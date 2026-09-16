Cruz Azul enfrentará a Inter Miami de Lionel Messi este miércoles 16 de septiembre en Nu Stadium de Florida por la Campeones Cup 2026. El balón comenzará a rodar a las 8:00 p.m. (hora del Este de Estados Unidos), 5:00 p.m. (hora del Pacífico) y 6:00 p.m. (tiempo del Centro de México) . Los aficionados podrán disfrutar de la transmisión de este emocionante compromiso a través de MLS Season Pass , disponible en Apple TV para los países donde ofrece el servicio.

Tras ganar a América en el Clásico Joven, Cruz Azul ahora busca dar un golpe de autoridad y derrotar, en Florida, al equipo de Lionel Messi, Rodrigo de Paul y Luis Suárez, Inter de Miami. El conjunto dirigido por Joel Huiqui tendrá que realizar un juego inteligente y aprovechar las ocasiones que se presenten para conseguir su objetivo.

Por su parte, el equipo de ‘Kily’ González y de Lionel Messi es uno de los más fuertes de la MLS. Casemiro, Rodrigo de Paul y Germán Berterame son elementos claves en el sistema de juego de Inter Miami. En la ofensiva tienen a un delantero letal que aprovecha las ocasiones que se le presenten.

El partido Cruz Azul vs. Inter Miami por la final de la Campeones Cup 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Dónde ver Apple TV EN VIVO, Cruz Azul vs. Inter Miami?

Puedes ver el partido Cruz Azul vs. Inter Miami por Apple TV usando la app Apple TV en dispositivos Apple, Smart TVs, o en Apple TV Web. A continuación, te compartimos un listado de los dispositivos compatibles con la plataforma:

Dispositivos Apple Televisores y streaming Otros dispositivos iPhone, iPad, Mac y Apple TV (dispositivo físico) con la app integrada. Smart TVs (Samsung, LG, Sony, Roku, Fire TV, Google TV) y consolas. Teléfonos Android o PC mediante el sitio web oficial.

Pasos para empezar a usar Apple TV

Busca la app Apple TV en la tienda de aplicaciones de tu pantalla o dispositivo.

en la tienda de aplicaciones de tu pantalla o dispositivo. Inicia sesión con tu cuenta de Apple (Apple ID).

(Apple ID). Selecciona una serie o película, o suscríbete a Apple TV+ para ver el contenido.

¿Cuánto cuesta Apple TV EN VIVO?

En México, el precio es el siguiente:

7 días de prueba gratis para nuevos usuarios.

$169 MXN al mes después del periodo de prueba

Plan One (incluye Apple TV y MLS Season Pass) precio en México:

Individual: $249 MXN/mes

Familiar: $329 MXN/mes

Premier: $499 MXN/mes

En Estados Unidos, los precios oficiales de Apple TV son los siguientes:

Mensual: US$12.99.

Anual: US$99.

Precios de plan One de Apple (incluye Apple TV y MLS Season Pass)

Individual: US$19.95/mes

Family: US$25.95/mes

Premier: US$37.95/mes

¿Cómo ver Apple TV EN VIVO, Cruz Azul vs. Inter Miami?

Disfruta de toda la temporada 2026 en vivo en Apple TV, incluyendo el All-Star Game, la Leagues Cup y los playoffs de la MLS Cup —sin restricciones de transmisión— con una suscripción a Apple TV, que ofrece acceso a la MLS Season Pass tras un período de prueba gratuito de siete días para nuevos usuarios, convirtiéndose en una de las principales opciones para seguir la temporada de la liga profesional de fútbol de USA mediante streaming.

Además, los abonados de temporada de clubes participantes reciben la suscripción incluida como parte de determinados paquetes de boletos anuales, ampliando el acceso a los partidos desde dispositivos móviles, smart TVs y computadoras. La plataforma permite seguir encuentros en vivo, repeticiones y contenido exclusivo relacionado con la liga, aunque la membresía de Apple TV+ no incorpora automáticamente servicios de terceros ni contenidos disponibles para alquiler o compra dentro de la aplicación. Una vez finalizado el período promocional, el plan se renueva de forma automática cada mes hasta que el usuario decida cancelarlo.