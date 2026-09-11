La película española “Enfrentados: Marfil” se estrenó el pasado miércoles 9 de septiembre del 2026 en Amazon Prime Video con Ester Expósito y Hugo Diego García como protagonistas de la adaptación de la saga literaria de Mercedes Ron, autora también de “Culpa Mía”. Así, tras el desenlace de la primera cinta, la expectativa se centra en su continuación. Por lo tanto, aquí Gestión Mix repasa cuándo podría llegar la producción y todo lo que se sabe hasta ahora sobre la segunda parte.

Vale precisar que “Enfrentados” funciona como una bilogía, por lo que “Marfil” es apenas la mitad de la historia completa, la cual se completa con “Ébano”.

Además, se sabe que ambas cintas se grabaron de forma consecutiva, en una misma tanda de rodaje entre España y Estados Unidos, lo que explica por qué la segunda parte ya está más que confirmada.

LA TRAMA DE “ENFRENTADOS: ÉBANO”

Tal como te puedes imaginar, la trama de “Enfrentados: Ébano” retoma el relato justo donde queda “Marfil”.

¡Atención, SPOILERS! Y es que, en el tramo final de la película, se revela que Sebastián Moore (Hugo Diego García) es un agente encubierto que investigaba a Alejandro Cortés, el padre de Marfil (Ester Expósito), implicado en negocios ilícitos.

Entonces, cuando nuestra protagonista acude a un encuentro pactado con su progenitor, en realidad cae en una trampa: su papá aparece muerto y ella queda en manos de Iván, el joven que conoció en un hipódromo e hijo de Marcus Kozel, el mafioso ligado a la muerte de la madre de la chica.

De esta manera, “Ébano” arrancará con la muchacha sola y sin saber en quién confiar, mientras Sebastián sale a buscarla.

En la saga "Enfrentados", Ester Expósito encarna al personaje de Marfil Cortés, mientras que Hugo Diego García interpreta a su guardaespaldas, Sebastián Moore (Foto: Pokeepsie Films / Prime Video)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “ENFRENTADOS: ÉBANO”?

En el elenco de “Enfrentados: Ébano”, Ester Expósito y Hugo Diego García repiten como Marfil y Sebastián, respectivamente.

Asimismo, se espera el regreso del resto del reparto principal:

Lluís Homar como Logan

como Logan Joaquín Ferreira como Ray

como Ray Eric Masip como Iván

como Iván Zoe Bonafonte como Gabriela

como Gabriela Majo Gámez como Tami

como Tami Joâo Bettencourt como Liam

como Liam Leander Vivey como Wilson

Por otro lado, los más probable es que Pablo Molinero, quien interpreta a Alejandro Cortés, no continúe en la producción tras el cierre de su historia en la primera entrega de la saga.

¿CUÁNDO LLEGARÍA “ENFRENTADOS: ÉBANO” A AMAZON PRIME VIDEO?

Según Sensacine, el rodaje de ambas películas comenzó en febrero del 2025 y terminó en julio de ese mismo año, lo que apuntaría al 2027 como el año más probable de lanzamiento para “Enfrentados: Ébano”.

Esto también fue insinuado por Ester Expósito en una entrevista concedida a InStyle, en la que señaló que creía que “no habrá demasiada espera” hasta la secuela.

Y tú, ¿ya estás listo para disfrutar de esta continuación?

"Ébano" es una novela de romance juvenil y misterio escrita por la autora argentina-española Mercedes Ron (Foto: Editorial Montena / Penguin Random House)