El Miss Universo 2026 concentra la atención de millones de espectadores que esperan conocer a la nueva soberana del certamen de belleza más importante del mundo. Este martes 24 de noviembre, el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, será escenario de una emocionante ceremonia en la que 116 candidatas competirán por conquistar la tan anhelada corona.

¿Quién ganó la corona del Miss Universo 2026 EN VIVO? Esta es la nueva reina de belleza

A continuación, te contaré cuáles han sido las 5 finalistas del certamen del Miss Universo 2026, que se ha celebrado este martes 24 de noviembre desde el Coliseo de San Juan en Puerto Rico.

Posición Participante País 1. 2. 3. 4. 5.

¿Quiénes son las favoritas para ganar el Miss Universo 2026?

Tras las competencias preliminares y el desfile de trajes nacionales, diversas representantes han generado expectativas entre los seguidores del concurso. Algunas de las candidatas latinoamericanas que destacan en la competencia son:

María Vargas – México.

Clara Vegas – Venezuela.

Jennifer Barreto – Puerto Rico.

María Alejandra López – Colombia.

Dominga López – Chile.

Dalia Bucaram – Ecuador.

Sofía Córdova – El Salvador.

María Adelina Castillo – Guatemala.

Estas representantes buscarán destacar por su seguridad, desenvolvimiento escénico, capacidad de comunicación y preparación. Sin embargo, la decisión definitiva estará en manos del jurado.

¿A qué hora se conocerá a la ganadora del Miss Universo 2026?

La ceremonia principal del Miss Universo 2026 está prevista para las 9:00 p. m. de Puerto Rico, mientras que la cobertura televisiva previa comenzará una hora antes, según la programación publicada.

¿Quién entregará la corona a la nueva Miss Universo 2026?

La mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025, protagonizará uno de los momentos más emotivos de la noche al despedirse de su reinado y coronar a su sucesora. Con este acontecimiento comenzará una nueva etapa en la historia del certamen, que celebra siete décadas y media de trayectoria internacional.

La gran final del Miss Universo 2026 se celebra HOY, martes 24 de noviembre, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, donde 116 candidatas competirán por la corona de la 75.ª edición del certamen internacional de belleza y buscarán suceder a la mexicana Fátima Bosch, última reina de belleza y Miss Universo 2025. Entre las principales favoritas para conquistar el título destacan Luren Márquez (Perú), Clara Vegas (Venezuela), María Alejandra López (Colombia), María Vargas (México), Marcella Kozinski (Brasil), Jennifer Barreto (Puerto Rico), Beatrice Millan-Windorski (Filipinas) y Justus Kelley (Estados Unidos). La Transmisión del Miss Universo 2026 EN VIVO, GRATIS y ONLINE podrá seguirse en Estados Unidos por Telemundo y Peacock, mientras que en Latinoamérica estará disponible mediante Telemundo Internacional y Universal+, además de las señales nacionales de Venevisión (Venezuela), Canal 21 (El Salvador), Mega TV (Chile) y Ecuavisa (Ecuador), según la disponibilidad de cada mercado, para conocer quién será coronada como la nueva Miss Universo. (VIDEO DE X: @Telemundo)