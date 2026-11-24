Clara Vegas, representante de Venezuela en la final del Miss Universo 2026, tiene la misión de dejar a su país por todo lo alto en el certamen de belleza más importante de todos. Este martes 24 de noviembre se vivirá la gala final y ella es una de las favoritas a quedarse con la corona. La final del Miss Universo 2026 será transmitida por Venevisión, desde las 9:00 p.m. Caracas, y aquí te dejo con todos los detalles para seguir el minuto a minuto.

¿Dónde ver Venevisión EN VIVO, Clara Vegas en la final del Miss Universo 2026?

En territorio venezolano, puedes ver a Clara Vegas en la final del Miss Universo 2026 EN VIVO y EN DIRECTO a través de Venevisión, canal de señal abierta con cobertura nacional. Desde allí podrás seguir la final del certamen de belleza más importante del mundo.

Venevisión está disponible en:

Canal 4 de señal abierta en buena parte de Venezuela.

Canal 6 en Cabel Visión.

Canal 21 en Intercable.

Canal 273 de Simple TV (antiguo DIRECTV).

¿Cómo ver final Miss Universo 2026 ONLINE por Venevisión Play?

Si prefieres seguir el partido por streaming, también tendrás la opción de verlo a través de Venevisión Play, la plataforma digital del canal. Allí podrás mirar la señal EN VIVO en tu dispositivo favorito, sin necesidad de estar frente al televisor tradicional.

Para verlo online:

Ingresa al sitio web o app de Venevisión Play desde tu móvil, PC, tablet o Smart TV.

Accede a la señal EN VIVO de Venevisión en el horario del partido.

Disfruta la final del Miss Universo 2026 con la misma transmisión que se emite por TV abierta.

Es una alternativa ideal si estás fuera de casa, en el trabajo o compartiendo con amigos y quieres llevar el juego contigo.

¿En qué dispositivos se puede ver final Miss Universo 2026?

La transmisión de Venevisión y Venevisión Play se adapta a distintos tipos de pantallas, para que el juego te encuentre donde estés:

Televisor tradicional: mediante el Canal 4 de señal abierta o los canales de los cableoperadores.

mediante el Canal 4 de señal abierta o los canales de los cableoperadores. Smart TV: entrando al sitio web de Venevisión Play o a la app (si está disponible en tu modelo).

entrando al sitio web de Venevisión Play o a la app (si está disponible en tu modelo). Computadora o laptop: desde el navegador, accediendo a la plataforma online.

desde el navegador, accediendo a la plataforma online. Teléfono celular y tablet: usando la versión móvil o la aplicación de Venevisión Play.

Solo necesitas conexión estable a internet en el caso del streaming, y en televisión abierta basta con una buena antena o servicio de cable.

Final Miss Universo 2026 EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Evento: Final Miss Universo 2026

Final Miss Universo 2026 Fecha: Martes 24 de noviembre de 2026

Martes 24 de noviembre de 2026 Lugar: Coliseo José Miguel Agrelot (“Choliseo”) de San Juan, Puerto Rico

Coliseo José Miguel Agrelot (“Choliseo”) de San Juan, Puerto Rico Hora: 9:00 p.m. Caracas

9:00 p.m. Caracas TV: Venevisión

Venevisión Streaming: Venevisión Play

La gran final del Miss Universo 2026 se celebra HOY, martes 24 de noviembre, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, donde 116 candidatas competirán por la corona de la 75.ª edición del certamen internacional de belleza y buscarán suceder a la mexicana Fátima Bosch, última reina de belleza y Miss Universo 2025. Entre las principales favoritas para conquistar el título destacan Luren Márquez (Perú), Clara Vegas (Venezuela), María Alejandra López (Colombia), María Vargas (México), Marcella Kozinski (Brasil), Jennifer Barreto (Puerto Rico), Beatrice Millan-Windorski (Filipinas) y Justus Kelley (Estados Unidos). La Transmisión del Miss Universo 2026 EN VIVO, GRATIS y ONLINE podrá seguirse en Estados Unidos por Telemundo y Peacock, mientras que en Latinoamérica estará disponible mediante Telemundo Internacional y Universal+, además de las señales nacionales de Venevisión (Venezuela), Canal 21 (El Salvador), Mega TV (Chile) y Ecuavisa (Ecuador), según la disponibilidad de cada mercado, para conocer quién será coronada como la nueva Miss Universo. (VIDEO DE X: @Telemundo)

SOBRE EL AUTOR Piero Hatto - Analista SEO Analista SEO especializado en creación de contenido web y coberturas de eventos en vivo, en español e inglés, sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias de países como México, Estados Unidos, España, etc.

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