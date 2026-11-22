El Superclásico hondureño entre Motagua y Olimpia concentrará la atención de los aficionados este domingo 22 de noviembre, cuando ambos equipos se enfrenten por la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. El encuentro se disputará en el Estadio Carlos Miranda de Comayagua, debido a que el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa no estará disponible, y tendrá transmisión de Canal Deportes TVC y su plataforma digital DTVC+.

El clásico capitalino comenzará a las 5:15 p. m. (hora de Honduras) y podrá seguirse en televisión por cable y a través de internet. Olimpia llega como líder del Grupo Centro, mientras que Motagua buscará recortar distancias en la clasificación en un partido que también estará marcado por las bajas de Edwin Rodríguez, Nicolás Dibble y Christian Canales en el conjunto albo.

¿Dónde ver Deportes TVC EN VIVO, Olimpia vs. Motagua por Liga Nacional de Honduras 2026?

El partido entre Olimpia y Motagua se podrá ver en Honduras a través de Canal Deportes TVC, disponible en diferentes operadores de televisión por cable y servicios satelitales. Los aficionados también tendrán la alternativa de seguir el Superclásico por internet mediante Deportes TVC+ (DTVC+), plataforma que transmite los partidos de la Liga Nacional y ofrece programación deportiva en vivo.

Estos son los canales de Deportes TVC según el operador de televisión contratado en Honduras:

Operador Canal Claro Honduras 214 (SD), 1214 (HD), 14 / 1214 (DTH) Tigo Honduras 310 (HD), 400 (satelital) Cablemás 44 (análoga), 61 (SD), 116.17 (HD)

La disponibilidad de la señal puede depender del paquete contratado, la modalidad de servicio y las condiciones comerciales vigentes de cada operador.

¿Cómo ver TVC Plus Online por Internet?

Los aficionados que no tengan acceso a Canal Deportes TVC en su servicio de cable pueden seguir el Superclásico mediante Deportes TVC+, la plataforma de streaming de la cadena hondureña. Para ingresar, deben acceder al sitio oficial deportestvcplus.com, seleccionar el plan de suscripción disponible, completar el proceso de contratación e iniciar sesión para acceder a la señal en vivo.

El servicio permite disfrutar de Canal Deportes TVC en vivo, la Liga Nacional de Honduras, programas deportivos, resúmenes de jornada, repeticiones, eventos exclusivos y segmentos para fanáticos. La transmisión puede seguirse desde dispositivos compatibles con la plataforma, de acuerdo con las condiciones de acceso de cada plan.

¿Cuánto cuesta Deportes TVC+?

Deportes TVC+ ofrece distintas modalidades de suscripción, con precios que varían según la duración del plan y el número de dispositivos simultáneos permitidos.

Plan Precio Dispositivos simultáneos Mensual US$6.99 1 Trimestral US$17.99 1 Semestral US$34.99 2 Anual US$59.99 3

El plan mensual tiene un costo de US$6.99, mientras que la suscripción anual cuesta US$59.99 y ofrece un ahorro mensual del 29%, según la información comercial mostrada por la plataforma.

Los planes se renuevan automáticamente al finalizar el periodo contratado, aunque los usuarios pueden cancelar la suscripción en cualquier momento a través de deportestvcplus.com.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Superclásico de Honduras 2026

Partido: Motagua vs. Olimpia.

Motagua vs. Olimpia. Competición: Liga Nacional de Honduras, Torneo Apertura 2026.

Liga Nacional de Honduras, Torneo Apertura 2026. Jornada: 15.

15. Fecha: Domingo 22 de noviembre de 2026.

Domingo 22 de noviembre de 2026. Hora: 5:15 p. m. (Honduras).

5:15 p. m. (Honduras). Estadio: Carlos Miranda.

Carlos Miranda. Ciudad: Comayagua, Honduras.

Comayagua, Honduras. Canal de TV: Deportes TVC.

Deportes TVC. Streaming: Deportes TVC+ / DTVC+.

Deportes TVC+ / DTVC+. Portal online: deportestvc.com.

deportestvc.com. Plataforma de streaming: deportestvcplus.com.