“Monster” (en español: “Monstruo”) incorpora un nuevo caso a su antología criminal. Y es que, tras el impacto de “Monster: The Ed Gein Story” en Netflix, Ryan Murphy e Ian Brennan regresan con “Monster: The Lizzie Borden Story” (o “Monstruo: La historia de Lizzie Borden”), producción que se estrena el jueves 17 de septiembre del 2026. Y ahora el show televisivo se centra en una de las figuras más controvertidas de la crónica roja estadounidense. Así, si quieres saber quiénes integran el reparto y a qué personajes le dan vida, esta guía de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que la cuarta entrega de “Monster” se centra en Lizzie Borden tras explorar los casos de Jeffrey Dahmer, los hermanos Menéndez y Ed Gein.

De esta manera, el relato la presenta atrapada en un hogar victoriano marcado por las tensiones familiares y las rígidas expectativas sobre las mujeres de su época.

Y, por si fuera poco, la serie explora la relación de la joven con Bridget Sullivan, empleada de la familia, así como los prejuicios sociales que rodearon su proceso judicial.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Monster: The Lizzie Borden Story”:

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “MONSTER: THE LIZZIE BORDEN STORY”

1. Ella Beatty como Lizzie Borden

Para saber quién es quién en la nueva temporada de la serie antológica de Netflix, empezamos la lista con la protagonista: Lizzie Borden, la joven acusada de asesinar a hachazos a su padre y a su madrastra en 1892.

La actriz que la interpreta es Ella Beatty, la hija de Annette Bening y Warren Beatty, a quien también hemos visto en “Feud: Capote vs. the Swans” y en la película “If I Had Legs I’d Kick You”.

Ella Beatty como Lizzie Borden en una escena de "Monster: The Lizzie Borden Story" (Foto: Ryan Murphy Productions / Prospect Films / Netflix)

2. Vicky Krieps como Bridget Sullivan

Bridget Sullivan, por su parte, es la empleada doméstica de los Borden. Este personaje resulta central en la trama, pues la ficción sigue de cerca el vínculo entre la reprimida hija de una familia adinerada y su rebelde sirvienta.

La artista que asume este rol es Vicky Krieps, reconocida por su trabajo previo en “Phantom Thread”, “Old” y “The Girl in the Spider’s Web”.

Cabe resaltar Krieps sumaría una segunda interpretación dentro de la temporada, la de Elizabeth Báthory.

Vicky Krieps como Bridget Sullivan en una escena de "Monster: The Lizzie Borden Story" (Foto: Ryan Murphy Productions / Prospect Films / Netflix)

3. Rebecca Hall como Abby Borden

Por otro lado, Abby Borden es la madrastra de Lizzie, cuya llegada a la casa familiar fue compleja para nuestra protagonista.

La estrella que le da vida es Rebecca Hall, famosa por producciones como “Christine”, “The Town” y “The Prestige”.

Rebecca Hall como Abby Borden en una escena de "Monster: The Lizzie Borden Story" (Foto: Ryan Murphy Productions / Prospect Films / Netflix)

4. Charlie Hunnam como Andrew Borden

Andrew Borden, el padre de Lizzie, es una de las dos víctimas del crimen que le da origen a la temporada.

Él está interpretado por Charlie Hunnam, quien ya había pasado antes por la franquicia, pues hizo de Ed Gein en la tercera temporada de “Monster”.

Y, como muchos saben, el actor también integra los elencos de “Sons of Anarchy”, “Pacific Rim”, “The Gentlemen” y “Green Street Hooligans”.

Charlie Hunnam como Andrew Borden en una escena de "Monster: The Lizzie Borden Story" (Foto: Ryan Murphy Productions / Prospect Films / Netflix)

Otros actores y personajes de “Monster: The Lizzie Borden Story”:

5. Billie Lourd como Emma Borden , la hermana mayor de Lizzie

, la hermana mayor de Lizzie 6. Jessica Barden como Nance O’Neil , una actriz de teatro que entabló una cercana amistad con Lizzie

, una actriz de teatro que entabló una cercana amistad con Lizzie 7. Sarah Paulson , habitual en las producciones de Ryan Murphy, como Aileen Wuornos, asesina en serie de la década de 1990

, habitual en las producciones de Ryan Murphy, como Aileen Wuornos, asesina en serie de la década de 1990 8. Joey Pollari como John Morse , el tío materno de Lizzie

, el tío materno de Lizzie 9. Oliver Spenceman como Stephen