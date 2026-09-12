Ryan García regresa al cuadrilátero tras lograr su victoria ante Mario Barrios, lo que significó proclamarse campeón del peso wélter del CMB. Este sábado 12 de septiembre de 2026, el púgil mexicano defenderá el título ante el británico Conor Benn. Este vibrante duelo se realizará en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

El campeón del CMB resalta por su técnica. Sin embargo, su principal arma sigue siendo la velocidad, especialmente su explosivo gancho de izquierda, pero su evolución frente a Mario Barrios mostró algo importante: no dependió únicamente de un golpe. García utilizó más el jab, trabajó con ambas manos y mostró mayor paciencia para controlar la distancia y el ritmo.

Conor Benn, por su parte, es intenso. El británico tiene buen volumen de golpes, agresividad y capacidad para llevar el combate a intercambios constantes. Un factor que puede ser determinante es el peso. El retador tiene que adaptarse a las 147 libras, límite que no compite desde el 2022, y reconoció que volver al peso wélter fue extremadamente complicado. No se descarta que, después de enfrentar a García, suba de categoría.

Este próximo sábado 12 de septiembre el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos será sede de una de las mejores carteleras del año que tiene como plato principal la pelea por el Campeonato Mundial Welter del CMB entre Ryan Garcia vs Conor Benn. (Foto: UFC)

¿A qué hora pelea Ryan García vs. Conor Benn?

La cartelera principal comienza a las 18:00 horas (tiempo del Centro de México), mientras que el combate estelar entre Ryan García y Conor Benn está previsto aproximadamente para las 21:00 horas. La hora exacta del estelar puede variar según la duración de los combates previos.

País Inicio cartelera Pelea estelar aprox. México 6:00 p. m. 9:00 p. m. Estados Unidos 5:00 p. m. (PT), 6:00 p. m. (MT), 7:00 p. m. (CT) y 8:00 p. m. (ET). 8:00 p. m. (PT), 9:00 p. m. (MT), 10:00 p. m. (CT) y 11:00 p. m. (ET). Costa Rica 6:00 p. m. 9:00 p. m. Nicaragua 6:00 p. m. 9:00 p. m. El Salvador 6:00 p. m. 9:00 p. m. Honduras 6:00 p. m. 9:00 p. m. Perú 7:00 p. m. 10:00 p. m. Colombia 7:00 p. m. 10:00 p. m. Ecuador 7:00 p. m. 10:00 p. m. Panamá 7:00 p. m. 10:00 p. m. Venezuela 8:00 p. m. 11:00 p. m. Bolivia 8:00 p. m. 11:00 p. m. Argentina 9:00 p. m. 12:00 a. m. (13 sep.) Chile 9:00 p. m. 12:00 a. m. (13 sep.) Paraguay 9:00 p. m. 12:00 a. m. (13 sep.) Uruguay 9:00 p. m. 12:00 a. m. (13 sep.) Brasil 9:00 p. m. 12:00 a. m. (13 sep.) España 2:00 a. m. (13 sep.) 5:00 a. m. (13 sep.)

¿Dónde ver Ryan García vs. Conor Benn EN VIVO en México?

La transmisión de la pelea entre Ryan García vs. Conor Benn en México estará a cargo de las plataformas de streaming, con suscripción, de Paramount+.

¿Qué canal transmite Ryan García vs. Conor Benn?

Paramount+ y DAZN PPV son las plataformas que se encargarán de transmitir la pelea entre Ryan García y Conor Benn en Estados Unidos, México, Perú, España, entre otros países. Revisa la programación oficial según país.

País o región TV / streaming oficial Estados Unidos (Este) Paramount+ Estados Unidos (Centro) Paramount+ Estados Unidos (Montaña) Paramount+ Estados Unidos (Pacífico / Las Vegas) Paramount+ Perú, Colombia, Ecuador, Panamá Paramount+ Venezuela, Bolivia, República Dominicana Paramount+ Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay Paramount+ Brasil Paramount+ España peninsular DAZN PPV / DAZN Ultimate Reino Unido e Irlanda DAZN PPV / DAZN Ultimate

Cartelera completa de Ryan García vs. Conor Benn

Si bien el Campeonato Mundial Welter del CMB entre Ryan García vs. Conor Benn es el más esperado en Las Vegas, te compartimos la cartelera completa de los duelos que deleitarán el T-Mobile Arena.

Pelea estelar

Ryan García vs. Conor Benn — peso wélter, título CMB

Cartelera principal

Jai Opetaia vs. Noel Mikaelian — peso crucero, títulos Zuffa Boxing y The Ring

Mark Magsayo vs. Andrés Cortes — peso ligero

Da’Mazion Vanhouter vs. Raphael Akpejiori — peso pesado

Oswaldo Molina vs. Pablo Rubio — peso superpluma

Abel González vs. Raúl Salomon — peso supermedio

Vlad Panin vs. Dakota Linger — peso superwélter

José Ramírez vs. Alex Rocha — peso wélter

Sean García vs. Abraham Morales — peso wélter