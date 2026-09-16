La protagonista de la cuarta temporada de la exitosa serie antológica de Netflix creada y producida por Ryan Murphy e Ian Brennan, “Monster: The Lizzie Borden Story” (“Monstruo: La historia de Lizzie Borden” en español) es Lizzie Borden, la infame mujer de Massachusetts acusada del asesinato a hachazos de sus padres en 1892. La encargada de darle vida a este complejo personaje es Ella Beatty (“Feud: Capote vs. The Swans”, “If I Had Legs I’d Kick You”), quien se preparó arduamente para desempeñar dicho papel. Entonces, ¿cuándo se estrenará la nueva entrega?

“Estoy muy emocionada de que los espectadores puedan disfrutar de nuestra exploración de la historia de Lizzie Borden y de las preguntas que su vida sigue suscitando hasta el día de hoy”, indicó Beatty a Tudum. “Ha sido un sueño hecho realidad investigar la psicología de esta compleja persona y examinar un crimen estadounidense que, por su magnitud, parece casi mítico. Esta temporada nos presenta a nuestro primer Monstruo femenino y profundiza en la ira y la represión femeninas, temas que me resultan sorprendentemente relevantes.”

El reparto de “Monster: The Lizzie Borden Story”, que se ambienta en la era victoriana y tiene ocho episodios, también incluye a Vicky Krieps, Charlie Hunnam, Rebecca Hall, Jessica Barden, Joey Pollari, Billie Lourd y Sarah Paulson.

Ella Beatty como Lizzie Borden y Vicky Krieps como Bridget “Maggie” Sullivan en una escena de la serie "Monster: The Lizzie Borden Story" (Foto: Ryan Murphy Productions / Prospect Films / Netflix)

FECHA DE ESTRENO DE “MONSTER: THE LIZZIE BORDEN STORY”

“Monstruo: La historia de Lizzie Borden”, que narra cómo una joven cambió la percepción que el mundo tenía de un asesino, se estrenará el jueves 17 de septiembre de 2026 en Netflix.

¿CÓMO VER “MONSTER: THE LIZZIE BORDEN STORY”?

Al igual que las anteriores temporadas de la serie antológica de Ryan Murphy e Ian Brennan, la cuarta entrega de “Monster” estará disponible en Netflix. Por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

Premium: US$24.99 al mes

¿A QUÉ HORA VER “MONSTER: THE LIZZIE BORDEN STORY”?

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) /3:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. España 9:00 a.m.

TRÁILER DE “MONSTER: THE LIZZIE BORDEN STORY”

SINOPSIS DE “MONSTER: THE LIZZIE BORDEN STORY”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Monster: The Lizzie Borden Story”, “cuando la hija reprimida de una adinerada familia de Nueva Inglaterra y su criada rebelde se encuentran atrapadas en una casa construida sobre la humillación y la crueldad, escapan a una fantasía de sexo, poder y venganza. Los espantosos asesinatos sin resolver que siguen no solo conmocionan al mundo, sino que dan origen a un ícono que se niega a vivir prisionera en una jaula, optando en cambio por forjar su propia leyenda: impactante, monstruosa y gloriosamente libre.”

REPARTO DE “MONSTER: THE LIZZIE BORDEN STORY”

Ella Beatty como Lizzie Borden.

Vicky Krieps como Bridget “Maggie” Sullivan, la empleada doméstica que vive con los Borden.

Charlie Hunnam como Andrew Borden, el padre de Lizzie.

Rebecca Hall como Abby Borden, la madrastra de Lizzie.

Billie Lourd como Emma, la hermana mayor de Lizzie.

Jessica Barden como Nance O’Neil, una amiga actriz de Lizzie.

Sarah Paulson como Aileen Wuornos.