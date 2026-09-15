Con el objetivo de encadenar su tercera victoria consecutiva para no perderle pisada al FC Barcelona, los merengues de José Mourinho visitarán al cuadro ilicitano dirigido por Martín Anselmi urgido de conseguir su primer triunfo tras sumar apenas dos empates en el torneo español. Desde el Estadio Martínez Valero, no te pierdas el partido Real Madrid — Elche CF EN DIRECTO a través de Movistar Plus y Movistar LaLiga, encuentro que iniciará desde las 16:15 horas . Con 12 puntos, Madrid se ubica en el segundo lugar del campeonato domésticotras sufrir un tropiezo ante el Betis, mientras que Elche figura en la penúltima casilla de la tabla con apenas 2 unidades. Sigue aquí la retransmisión minuto a minuto.

El Real Madrid vs. Elche CF por LaLiga 2026-27 promete ser vibrante de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿Cómo ver Movistar LaLiga TV EN DIRECTO, Real Madrid — Elche CF por la LaLiga 2026-27?

En España, el partido Real Madrid — Elche CF se verá a través de los canales de fútbol de Movistar Plus+ (Liga de Campeones / LaLiga por Movistar Plus+ / LaLiga TV Bar) incluidos dentro de los paquetes que tienen los derechos de LaLiga EA Sports, la Supercopa de España 2026 y la Champions League. El precio depende de si contratas solo la suscripción básica Movistar Plus+ o los paquetes de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol) añadidos a tu tarifa miMovistar.

Movistar Liga de Campeones (Dial 60 de Movistar y 115 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV)

LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar)

¿Dónde ver Movistar Plus EN DIRECTO, Real Madrid — Elche CF por streaming online?

El Real Madrid — Elche CF por la jornada 6 de LaLiga 2026-27 se podrá ver en streaming a través de Movistar Plus en España, siempre que tengas contratado el paquete de fútbol correspondiente. Movistar Plus es una plataforma de televisión de pago cuyo precio depende del paquete elegido (básico, cine, deportes, fútbol, series, etc.) y de las promociones activas, por lo que las tarifas pueden variar con frecuencia.

Precios aproximados Movistar Plus+ y fútbol (septiembre 2026)

Producto / Pack Precio aproximado mensual Detalles principales Movistar Plus+ básico 9,99 € Plataforma básica de TV, incluye un partido destacado de LaLiga por jornada, cine y series seleccionados.​ Pack LaLiga (miMovistar) 36 € Añade todos los partidos de LaLiga EA Sports e Hypermotion a tu tarifa miMovistar. ​ Pack Champions / competiciones UEFA 23–24 € Añade Champions, Europa League y otras competiciones europeas. Pack Todo el Fútbol 117 € Incluye LaLiga, Hypermotion, competiciones UEFA y otros torneos en un único pack. Pack miMovistar (600 mb de fibra + 2 líneas móviles + LaLiga + Champions) 102 € Paquete convergente sobre el que se añaden los packs de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol).

Dispositivos en los que se puede ver Movistar Plus:

Smart TV compatibles (Samsung, LG, Android TV, etc.)

Decodificador de Movistar conectado al televisor

Ordenadores (PC y Mac) mediante navegador web

Teléfonos móviles (Android e iOS) con la app oficial

Tablets (Android e iOS) con la app oficial

Algunos dispositivos multimedia/TV Box compatibles (por ejemplo, Android TV, Chromecast, etc.)

ELCHE, ALICANTE (ESPAÑA).- Guía de canales para ver EN VIVO el partido entre Real Madrid vs. Elche por la sexta jornada de LaLiga en Estados Unidos, España y México. FOTO: Imagen creada con la IA de Gemini para Depor.

Real Madrid — Elche CF EN VIVO por LaLiga 2026-27: hora, TV y dónde ver

Fecha: Martes, 15 de septiembre de 2026

Martes, 15 de septiembre de 2026 Lugar: Estadio Martínez Valero de Alicante (España)

Estadio Martínez Valero de Alicante (España) Horario: 2:30 p.m. Perú y Colombia / 9:30 p.m. España

2:30 p.m. Perú y Colombia / 9:30 p.m. España Canal TV: Movistar LaLiga

Movistar LaLiga Streaming: Movistar+