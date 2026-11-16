Un crimen cometido en Tokio deja pistas escritas en coreano y japonés, y obliga a dos detectives de países distintos a trabajar juntos. Esa es la premisa de “El camino azul” (en inglés: “The Blue Road” y en su idioma original: “Puleungil), el nuevo thriller criminal de Netflix. Así, la ficción tiene a Son Suk-ku, visto en ”D.P.“, junto al actor japonés Eita Nagayama, una dupla que ya despierta interés entre los seguidores del K-drama policial y las historias de investigación que trascienden fronteras.

Vale precisar que el show televisivo adapta el manhwa homónimo publicado en el 2002, y creado por Keishi Edogawa y Kwon Kaya.

El género, por su parte, es el de la intriga policial con crímenes macabros, apta para mayores de 16 años.

LA TRAMA DE “EL CAMINO AZUL”

La historia de “El camino azul” transcurre en el 2002, año del Mundial de Corea y Japón.

Y el conflicto empieza en Tokio, donde aparece un cuerpo desfigurado junto a un mensaje escrito con sangre en coreano.

La policía japonesa descubre, entonces, que un asesinato idéntico ya ocurrió en Corea.

Así, con mensajes en ambos idiomas en las escenas del crimen, las autoridades de los dos países lanzan una investigación conjunta para frenar al asesino serial que opera a ambos lados del mar.

EL TRÁILER DE LA SERIE “EL CAMINO AZUL”

¿CÓMO VER “EL CAMINO AZUL”?

Los ocho episodios de “El camino azul” se estrenan en Netflix el viernes 20 de noviembre del 2026.

Por lo tanto, para disfrutar de la serie coreana sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL ELENCO DE “EL CAMINO AZUL”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “El camino azul”:

Son Suk-ku como Kim Seok , detective de la Unidad de Investigación Móvil de la Policía Metropolitana de Seúl.

, detective de la Unidad de Investigación Móvil de la Policía Metropolitana de Seúl. Eita Nagayama como Inose , detective de la Primera División de Investigación de la Policía Metropolitana de Tokio.

, detective de la Primera División de Investigación de la Policía Metropolitana de Tokio. Kim Shin-rok como Lee Yoon-ok , empresaria coreana residente en Japón.

, empresaria coreana residente en Japón. Jung Jae-young como Seo Hyun-tae , un peso pesado del bajo mundo japonés.

, un peso pesado del bajo mundo japonés. Choi Sung-eun como Yoon Soo-kyung, agente gubernamental que choca con Inose.

"El camino azul" es una serie surcoreana de suspenso y crimen original de Netflix (Foto: Blue Road Entertainment / Haksan Publishing / Shotcake)