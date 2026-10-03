Aprovechando la fecha FIFA, Argentina enfrentará a Burkina Faso este sábado 3 de octubre en el Estadio Monumental. Si bien Lionel Messi no formará parte del partido amistoso, los fanáticos esperan con ansias la cita contra Benín, que también será en la cancha de River Plate, para despedir a su máximo ídolo de la Albiceleste. Una fecha que será histórica y muy emotiva. En lo futbolístico, Lionel Scaloni resaltó la calidad de jugadores que cuenta la selección.

“El desafío es seguir jugando de esta manera, y que los chicos que vengan entiendan que esa es la manera de jugar”, expresó el entrenador argentino en conferencia de prensa post victoria ante Bolivia. Argentina se alista para volver a ganar su cuarta estrella en el Mundial, un torneo que disputará sin su máxima figura: Lionel Messi.

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Burkina Faso en México?

En territorio mexicano, el partido amistoso entre Argentina vs. Burkina Faso iniciará a las 18:00 horas (tiempo centro) y será transmitido EN VIVO por ViX.

¿En qué canal transmiten Argentina vs. Burkina Faso en Estados Unidos?

Si estás en Estados Unidos y quieres ver el partido Argentina vs. Burkina Faso, debes sintonizar estos canales:

ViX

TUDN Radio

¿Dónde ver Argentina vs. Burkina Faso EN VIVO?

Revisa la guía de canales que transmitirán EN VIVO el amistoso entre Argentina vs. Burkina Faso que se realizará en el Monumental según tu país.

Argentina: TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play y mitelefe

Costa Rica: ViX

República Dominicana: ViX

El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO y ViX

Guatemala: ViX

Honduras: ViX

México: ViX

Nicaragua: ViX

Panamá: ViX

Puerto Rico: ViX

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+