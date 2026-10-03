España vs. República Checa juegan hoy sábado 3 de octubre por la tercera jornada de la UEFA Nations League. El encuentro se disputará en el Estadio Carlos Tartiere de Oviedo, desde las 20:45 horas de España. Sigue EN DIRECTO este vibrante compromiso por TVE La 1 HD y ONLINE vía RTVE Play. Los campeones del mundo atraviesan un gran momento y llegan con la confianza en alto después de sus últimas actuaciones. Lograron imponerse a Inglaterra en Wembley y posteriormente golearon 4-1 a Croacia, en un partido donde Lamine Yamal fue una de las grandes figuras al marcar un doblete y volver a demostrar su capacidad para generar peligro dentro del área.

El equipo de Luis de la Fuente ha encontrado un funcionamiento colectivo que le permite controlar diferentes fases del juego. Rodri es una pieza fundamental en la zona medular, mientras que Fabián Ruiz y Martín Zubimendi asumieron la titularidad frente a Croacia y ofrecieron un rendimiento destacado. En la zona ofensiva, Fermín López tuvo libertad para moverse detrás de los delanteros, participar en la elaboración y aprovechar los espacios para generar ocasiones. Más adelantados, Mikel Oyarzabal y Ferran Torres aparecen como alternativas importantes para buscar el gol ante República Checa.

Por su parte, República Checa afronta el partido después de haber sufrido dos derrotas en el torneo. El conjunto checo es consciente de la dificultad que representa enfrentarse a España, pero intentará competir mediante un planteamiento ordenado, intensidad defensiva y presión para tratar de conseguir sus primeros puntos en esta edición de la UEFA Nations League.

¿Dónde ver España — Chequia EN DIRECTO por TV y Online?

El partido España — Chequia por la tercera jornada del Grupo A3 de la UEFA Nations League 2026 se emitirá en abierto en La 1 y en streaming gratuito por RTVE Play en todo el territorio español, el sábado 2 de septiembre a las 20:45 (hora peninsular) . La siguiente tabla resume cómo verlo por región/comunidad autónoma, priorizando la señal de RTVE.

Región / Ciudad principal Canal TV (TDT / plataforma) Streaming RTVE Play Andalucía (Sevilla, Málaga, Granada…) La 1 de TVE (TDT, Movistar Plus+, Orange TV, Vodafone TV) RTVE Play web, app móvil y Smart TV Aragón (Zaragoza, Huesca, Teruel) La 1 de TVE (TDT y operadores de pago) ​ RTVE Play en abierto en todo Aragón Asturias (Oviedo, Gijón) La 1 de TVE en TDT y plataformas de TV de pago ​ RTVE Play en cualquier dispositivo con internet ​ Illes Balears (Palma, Ibiza) La 1 de TVE TDT; dial correspondiente en operadores de TV RTVE Play disponible sin restricciones geográficas en España Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tfe.) La 1 de TVE versión Canarias en TDT y plataformas RTVE Play (ajusta a horario local, 20:00 si se emite en simultáneo) Cantabria (Santander) La 1 de TVE en abierto (TDT y TV de pago) RTVE Play en web/app/Smart TV Castilla-La Mancha (Albacete, Toledo…) La 1 de TVE TDT; señal nacional desde el Carlos Belmonte RTVE Play, directo Copa del Rey Albacete–Real Madrid Castilla y León (Valladolid, León…) La 1 de TVE en TDT y plataformas RTVE Play disponible en todo el territorio nacional Cataluña (Barcelona, Girona…) La 1 de TVE TDT; también en Movistar Plus+ y otros RTVE Play con acceso gratuito en España Comunidad Valenciana (Valencia, Alicante) La 1 de TVE en abierto por TDT RTVE Play en web, app y Smart TV Comunidad de Madrid (Madrid) La 1 de TVE TDT y operadores (Movistar, Orange, Vodafone…) RTVE Play streaming en directo del partido ​ Extremadura (Mérida, Cáceres, Badajoz) La 1 de TVE en TDT y TV de pago ​ RTVE Play disponible en todo el país Galicia (A Coruña, Vigo…) La 1 de TVE TDT; diales equivalentes en TV de pago RTVE Play con señal nacional en directo ​ La Rioja (Logroño) La 1 de TVE por TDT y plataformas RTVE Play (app, web, Smart TV) Navarra (Pamplona) La 1 de TVE TDT y TV de pago RTVE Play disponible en España País Vasco (Bilbao, Donostia, Vitoria) La 1 de TVE en TDT y plataformas (Movistar, Euskaltel…) RTVE Play con señal en directo de Copa del Rey Región de Murcia (Murcia, Cartagena) La 1 de TVE en abierto por TDT ​ RTVE Play en cualquier dispositivo conectado Ceuta La 1 de TVE (TDT y operadores locales) RTVE Play accesible con IP española ​ Melilla La 1 de TVE en TDT RTVE Play disponible en todo el territorio español

¿Cómo ver La 1 TVE en directo?

La señal de La 1 TVE está disponible a nivel nacional a través de la televisión digital y también por internet. Los usuarios pueden acceder a la emisión en directo desde cualquier dispositivo con conexión, ya sea ordenador, móvil o smart TV. Solo es necesario ingresar al portal de RTVE o acceder mediante la aplicación oficial, disponible para iOS y Android.

La plataforma ofrece la retransmisión simultánea del canal con la misma programación que se emite en televisión, por lo que podrás ver España — República Checa EN DIRECTO por la jornada 3 del Grupo A3 de la UEFA Nations League 2026 en La 1 TVE en vivo y sin interrupciones.

OVIEDO, ASTURIAS (ESPAÑA), 3/10/2026 - La 1 te llevará EN DIRECTO el partido de España vs. Chequia por la UEFA Nations League desde el Estadio Carlos Tartiere. FOTO: EFE/Julio Muñoz.

¿Cómo ver RTVE Play online?

RTVE Play es el servicio digital de Televisión Española que permite ver canales, programas y eventos deportivos en streaming y bajo demanda. Para disfrutar del partido, solo debes acceder a la sección “Directo” dentro de la plataforma y seleccionar el canal La 1.

También puedes usar la aplicación móvil de RTVE Play para ver el partido en tu smartphone, tablet o smart TV, con la misma calidad de transmisión que en la emisión tradicional. De esta manera, los aficionados podrán seguir España — República Checa EN DIRECTO ONLINE desde cualquier lugar.

Dónde ver por TV y online el partido España — República Checa

España vs. Chequia es por la tercera jornada del Grupo A3 de la Liga de Naciones UEFA 2026/27. Conoce a qué hora ver el partido en RTVE Play y La 1.

Partido: España — República Checa

Fase: Jornada 3 del Grupo A3

Torneo: UEFA Nations League 2026/27

Fecha: Sábado 2 de octubre de 2026

Horario: 20:45 horas, tiempo de Madrid

Sede: Estadio Carlos Tartiere de Oviedo (España)

Transmisión: RTVE Play y La 1