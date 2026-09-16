Maya (Maitreyi Ramakrishnan) decide unirse al club de baile de la universidad y convence a su mejor amiga de Anjali (Priyanka Kedia) de hacer lo mismo para vivir una gran aventura en “Las mejores” (“Best of the Best” en su idioma original). Sin embargo, ser parte del competitivo equipo de danza de fusión Bollywood de la UCLA requiere mucho esfuerzo, sacrificio, sudor y lágrimas. ¿Quieres conocer más detalles sobre la nueva película de Netflix?

“‘Best of the Best’ es una película sobre la sororidad, la amistad y la autoaceptación”, señaló a Tudum Hasan Minhaj, quien coescribió el guion con Prashanth Venkataramanujam y es parte del elenco. “[La película] es la culminación de las experiencias de muchos jóvenes estadounidenses de origen surasiático que crecieron en Estados Unidos”, agregó.

Maitreyi Ramakrishnan, Priyanka Kedia, Hasan Minhaj, Chaneil Kular, Ankur Rathee, Shreya Navile, Nico Greetham, Lilly Singh, Janina Gavankar y Kavi Ramachandran lideran el reparto de “Las mejores”, dirigida por Lena Khan (“Flora & Ulysses”).

Maitreyi Ramakrishnan, Nihar Duvvuri, Nico Greetham, Emily Aragones y Priyanka Kedi en una escena de la película "Best of the Best" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “LAS MEJORES”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Best of the Best” es “una comedia sobre la mayoría de edad que narra la historia de dos mejores amigas que asisten a una prestigiosa universidad y se adentran en el despiadado mundo de la danza Bollywood universitaria, donde se enfrentan a una feroz competencia y desafíos personales. Esta historia celebra la vitalidad de la danza fusión Bollywood, las dificultades propias de la juventud y el poder perdurable de la verdadera amistad.”

“Lo que más me cautivó del guion fue que eran siete películas diferentes en una”, contó Khan a Tudum. “Hay una película de baile, una de amistad, y hay espectáculo y ambición. Lo más importante es que es muy profunda, pero también muy grandiosa. Así que obtienes una película realmente emocionante, pero también conmovedora. Creo que a veces uno quiere sentarse y pasar un buen rato que a la vez sea una experiencia enriquecedora, y esta película te lo ofrece”.

¿CÓMO VER “LAS MEJORES”?

“Las mejores” se estrenará el viernes 18 de septiembre de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva comedia de baile solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “BEST OF THE BEST”

REPARTO DE “LAS MEJORES”

Maitreyi Ramakrishnan como Maya

Priyanka Kedia como Anjali

Hasan Minhaj como Hamza Latif

Chaneil Kular

Ankur Rathee

Shreya Navile

Becky Alex

Nihar Duvvuri

Nico Greetham

Amryn Khurana

Tanishq Joshi

Lilly Singh

Sasha Bhasi

Janina Gavankar

Saara Chaudry

Kavi Ramachandran

Maya (Maitreyi Ramakrishnan) y Anjali (Priyanka Kedia) se unen al grupo de danza de su universidad en la comedia "Best of the Best", que se estrena el 18 de septiembre (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “BEST OF THE BEST”?

“Las mejores”, producida por Minhaj y Venkataramanujam a través de 186K Films, junto con Jonathan Eirich a través de Rideback, tiene una duración de 112 minutos, es decir, 1 hora y 52 minutos.