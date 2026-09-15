Real Madrid y Elche afrontan un enfrentamiento el martes 15 de septiembre de 2026 por la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el Estadio Martínez Valero . El equipo de Mourinho, segundo y a tres puntos del Barcelona, no puede permitirse otro tropiezo si quiere mantenerse en la pelea por el liderato y evitar que el Barça amplíe su ventaja en la clasificación. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE? Te comparto la lista de canales por TV abierta, cable y streaming online disponibles para seguir la cobertura en México, Estados Unidos y España.

¿En qué canal transmite Real Madrid vs. Elche CF EN VIVO por TV y Streaming Online?

Elche CF recibe al Real Madrid el martes 15 de septiembre de 2026 por la jornada 6 de LaLiga EA Sports. El encuentro se disputará en el Estadio Martínez Valero y comenzará a las 21:30 en España.

País / zona Hora del partido TV Streaming / alternativa México (CDMX) 13:30 Sky Sports Sky+ e Izzi España peninsular 21:30 M+ LALIGA, Movistar Plus+, Orange Fútbol 1 Movistar Plus+ Estados Unidos (ET: Miami/Nueva York) 15:30 ESPN2, ESPN Deportes ESPN+, ESPN App y Fubo Estados Unidos (CT) 14:30 ESPN2, ESPN Deportes ESPN+, ESPN App y Fubo Estados Unidos (PT) 12:30 ESPN2, ESPN Deportes ESPN+, ESPN App y Fubo

La emisión para México está prevista en Sky Sports; también figura la disponibilidad mediante Sky+ e Izzi, según las guías de transmisión publicadas.

En España, el partido se podrá seguir por M+ LALIGA —dial 54 de Movistar y 110 de Orange—, Movistar Plus+ y Orange Fútbol 1. La señal requiere una suscripción activa al paquete que incluya LaLiga.

Para el público de Estados Unidos, la cobertura aparece asignada a ESPN2 y ESPN Deportes, con opciones digitales en ESPN+, ESPN App y Fubo. Conviene confirmar en la guía local del operador antes del inicio, ya que la disponibilidad de ESPN2 puede variar según el paquete contratado.