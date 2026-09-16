El mejor de la MLS vs. el mejor de la Liga MX cara a cara en la Campeones Cup 2026. Este miércoles 16 de septiembre, no te pierdas el juego de Inter Miami vs. Cruz Azul, desde el NU Stadium de Miami, encuentro que iniciará a las 18:00 hora CDMX a través de la señal de Imagen TV . Ambos equipos llegan a este enfrentamiento con un buen presente en sus campeonatos locales, por lo que promete ser un duelo de pronóstico reservado.

¿Cómo ver Imagen TV EN VIVO, Inter Miami vs. Cruz Azul por Streaming?

Descarga las apps de Imagen TV para seguir el duelo entre Inter Miami vs. Cruz Azul por la final de la Campeones Cup 2026 desde tu teléfono celular, Tablet, PC o Smart TV.

Ciudad / zona de cobertura Estado Canal virtual Estación / distintivo Aguascalientes y Nochistlán de Mejía Aguascalientes / Zacatecas 3.1 XHCTAG-TDT Ensenada Baja California 3.1 XHCTEN-TDT Mexicali Baja California 3.1 XHCTME-TDT Tijuana Baja California 3.1 XHCTTI-TDT La Paz Baja California Sur 3.1 XHCTLP-TDT Campeche Campeche 3.1 XHCTCA-TDT Tapachula Chiapas 3.1 XHCTTH-TDT Tuxtla Gutiérrez Chiapas 3.1 XHCTCR-TDT Ciudad Juárez Chihuahua 3.1 XHCTCJ-TDT Chihuahua Chihuahua 3.1 XHCTCH-TDT Ciudad de México y Tultepec Ciudad de México / Estado de México 3.1 XHCTMX-TDT Saltillo Coahuila 3.1 XHCTSA-TDT Torreón Coahuila 3.1 XHCTTR-TDT Gómez Palacio y Lerdo Durango 3.1 XHCTTR-TDT Colima Colima 3.1 XHCTCO-TDT Durango Durango 3.1 XHCTDG-TDT León y Silao Guanajuato 3.1 XHCTLE-TDT Lagos de Moreno Jalisco 3.1 XHCTLE-TDT Celaya, Irapuato, Salamanca y Querétaro Guanajuato / Querétaro 3.1 XHCTCY-TDT Acapulco Guerrero 3.1 XHCTAC-TDT Chilpancingo Guerrero 3.1 XHCTCP-TDT Pachuca Hidalgo 3.1 XHCTIX-TDT Guadalajara y área metropolitana Jalisco 3.1 XHCTGD-TDT Toluca Estado de México 3.1 XHCTTO-TDT Morelia Michoacán 3.1 XHCTMO-TDT Uruapan Michoacán 3.1 XHCTUR-TDT Cuernavaca Morelos 3.1 XHCTCU-TDT Tepic Nayarit 3.1 XHCTNY-TDT Monterrey Nuevo León 3.1 XHCTMY-TDT Sabinas Hidalgo y Agualeguas Nuevo León 3.1 XHCTSH-TDT Huajuapan de León Oaxaca 3.1 XHCTHL-TDT Oaxaca Oaxaca 3.1 XHCTOX-TDT Puebla y Tlaxcala Puebla / Tlaxcala 3.1 XHCTPU-TDT Cancún Quintana Roo 3.1 XHCTCN-TDT San Luis Potosí San Luis Potosí 3.1 XHCTSL-TDT Río Verde San Luis Potosí 3.1 XHCTRV-TDT Culiacán Sinaloa 3.1 XHCTCI-TDT Los Mochis y Guasave Sinaloa 3.1 XHCTLM-TDT Mazatlán Sinaloa 3.1 XHCTMZ-TDT Ciudad Obregón, Huatabampo y Navojoa Sonora 3.1 XHCTOB-TDT Hermosillo Sonora 3.1 XHCTHE-TDT Villahermosa y municipios aledaños Tabasco 3.1 XHCTVL-TDT Nuevo Laredo Tamaulipas 3.1 XHCTNL-TDT Tampico Tamaulipas 3.1 XHCTTA-TDT Ciudad Victoria Tamaulipas 3.1 XHCTVI-TDT Reynosa Tamaulipas 13.1 XHCTRM-TDT Cerro Azul Veracruz 3.1 XHCTCZ-TDT Coatzacoalcos Veracruz 3.1 XHCTLV-TDT Xalapa Veracruz 3.1 XHCTJA-TDT Veracruz y Boca del Río Veracruz 3.1 XHCTVE-TDT Mérida y Ticul Yucatán 3.1 XHCTMD-TDT Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo Zacatecas 3.1 XHCTZA-TDT

¿Dónde ver Imagen TV EN VIVO, Inter Miami vs. Cruz Azul por Streaming?

Imagen TV es el canal exclusivo en México para ver Inter Miami vs. Cruz Azul por Campeones Cup 2026 . Solicita el servicio en tu cableoperador de preferencia:

Canales 103 y 603 HD de Dish

Canales 103 y 1103 de Sky

Canales 103 y 1103 de Megacable

Canales 118 y 703 de Izzi

Opción Dónde sintonizar Imagen Televisión Cómo verlo para Toluca vs. Monterrey Consideración TV abierta digital Canal 3.1 Haz una búsqueda de canales en tu televisor con antena digital y sintoniza Imagen TV antes del inicio Es la vía gratuita para hogares dentro de la cobertura de la señal abierta Sky Canal

103

/

1103 HD Ingresa directamente al canal en tu decodificador Requiere paquete activo de Sky izzi Canal

3

/

703 HD Busca Imagen TV en la guía o marca el canal correspondiente La disponibilidad puede variar según ciudad y paquete contratado Dish Canal

103

/

603 HD Accede desde el decodificador de Dish Requiere suscripción activa Totalplay Canal

3 Sintoniza el canal desde la guía de TV Requiere plan de televisión activo Megacable Canal

103 Busca el canal en la guía o ingresa el número directamente La numeración o disponibilidad local podría cambiar según la zona Cablecom Canal

3 Sintoniza Imagen TV desde el decodificador Sujeto a la oferta regional del operador Web oficial Imagen Televisión: En Vivo Entra desde computadora, celular, tablet o Smart TV con navegador y reproduce la señal Conviene probar el acceso con anticipación; puede haber restricciones de derechos o geolocalización para contenidos específicos Alternativa de streaming Apple TV Ubica la transmisión de la final de Leagues Cup en la plataforma Es una alternativa oficial anunciada para el partido, independiente de Imagen TV