos, tiene un elenco principal conformado por Summer H. Howell, Siena Agudong, Alison Thornton, Thalia Dudek, Amber Midthunder, Josie Totah, Arthur Conti, Joel Oulette, Matthew Lillard y Samantha Sloyan.

La crítica especializada destaca el trabajo actoral de Samantha Sloyan (Margaret White) y Summer H. Howell (Carrie White) en la miniserie "Carrie" (Foto: Intrepid Pictures/ Red Room Pictures/ Amazon MGM Studios)

LO QUE OPINA LA CRÍTICA SOBRE LA SERIE “CARRIE”

Aunque “Carrie” (2026), que debutó con un 85% de aprobación en Rotten Tomatoes, ha conseguido comentarios mayormente favorables de parte de la crítica especializada, también ha generado debate por alargar la historia original de Stephen King.

La mayoría elogian cómo la serie de Amazon Prime Video traslada el acoso escolar al entorno digital actual a través del ciberbullying, los teléfonos móviles y los traumas modernos como los simulacros de tiroteos. Lo que brinda una razón para volver a contar esta historia en pleno siglo XXI.

La crítica también elogió el trabajo actoral de la joven Summer H. Howell, quien interpreta a una fresca y empática de Carrie White. Asimismo, señaló que Samantha Sloyan se roba el show con una versión más compleja, tridimensional y humana de Margaret White.

Aunque los ocho episodios permiten explorar las motivaciones y remordimientos de los personajes secundarios de “Carrie”, algunos señalaron que algunos medios especializados señalan que la historia se siente estirada para cumplir con la duración de la temporada.

Otros indicaron que añadir tanto material, subtramas e influencias de otros libros de Stephen King estira demasiado el relato y ralentiza el ritmo.

Alison Thornton asume el papel de Chris Hargensen, la líder de la chicas que acosan a la protagonista de la serie de terror "Carrie" (Foto: Intrepid Pictures / Red Room Pictures / Amazon MGM Studios)

Alexander Zalben de Comic Book Club

“Flanagan ha hecho algo realmente especial y emocionante con Carrie que quizás no la convierta en la mejor adaptación (es difícil superar a De Palma), pero que es asombrosamente audaz por derecho propio.”

Jordan Williams de Screen Rant

“La oportuna serie de televisión Carrie de Mike Flanagan no solo justifica su existencia, sino que transforma de manera convincente los temas y personajes de King en un retrato aún más completo y matizado de la compleja intersección del miedo, la ira y la compasión en la sociedad.”

Chris Evangelista de Slashfilm

“‘Carrie’ simplemente no se presta a una adaptación televisiva. Carrie es una de las novelas más cortas de King, lo que significa que cualquier serie de televisión tendrá que alargar considerablemente la narrativa.”

Daniel Feinberg de The Hollywood Reporter

“La adaptación de Carrie de Amazon es probablemente la que 2026 y el panorama televisivo actual merecen: una serie de decisiones autorales importantes que, en el mejor de los casos, son admirables y, en el peor, defendibles.”

Lauren Sarner de New York Post

“Con buen criterio, la serie lo reconoce desde el principio y no pretende que el público ignore cuál es el gran clímax… Utiliza nuestro conocimiento para hacer que el camino hacia ese destino sea sorprendente y esté lleno de tensión creciente.”

Ben Travers de IndieWire

“Si bien Carrie se acerca más a El club de medianoche que a La misa de medianoche en la obra de su creador, aprovecha al máximo los fascinantes monólogos de Flanagan.”

Nate Richard de Collider

“La actuación más destacada de Carrie es la de Samantha Sloyan como Margaret White… [Ella] tiene una profunda comprensión del personaje, lo cual se nota cada vez que aparece en pantalla.”