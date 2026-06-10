Cuando organizas un viaje por carretera, lo habitual es que revises tu auto antes de salir, pero ¿qué sucede si, en pleno trayecto, el vehículo se descompone o presenta una falla inesperada? En una situación así es comprensible sentir nerviosismo, especialmente si te encuentras en un tramo que no conoces bien y lejos de talleres o estaciones de servicio. Aun así, no estás desamparado: en muchas autopistas y carreteras de Estados Unidos hay servicios especiales de asistencia para conductores varados, como los Road Rangers en Florida, creados justamente para atender emergencias en ruta. ¿En qué consisten y cómo acceder a su ayuda gratuita? Lo detallamos en los siguientes párrafos.

Antes de salir a la I‑95 o la I‑4 en Florida: esto debes saber sobre los Road Rangers (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

LOS ROAD RANGERS EN ACCIÓN

Los Road Rangers (en español: Guardianes de Carreteras) es un servicio del Departamento de Transporte de Florida que ofrece servicios de respuesta ante incidentes de tráfico y asistencia gratuita limitada en carretera con el fin de mejorar la seguridad vial, tanto para los servicios de emergencia como para los conductores.

Estos vehículos móviles, que patrullan las zonas congestionadas y los puntos de mayor incidencia en la autopista, brindan un servicio directo a los choferes despejando rápidamente los carriles de circulación en caso de incidentes menores y asistiéndolos.

¿Qué servicios brindan?

Cambiar neumáticos pinchados.

Arrancar vehículos con cables y realizar reparaciones menores.

Ofrecer a los conductores varados dos llamadas locales gratuitas.

Retire los vehículos averiados de los carriles de circulación.

Retire los escombros de los carriles de circulación.

Suministro de gasolina, diésel y agua de emergencia.

Supervisar los vehículos abandonados y notificar a la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP).

Proporcionar servicios de mantenimiento del tráfico (MOT) durante incidentes.

Los Road Rangers son un servicio que brinda asistencia gratuita y rápida en las autopistas para ayudar a conductores varados por incidentes menores (Foto: Departamento de Transporte de Florida / Instagram)

¿DE MANERA CONSEGUIR AYUDA GRATIS SI TE QUEDAS VARADO EN LA CARRETERA?

Si te encuentras en la carretera y necesitas asistencia de los Riad Rangers, llama al *347 desde tu teléfono móvil. Una vez que llegan recibirás el apoyo que necesitas de forma gratuita. Recuerda: luego de recibir asistencia, deja un comentario para que puedan seguir mejorando su servicio.

¿Cómo reconocerlos?

Aunque cada contratista tiene un modelo de vehículo diferente, todos los vehículos son de color blanco y llevan el logotipo de Road Rangers en la parte trasera y en los laterales.

Los conductores de patrulla de servicio visten uniforme y la mayoría tiene o está recibiendo capacitación en primeros auxilios y Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

“Cada conductor de patrulla de servicio entrega una tarjeta de comentarios a cada automovilista varado al que asiste, la cual puede enviarse por correo al departamento”, se lee en su sitio web.

Cabe mencionar que desde el inicio del programa en el año 2000, los Road Rangers han realizado más de 6.1 millones de asistencias.

¿Cuánto tiempo tardarán los road rangers después de que me ponga en contacto con ellos?

Deberían poder localizarte en un plazo de 15 a 30 minutos, a menos que estén retenidos debido a una situación de emergencia, como un accidente.

¿Qué ocurre cuando una reparación excede los servicios ofrecidos?

El camión de los Road Rangers retirará el vehículo averiado del carril de circulación y, a cargo del conductor, la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) contactará con otro servicio de remolque para que preste más ayuda.