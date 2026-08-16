Desde septiembre, quienes tomen cursos de manejo en Texas encontrarán nuevas reglas que deberán considerar antes de solicitar una licencia o cumplir con un programa de seguridad vial. La disposición estatal introduce ajustes en la enseñanza que ofrecen las escuelas certificadas y tendrá efecto para determinados conductores. En esta nota te contamos en qué consisten los cambios, cuándo comenzarán a aplicarse y a quiénes impactarán.

Texas modifica las clases de manejo desde septiembre (Foto: Magnific)

¿QUÉ CAMBIA Y CUÁNDO EMPIEZA A APLICARSE?

Desde el 1 de septiembre de 2026, los cursos de manejo y seguridad vial en Texas deberán incluir capacitación específica sobre cómo conducir en zonas de construcción o mantenimiento. El cambio surge de la ley estatal SB 1366 y busca reducir accidentes, lesiones y muertes en áreas de obras viales.

Según datos del Departamento de Licenciamiento y Regulación de Texas se registraron 27,900 accidentes y 215 muertes en zonas de obras solamente en 2024.

Entonces, ¿qué cambia?

Los programas deberán enseñar, como mínimo:

Cómo conducir de manera segura cuando pasan por una zona de construcción o mantenimiento.

Cómo identificar a los trabajadores, señaleros o personas que dirigen el tráfico.

Cómo reconocer las señales y dispositivos de tránsito usados en esas áreas.

Los peligros de infringir las reglas de tránsito en zonas de obras: lesiones, muertes y daños a la propiedad.

Las sanciones y multas que pueden imponerse por cometer infracciones en esos lugares.

No es una nueva prueba de licencia ni un requisito adicional de horas de conducción. Es un cambio obligatorio en el contenido de los cursos regulados por Texas.

La nueva regla no obliga a todos los conductores con licencia vigente a regresar a clases, pero sí impactará ciertos cursos que se completen desde septiembre (Foto: Freepik)

¿QUIÉNES DEBERÁN TOMAR LAS CLASES?

A continuación, las personas que podrían verse afectadas con este tipo de curso son:

Tipo de curso Personas que podrían verse afectadas Driver Education Course Adolescentes, nuevos conductores y adultos que deben cumplir educación vial para solicitar su licencia Driving Safety Course Personas que toman un curso de seguridad vial, por ejemplo, para cumplir una orden judicial o buscar la desestimación de una infracción elegible

IMPORTANTE: no obliga a todas las personas con licencia vigente a volver a tomar clases. Por lo tanto, si ya completaste tu curso antes de la fecha de entrada en vigor, no tendrías que repetirlo únicamente por esta modificación.

LAS MULTAS POR INFRACCIONES EN ZONAS DE OBRAS BAJO LA SB 1366

La SB 1366 no creó una multa nueva ni fijó un monto específico. La ley exige que los cursos de educación vial y seguridad de manejo expliquen las sanciones vigentes por infracciones en zonas de construcción o mantenimiento.

Las multas aplicables

En Texas, si la infracción se comete dentro de una zona de obras o mantenimiento debidamente señalizada y con trabajadores presentes, se duplican tanto la multa mínima como la máxima que normalmente corresponderían por esa infracción.

Por ejemplo:

Infracción Multa normal En zona de obras con trabajadores presentes Exceso de velocidad u otra infracción de tránsito Depende de la ciudad, condado, velocidad y circunstancias La multa mínima y máxima aplicable se duplican Una multa base de US$200 US$200 US$400, antes de costos judiciales u otros cargos Una multa base de US$500 US$500 US$1,000, antes de costos judiciales u otros cargos

Por eso no existe una cifra única para todas las multas: depende de la falta concreta y de la jurisdicción que emita la citación.

¿En qué casos se duplica?

La sanción se duplica cuando concurren estas condiciones:

La infracción ocurre en una zona de construcción o mantenimiento.

El área está delimitada y señalizada como zona de trabajo.

Hay trabajadores presentes al momento de la infracción.

Si no hay trabajadores presentes, el límite de velocidad señalizado continúa aplicando, pero la duplicación automática de la multa puede no corresponder.