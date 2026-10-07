Aunque en otros 17 condados de Texas la prueba ya es obligatoria, los conductores de Bexar tendrán más tiempo antes de que entre en vigor el nuevo requisito (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)
Aunque en otros 17 condados de Texas la prueba ya es obligatoria, los conductores de Bexar tendrán más tiempo antes de que entre en vigor el nuevo requisito (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)
Judith Vicente
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Si planeas inscribir por primera vez o renovar su registro en Texas, es importante que conozcas una nueva exigencia que podría aplicarse a ciertos conductores. La medida está relacionada con el control de emisiones de los vehículos y tendría impacto en una parte determinada del estado, aunque su aplicación fue postergada. En esta nota te contamos cuándo estaba previsto que comenzara la evaluación, qué autos deberían realizarla y cuánto costaría.

La fecha original de implementación era el 1 de noviembre de 2026, pero aún no se ha anunciado un nuevo calendario para el inicio del programa en Bexar (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)
La fecha original de implementación era el 1 de noviembre de 2026, pero aún no se ha anunciado un nuevo calendario para el inicio del programa en Bexar (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

¿CUÁNDO IBA A COMENZAR EL TEST Y EN QUÉ PARTE DE TEXAS?

El nuevo requisito relacionado con el estaba previsto para comenzar el 1 de noviembre de 2026 en el condado de Bexar, pero su aplicación quedó suspendida temporalmente luego de que la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) concediera una prórroga.

La concejala de San Antonio, Misty Spears, informó que autoridades del condado de Bexar viajaron a Washington para plantear sus inquietudes sobre cómo el nuevo requisito podría afectar a los conductores. Después de esas gestiones, la EPA concedió una extensión que aplaza la implementación prevista para el 1 de noviembre, .

Por el momento, los conductores del condado de Bexar cuentan con un plazo adicional antes de tener que realizar la prueba de emisiones y afrontar posibles gastos de reparación.

LOS TIPOS DE AUTOS QUE DEBÍAN CUMPLIR EL TEST Y CUÁNTO DEBÍAN PAGAR

La medida contemplaba una prueba de emisiones antes de registrar un vehículo por primera vez o renovar el registro. Habría afectado a los vehículos de gasolina de entre 2 y 24 años registrados en Bexar, incluido San Antonio, .

Los dueños de dichas unidades tenían que pagar US$21.25 para completar el procedimiento. En otros 17 condados de Texas, la prueba de emisiones ya sigue siendo un requisito para el registro vehicular.

De otro lado, cabe mencionar que quedaban excluidos los vehículos eléctricos, diésel, motocicletas, ciclomotores y autos clásicos, entre otras exenciones legales.

ASÍ FUNCIONA LA PRUEBA DE EMISIONES EN TEXAS

En Texas, la prueba de emisiones es un control anual requerido para renovar el registro en los condados incluidos en el programa. Se realiza en estaciones certificadas y, para la mayoría de los autos de gasolina modelo 1996 o posterior, consiste en conectar un equipo al sistema de diagnóstico a bordo del vehículo (OBD-II).

El equipo revisa si está encendida la luz de check engine, detecta códigos de falla y verifica los monitores relacionados con emisiones, como los del convertidor catalítico y el sistema evaporativo. Si el vehículo aprueba, el resultado queda registrado para la renovación; si no pasa, normalmente debe repararse el problema y repetirse la inspección.

EN RESUMEN:

AspectoDetalle
MedidaPrueba de emisiones vehiculares para registrar o renovar el registro de ciertos vehículos
Zona afectadaCondado de Bexar, incluido San Antonio
Inicio previsto1 de noviembre de 2026
Situación actualLa implementación fue suspendida temporalmente tras una prórroga concedida por la Agencia de Protección Ambiental (EPA)
¿Es obligatoria ahora?No por el momento en el condado de Bexar, mientras se mantiene la suspensión
Vehículos que debían realizarlaPrincipalmente vehículos a gasolina de entre 2 y 24 años
Costo estimadoUS$21.25
Trámite afectadoRegistro inicial y renovación del registro vehicular
Vehículos exentosVehículos eléctricos, diésel, motocicletas, ciclomotores y vehículos clásicos, entre otras excepciones
Otros condadosLa prueba de emisiones ya se exige en otros 17 condados de Texas

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