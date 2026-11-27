“La emperatriz divorciada” (en inglés: “The Remarried Empress”) llegó al final de su primera temporada y dejó a los espectadores con una duda: ¿qué viene después? Y es que la serie coreana de Disney+ y Hulu, encabezada por Shin Min-a, Ju Ji-hoon, Lee Jong-suk y Lee Se-young, se posicionó como una de las producciones favoritas entre los fans de los k-dramas históricos con elementos de fantasía. Por eso, en esta nota de Gestión Mix, te contamos qué se sabe sobre el futuro de la franquicia, incluido un proyecto confirmado que ya está en desarrollo.

Vale precisar que “La emperatriz divorciada” parte de una novela web de Alphatart, la cual se convirtió en un webtoon de alcance mundial.

De esta manera, la historia de romance e intriga sigue a la emperatriz Navier, a quien su esposo, el emperador Sovieshu, le pide el divorcio.

¿QUÉ SIGUE PARA EL UNIVERSO FICTICIO “LA EMPERATRIZ DIVORCIADA”?

Para alegría de los fans que amaron acercarse a este universo, se ha revelado un nuevo proyecto de la franquicia: ni más ni menos que un anime.

Resulta que, en octubre del 2026, Crunchyroll anunció que esta serie se emitirá en su plataforma en el 2027.

Sovieshu Vict es uno de los protagonistas de la próxima adaptación al anime del popular webtoon "La emperatriz divorciada" (Foto: TROYCA)

Así, se presenta como una versión independiente de la historia, con un equipo y elenco propios.

Dirección: Tetsuya Yanagisawa para el estudio TROYCA

Tetsuya Yanagisawa para el estudio TROYCA Guion: Akiko Inoue

Akiko Inoue Diseño de personajes: Jun Nakai

Jun Nakai Música: Yuki Fukasawa

Yuki Fukasawa Voces: Yoko Hikasa (Navier), Ryohei Kimura (Heinrey), Tomoaki Maeno (Sovieshu) y Reina Ueda (Rashta)

Cabe resaltar que el avance de este show televisivo muestra a Navier aceptando el divorcio con la condición de poder volver a casarse.

En ese sentido, tras el desenlace de la primera entrega de la serie coreana de Disney+ y Hulu, este es el título que los seguidores del relato esperan.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 1 DE LA SERIE “LA EMPERATRIZ DIVORCIADA”?

¡ATENCIÓN, SPOILERS ! La temporada termina con Navier y Heinrey juntos, mientras que un inestable Sovieshu jura destruir todo lo que ella aprecia.

Y Rashta, ya como emperatriz, ordena borrar cualquier rastro de nuestra protagonista del palacio.

Así, esta tablero de conflictos deja varias puertas abiertas para lo que venga en la serie coreana.

EL K-DRAMA “LA EMPERATRIZ DIVORCIADA”, ¿TENDRÁ TEMPORADA 2?

Hasta el cierre de esta nota, todavía no existe un anuncio confirmado de segunda temporada para la producción.

Sin embargo, debemos considerar que queda bastante material de la obra original por adaptar y la serie rindió muy bien en el streaming.

Por lo tanto, la posibilidad de una segunda entrega de la ficción es real y, como consejo, se recomienda prestarle atención a las redes sociales de Disney+ y Hulu.