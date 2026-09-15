De la mano de Kylian Mbappé, Vinicius Júnior y Jude Bellingham, el conjunto blanco va por un nuevo triunfo. Este martes 15 de septiembre, no te pierdas el partido de Real Madrid vs. Elche CF EN VIVO a través de la señal de DIRECTV y DGO en Latinoamérica , encuentro donde los merengues buscarán un nuevo triunfo para seguir al acecho del líder Barcelona. Los de Mourinho vienen de un triunfo en casa ante Rayo Vallecano, mientras que Elche igualó en su visita al Athletic Club.

Conoce qué canales de TV transmiten por señal abierta, cable y streaming online el partido Real Madrid vs. Elche CF EN DIRECTO este martes 15 de septiembre por la jornada 6 de LaLiga. (Foto: Composición Mag)

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, Real Madrid vs. Elche CF por LaLiga 2026-27?

DIRECTV Sports tendrá la cobertura del encuentro Real Madrid vs. Elche CF EN VIVO y EN DIRECTO para gran parte de Sudamérica. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del partido mediante las señales deportivas de DSports disponibles en televisión satelital y cable.

Canales de DIRECTV Sports

Canal 610 SD y 1610 HD de DSports

Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2

Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3

Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K

La cobertura incluirá previa, alineaciones confirmadas, análisis y transmisión completa desde Toronto.

¿Cómo ver DGO ONLINE, Real Madrid vs. Elche CF por streaming?

A través de DGO (DIRECTV Go) también será posible seguir el partido desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. La plataforma permite acceder a las señales en vivo de DSports y disfrutar de toda la cobertura del Mundial 2026.

Pasos para ver Real Madrid vs. Elche CF en DGO

Descargar la aplicación DGO o ingresar al sitio web oficial. Iniciar sesión con una cuenta activa. Seleccionar la señal de DSports. Acceder a la transmisión en vivo del partido.

¿En qué dispositivos puedo ver DGO?

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Datos clave: horario, TV y dónde ver Real Madrid vs. Elche CF EN VIVO por LaLiga

Fecha: Martes 15 de septiembre de 2026

Martes 15 de septiembre de 2026 Partido: Real Madrid vs. Elche CF por la jornada 6 de LaLiga 2026-2027

Real Madrid vs. Elche CF por la jornada 6 de LaLiga 2026-2027 Hora: 13:30 (MEX), 14:30 (PER/ECU/COL), 15:30 (BOL/VEN), 16:30 (ARG/URU), 21:30 (ESP)

13:30 (MEX), 14:30 (PER/ECU/COL), 15:30 (BOL/VEN), 16:30 (ARG/URU), 21:30 (ESP) TV: DIRECTV Sports (DSports)

DIRECTV Sports (DSports) Streaming: DGO

DGO Estadio: Martínez Valero

Martínez Valero Ciudad: Elche, Alicante

Elche, Alicante País: España