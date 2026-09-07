Netflix amplía su catálogo con una comedia que busca provocar risas a partir de situaciones incómodas. Se trata de “Gracias, equipo” (en inglés: “Go Team!”), una película española que combina humor negro con una crítica a las dinámicas del mundo corporativo. Y su premisa apunta especialmente a quienes disfrutan de historias sobre tensiones de oficina, jerarquías laborales y conflictos entre compañeros. Así, en las siguientes líneas, Gestión Mix te invita a conocer los detalles centrales de esta cinta y su llegada a la plataforma de la “N” roja.

Vale precisar que el largometraje está dirigido por Diego Núñez Irigoyen, sobre un guion creado por Adolfo Valor y Cristóbal Garrido.

La producción, por su parte, estuvo a cargo de Zeta Studios, la misma compañía detrás de series como “Élite”, “Olympo”, “Cuando nadie nos ve” y “La vida breve”, además de las películas “Te estoy amando locamente” y “Leo & Lou”.

Por otro lado, la música del filme es obra de Arnau Bataller y la fotografía corresponde a Maria Codina.

LA TRAMA DE “GRACIAS, EQUIPO”

La historia de “Gracias, equipo” gira en torno a Tío Mochales, una empresa que, según Netflix, fue durante años la reina indiscutible del queso español, pero que en la actualidad atraviesa un momento de decadencia y lucha por mantener las apariencias.

En este contexto, la última gran idea de sus directivos es organizar un retiro rural de ‘team building’ en el mismo pueblo donde nació la compañía, con la intención de reconectar con los valores fundacionales del negocio.

Sin embargo, ese plan se tuerce rápido, ya que los asistentes descubren que se vienen despidos... y no pocos.

Entonces, lo que debía ser una escapada motivacional se convierte en una especie de campo de batalla marcado por adulaciones, traiciones y filtraciones entre compañeros.

EL TRÁILER DE LA PELÍCULA “GRACIAS, EQUIPO”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “GRACIAS, EQUIPO”?

El elenco de “Gracias, equipo” está encabezado por Alexandra Jiménez, actriz famosa por su trabajo en “53 domingos” y “El inocente”, quien le da vida a Olga.

A ella la acompañan en el reparto principal:

Pedro Casablanc como Domingo

como Domingo Raúl Tejón como Marco

como Marco Víctor Rebull como Sergio

como Sergio Maribel Verdú como Pepa

como Pepa Saturnino García como Aldo Mochales

¿CÓMO VER “GRACIAS, EQUIPO”?

“Gracias, equipo” se estrena de forma global en Netflix el viernes 11 de septiembre del 2026.

Por lo tanto, para disfrutar de la película española sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

El póster de "Gracias, equipo", película española del director Diego Núñez Irigoyen que explora géneros como la comedia y el drama a lo largo de su trama (Foto: Zeta Studios / Netflix)