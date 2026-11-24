El espectáculo de la UEFA Champions League regresa este martes 24 de noviembre desde las 9:00 pm horario peninsular / 3:00 pm ET / 2:00 pm Tiempo del Centro de México / 12:00 pm PT con un duelo imperdible de la Jornada 5 de la fase de liga entre Real Madrid y PSV Eindhoven. Si te encuentras en México o eres un residente hispano siguiendo la señal mexicana, la mejor forma de vivir este choque de ida es a través de HBO Max (Max) y TNT Sports. ¿Quieres saber cómo ver el partido Real Madrid vs. PSV en vivo en tu televisor Smart TV, PC, tabletas y teléfono móvil? La transmisión oficial en México estará a cargo del canal TNT Sports y la plataforma online de HBO Max. Aquí te contamos cómo acceder a ambos servicios.
El conjunto blanco dirigido por José Mourinho se ubica en el segundo puesto de la clasificación con puntaje perfecto (12 puntos de 12 posibles y una diferencia de gol de +6), solo por detrás del PSG. Los merengues llegan con una racha de nueve victorias consecutivas en todas las competiciones tras remontar 2-1 al Celta de Vigo en LaLiga el pasado fin de semana. Un triunfo prácticamente aseguraría su boleto directo a los octavos de final.
El Boeren, entrenado por Peter Bosz, figura en la casilla 24 de la tabla con 4 puntos (1 victoria, 1 empate y 2 derrotas), cerrando el último cupo que da acceso a los play-offs. Aunque lidera la Eredivisie con comodidad y viene de golear 4-1 al NEC Nijmegen, en su última salida europea el conjunto neerlandés cayó 2-1 ante el Club Brujas.
¿Dónde ver TNT Sports EN VIVO, Real Madrid vs. PSV por la Champions League 2026-27 en México?
TNT Sports México se encuentra disponible en los servicios de cable de Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky. De esta forma, podrás mirar el partido Real Madrid vs. PSV por la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27.
- Canal 417 de Star TV
- Canal 435 de TotalPlay
- Canales 610 SD y 912 HD de Izzi
- Canales 410 SD y 1410 HD de Megacable
- Canales 370 SD y 870 HD de Dish
- Canales 419 SD y 1419 HD de Sky
¿Cómo ver HBO MAX en vivo, Real Madrid vs. PSV por la Champions League 2026-27 en México?
Si deseas ver el contenido de HBO MAX en México, primero debes contratar el servicio tomando en cuenta los siguientes pasos:
- Desde el navegador web Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera o Microsoft Edge: Ingresa al sitio oficial de HBO MAX, luego crea una cuenta seleccionando el plan que más se adecúe a tus bolsillos: mensual o anual.
- Desde Android: descarga la app de MAX en tu dispositivo Android (Móvil, PC, tablet o smart TV), créate una cuenta y suscríbete a Google Play.
- Desde iOS: descarga la app de MAX en tu dispositivo iOS (Móvil, PC, tablet o smart TV), créate una cuenta y suscríbete a App Store.
¿Qué precio tiene HBO MAX en México? Planes disponibles
Como viste, la guía es muy fácil de aprender, ahora te mostraré los precios que están disponibles en México:
|Planes de MAX
|Precio
|Descripción
|Plan Básico de MAX (con anuncios)
|1) 149 pesos al mes; 2) 1.179 pesos al año
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|Plan Estándar de MAX
|1) 199 pesos al mes; 2) 1.779 pesos al año
|Dos dispositivos disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, descarga hasta 30 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.
|Plan Platino de MAX
|1) 249 pesos al mes; 2) 2.397 pesos al año
|Cuatro dispositivos de disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, 4k y Dolby Atmos. Puedes descargar hasta 100 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.
Horario, TV y dónde ver en vivo el partido Real Madrid vs. PSV
- Evento: UEFA Champions League 2026-27
- Partido: Real Madrid vs. PSV (Quinta jornada de la fase de liga)
- Fecha: Martes, 24 de noviembre de 2026
- Hora: 14:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX)
- Canal: TNT | Streaming: HBO MAX
- Lugar: Estádio Santiago Bernabéu, Madrid (España)