“Enfrentados: Marfil” (titulada en inglés: “Drawn Together”) se incorpora este miércoles 9 de septiembre del 2026 al catálogo de Amazon Prime Video. La producción española es la primera entrega de la adaptación cinematográfica de la popular bilogía de Mercedes Ron y reúne a un elenco que promete conquistar al público. Por ello, si quieres conocer mejor a las figuras de la película, esta guía de Gestión Mix repasa qué intérpretes le dan vida a cada personaje.

Vale precisar que la producción narra la historia de una joven de la alta sociedad neoyorquina cuya vida cambia tras un secuestro que la obliga a convivir con un guardaespaldas tan misterioso como atractivo.

A partir de allí, entre ambos surgirá una relación marcada por la pasión, los secretos y el peligro.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Enfrentados: Marfil”:

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “ENFRENTADOS: MARFIL”

1. Ester Expósito como Marfil Cortés

Para saber quién es quién en la película de Amazon Prime Video, empiezo la lista con la protagonista: Marfil Cortés.

Ella es una chica que, tras una experiencia traumática, decide aprender a defenderse en lugar de quedarse en el papel de víctima.

La actriz que la interpreta es Ester Expósito, reconocida por su trabajo previo en “Élite”, “Venus”, “El llanto” y “El talento”.

Ester Expósito como Marfil Cortés en una escena de la película española "Enfrentados: Marfil" (Foto: Pokeepsie Films / Prime Video)

2. Hugo Diego García como Sebastián Moore

Por otro lado, Sebastián Moore es el guardaespaldas asignado para proteger a Marfil.

El artista que asume este rol es Hugo Diego García, a quien también hemos visto en proyectos como “The Substance”, “Vache Folle”, “The Killer” y “Death and Other Details”.

Hugo Diego García como Sebastián Moore en una escena de la película española "Enfrentados: Marfil" (Foto: Pokeepsie Films / Prime Video)

3. Zoe Bonafonte como Gabriela

Gabriela, por su parte, es la hermana menor de nuestra protagonista.

Ella está interpretada por Zoe Bonafonte, famosa por su participación en “El 47”, “El secreto del orfebre”, “A fuego” y “Manual para señoritas”.

Zoe Bonafonte como Gabriela y Ester Expósito como Marfil Cortés en una escena de la película española "Enfrentados: Marfil" (Foto: Pokeepsie Films / Prime Video)

4. Joaquín Ferreira como Ray

Ray es el compañero de Sebastián en el FBI.

El actor que se pone en la piel de este personaje es Joaquín Ferreira, también integrante de los elencos de “Coppola, el representante”, “Moria”, “Club de Cuervos” y “Franklin, historia de un billete”.

Joaquín Ferreira como Ray en una escena de la película española "Enfrentados: Marfil" (Foto: Pokeepsie Films / Prime Video)

Otros actores y personajes de “Enfrentados: Marfil”:

5. Eric Masip como Iván

como Iván 6. Pablo Molinero como Alejandro Cortés

como Alejandro Cortés 7. Lluís Homar como Logan

como Logan 8. Leander Vyvey como Wilson

como Wilson 9. Luka Peroš

10. Majo Gamez como Tami

como Tami 11. João Bettencourt como Liam

como Liam 12. Jorge Valder como el agente Rivera

como el agente Rivera 13. Alessia Yoko Fontana como Lucille

como Lucille 14. Inge Ladd como la profesora Fonteyn

como la profesora Fonteyn 15. Pablo Otero como Robert

como Robert 16. Molly Malcolm como un médico