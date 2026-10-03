La historia de Carrie White, una adolescente solitaria y marginada con poderes telequinéticos que desata una masacre tras sufrir acoso escolar, vuelve a las pantallas en una serie de Amazon Prime Video tras la película de 2013 dirigida por Kimberly Peirce y protagonizada por Chloë Grace Moretz. La nueva adaptación de la novela de Stephen King que es considerada una obra maestra del género de terror moderno cuenta con la dirección del aclamado cineasta de terror Mike Flanagan (“La maldición de Hill House”). ¿Cuándo se estrenará?
Esta nueva miniserie de terror sobrenatural promete una reinvención total, más empática y profunda del clásico de Stephen King. Además, promete una protagonista más humana y optimista, una madre con matices reales y explorar a fondo la complicidad institucional frente al abuso, y el ciberacoso en redes sociales.
Summer H. Howell interpreta el papel principal de “Carrie”, que cuenta con un elenco conformado por Siena Agudong, Alison Thornton, Thalia Dudek, Amber Midthunder, Josie Totah, Arthur Conti, Joel Oulette, Matthew Lillard y Samantha Sloyan.
SINOPSIS DE “CARRIE”
De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, “Carrie White (Summer H. Howell), una estudiante de secundaria inadaptada, ha pasado su vida recluida en casa junto a su madre, Margaret (Samantha Sloyan), quien la protege con un celo feroz.
Tras la muerte repentina y prematura de su padre, Carrie se ve arrojada al implacable entorno de la escuela pública; allí debe enfrentarse a un escándalo de acoso viral que sacude a su comunidad, a la presión constante y la crueldad cotidiana propias de la era de las redes sociales, y al despertar de unos misteriosos poderes telequinéticos que surgen a la par de su adolescencia.”
Por lo visto en el tráiler, aunque todo es nuevo para Carrie, mantiene una actitud positiva y se esfuerza por encajar en la escuela. No obstante, te topa con un grupo de estudiantes que se burla de ella y en un momento vulnerable la graba para ridiculizarla. Lo que lastima seriamente la confianza de la joven y provoca que sus poderes se salgan de control.
¿CÓMO VER “CARRIE”?
La nueva adaptación de “Carrie” se estrenará el miércoles 7 de octubre de 2026 en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver la miniserie de terror solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.
TRÁILER DE “CARRIE”
REPARTO DE “CARRIE”
- Summer H. Howell como Carrie White
- Samantha Sloyan como Margaret White
- Rowan Danielle como la joven Margaret
- Siena Agudong como Sue Snell
- Amber Midthunder como Rita Desjardin
- Joel Oulette interpreta a Tommy Ross
- Alison Thornton como Chris Hargensen
- Arthur Conti como Billy Nolan
- Josie Totah como Tina Blake
- Matthew Lillard como Henry Grayle
- Thalia Dudek como Emaline
- Kate Siegel
- Michael Trucco como John Hargensen
- Katee Sackhoff como Judith Brigham
- Rahul Kohli como Harold Allison
- Tim Bagley como John Brigham
- Heather Graham como la Sra. Hargensen
- Tahmoh Penikett como Ralph White
- Ruth Codd
- Crystal Balint como Eleanor Snell
- Danielle Klaudt
- Mapuana Makia
- Naika Toussaint
- Delainey Hayles
- Cassandra Naud
¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “CARRIE”?
La primera temporada de “Carrie”, que cuenta con Mike Flanagan y Trevor Macy como productores ejecutivos, tiene ocho episodios.
¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “CARRIE”?
El rodaje principal de “Carrie”, producida por las compañías Intrepid Pictures, Red Room Pictures y Amazon MGM Studios, comenzó en Vancouver el 16 de junio de 2025 y finalizó el 25 de octubre del mismo año.