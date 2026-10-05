Stephen King regresa a las pantallas con “Carrie”, la serie que reinventa para la televisión su novela de 1974. Así, la producción de terror sobrenatural se estrena el miércoles 7 de octubre del 2026 en Amazon Prime Video y reúne a Summer H. Howell, elegida tras una extensa búsqueda, con colaboradores habituales de Mike Flanagan y personajes creados para esta versión. En ese sentido, ¿te gustaría conocer qué actor interpreta a cada figura y en qué otras producciones participó el elenco? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que la producción narra la historia de una adolescente marginada por sus compañeros y sometida al rígido control religioso de su madre.

Entonces, tras descubrir que posee poderes telequinéticos, la joven se enfrenta un entorno cada vez más hostil en su escuela y en casa.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Carrie”:

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “CARRIE”

1. Summer H. Howell como Carrie White

Para saber quién es quién en la serie de Amazon Prime Video, empezamos la lista con la protagonista de la historia: Carrie White.

Ella es la adolescente criada en aislamiento que descubre su telequinesis luego de la muerte de su padre.

Y, tras un casting que incluyó a más de mil actrices, la artista elegida para interpretarla es Summer H. Howell, reconocida por su trabajo previo en “Curse of Chucky”, “Time Cut” y “Hunter Hunter”.

Summer H. Howell como Carrie White en una escena de la serie de terror "Carrie" (Foto: Intrepid Pictures / Red Room Pictures / Amazon MGM Studios)

2. Samantha Sloyan como Margaret White

Por otro lado, Margaret White es la cuestionable madre—con un amor feroz y protector—de Carrie.

La figura que asume este rol es Samantha Sloyan, a quien también hemos visto en “The Pitt”, “Midnight Mass” y “Hush”.

Samantha Sloyan como Margaret White y Summer H. Howell como Carrie White en una escena de la serie de terror "Carrie" (Foto: Intrepid Pictures / Red Room Pictures / Amazon MGM Studios)

3. Siena Agudong como Sue Snell

Sue Snell, por su parte, es la estudiante popular que siente remordimiento por el acoso contra la protagonista del relato.

La actriz que la interpreta es Siena Agudong, recordada por su participación en “Resident Evil”, “Fast & Furious 9” y “Sidelined: The QB and Me”.

Siena Agudong como Sue Snell en una escena de la serie de terror "Carrie" (Foto: Intrepid Pictures / Red Room Pictures / Amazon MGM Studios)

4. Alison Thornton como Chris Hargensen

En el caso de Chris Hargensen, ella es la líder del grupo que hostiga a Carrie.

La artista que le da vida al personaje es Alison Thornton, también integrante de los elencos de “Fire Country”, “Dare Me” y “Elle”.

Alison Thornton como Chris Hargensen en una escena de la serie de terror "Carrie" (Foto: Intrepid Pictures / Red Room Pictures / Amazon MGM Studios)

Otros actores y personajes de “Carrie”:

5. Joel Oulette como Tommy Ross , el novio de Sue que acompaña a Carrie al baile

, el novio de Sue que acompaña a Carrie al baile 6. Arthur Conti como Billy Nolan , el novio de Chris

, el novio de Chris 7. Josie Totah como Tina , amiga y cómplice de Chris

, amiga y cómplice de Chris 8. Amber Midthunder como Rita Desjardin , profesora de gimnasia

, profesora de gimnasia 9. Matthew Lillard como el director Henry Grayle

Matthew Lillard como Henry Grayle en una escena de la serie de terror "Carrie" (Foto: Intrepid Pictures / Red Room Pictures / Amazon MGM Studios)

10. Heather Graham como la señora Hargensen

como la señora Hargensen 11. Michael Trucco como John Hargensen , el padre abogado de Chris

, el padre abogado de Chris 12. Tahmoh Penikett como Ralph White , el difunto padre de Carrie

, el difunto padre de Carrie 13. Katee Sackhoff como Judith Brigham

como Judith Brigham 14. Mapuana Makia como Eleanor Snell, madre de Sue

como Eleanor Snell, madre de Sue 15. Naika Toussaint como Estelle Horan, vecina de Carrie en su infancia

como Estelle Horan, vecina de Carrie en su infancia 16. Rowan Danielle como Brooklyn

como Brooklyn 17. Thalia Dudek como Emaline , un personaje nuevo de esta versión

, un personaje nuevo de esta versión 18. Jason Tremblay como el oficial Irving

como el oficial Irving 19. Camille Atebe como la oficial Katt

como la oficial Katt 20. Ketzali Bojorquez como Malia Snell

como Malia Snell 21. Rahul Kohli

22. Tim Bagley

23. Kate Siegel