La 75.ª edición de Miss Universo 2026 se llevará a cabo este martes 24 de noviembre de 2026 en el emblemático Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, ubicado en San Juan. María Adelina Castillo es la representante de Guatemala y puedes ver su participación desde las 7:00 p. m. (con la antesala especial desde las 6:00 p. m.). ¿Quieres verlo en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial estará a cargo de TV Azteca Guate desde los cableoperadores Cable DX, Claro TV y TiGo Star.

¿Dónde ver TV Azteca Guate EN VIVO, la final del Miss Universo 2026 desde Guatemala?

Sintoniza el canal de TV Azteca Guate EN VIVO y EN DIRECTO para mirar la participación de María Adelina Castillo (Miss Guatemala) en el Miss Universo 2026:

Canal 42 de Cable DX

Canal 8 de TiGo Star

Canales 8 SD y 97 HD de Claro TV

Además, la señal también está disponible en televisión abierta por el Canal 31 (UHF) en la Ciudad de Guatemala.

¿Cómo ver Azteca Guate vía online?

Puedes ver la señal de TV Azteca Guate por internet de forma gratuita a través de sus plataformas oficiales y así disfrutar del Miss Universo 2026:

Sitio web oficial : Ingresa directamente a la sección en vivo.

: Ingresa directamente a la sección en vivo. TV Azteca Guate Play : Accede para ver la transmisión en directo y consultar programas completos bajo demanda desde cualquier navegador.

: Accede para ver la transmisión en directo y consultar programas completos bajo demanda desde cualquier navegador. YouTube : En su canal oficial transmiten en vivo noticieros, coberturas especiales y segmentos destacados.

: En su canal oficial transmiten en vivo noticieros, coberturas especiales y segmentos destacados. App móvil (TV Azteca En Vivo): Disponible de forma gratuita en dispositivos móviles, aunque el acceso a ciertos programas o señales en vivo puede variar según la región o los derechos de transmisión.

Horario, TV y dónde ver en vivo Miss Universo 2026 en Guatemala

Evento: Final del Miss Universo

Fecha: Martes 24 de noviembre de 2026

Horario: 19:00 de Ciudad de Guatemala, Guatemala

TV: Azteca Guate

Streaming: Azteca Guate

Lugar: Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico