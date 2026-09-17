La Junta de Educación de Florida oficializó este miércoles 16 de septiembre una norma que regula el uso de la inteligencia artificial (IA) en escuelas públicas y colleges, fijando nuevos parámetros para el uso de esta herramienta digital clave entre alumnos y profesores. ¿Qué nuevos cambios se avecinan para estos colegios e instituciones? Los detalles claves en este artículo informativo.

Esta medida aplicada no significa que se restringe el uso de la IA en las escuelas públicas e instituciones que forman parte del Florida College System; al contrario, pretenden que esta herramienta sea utilizada de una manera más responsable y también cuente con la participación de los padres de los escolares.

La IA se ha vuelto una herramienta fundamental para millones de personas en el mundo. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Cuáles son los nuevos parámetros del uso de IA en las escuelas públicas y colleges de Florida

Según la información de N+ Univision 23 , estas son las nuevas reglas establecidas por la Junta de Educación de Florida respecto al uso de IA:

Contar con la autorización de los padres: padre y madre serán notificados sobre el uso de IA y tienen la potestad de autorizar si su hijo puede usar esta herramienta o solicitar otra alternativa.

padre y madre serán notificados sobre el uso de IA y tienen la potestad de autorizar si su hijo puede usar esta herramienta o solicitar otra alternativa. Se brindará información sobre las herramientas utilizadas: las escuelas deberán notificar a los padres sobre las herramientas de IA aprobadas, en qué clases o cursos se usarán y cómo se utilizarán.

las escuelas deberán notificar a los padres sobre las herramientas de IA aprobadas, en qué clases o cursos se usarán y cómo se utilizarán. Se aplicará controles más estrictos para los escolares infantes: las herramientas de IA desde VPK hasta 5 grado serán revisadas adicionalmente.

las herramientas de IA desde VPK hasta 5 grado serán revisadas adicionalmente. Queda prohibido el uso de “compañeros IA”: no se permitirá sistemas de IA para que los escolares simulen relaciones afectivas o de amistad.

no se permitirá sistemas de IA para que los escolares simulen relaciones afectivas o de amistad. Se protegerá la privacidad: se prohíbe el monitoreo no revelado del comportamiento de los estudiantes, los sistemas de puntuación social y las elaboración de perfiles psicológicos.

se prohíbe el monitoreo no revelado del comportamiento de los estudiantes, los sistemas de puntuación social y las elaboración de perfiles psicológicos. Seguridad informática: las escuelas deberán contar con un plan para que los escolares y docentes puedan reportar rápidamente cualquier situación en la que una IA cause daños a los sistemas informáticos.

las escuelas deberán contar con un plan para que los escolares y docentes puedan reportar rápidamente cualquier situación en la que una IA cause daños a los sistemas informáticos. Los profesores mantendrán sus papel principal: la IA se usará como herramienta de apoyo en las escuelas y colleges para complementar la enseñanza brindada por el docente.

Los padres tendrán la decisión final si sus hijos pueden usar herramientas de IA en las escuelas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

El propósito es mantener el pensamiento crítico en los estudiantes de Florida

El comisionado de Educación de Florida ordenó la actualización de los estándares de Ciencias de la Computación para los estudiantes desde kindergarten hasta grado 12 (K-12) de las escuelas. El propósito es incorporar el uso correcto de nuevas tecnologías de la enseñanza.

Si bien esta herramienta suele resolver dudas en cuestión de segundos, se pretende mantener y fortalecer el pensamiento crítico de los alumnos.

También se renovará el “Florida Digital Classrooms Plan”, un proyecto para orientar el uso de tecnologías en las aulas de las escuelas públicas del Florida College System. En ese sentido, los distritos escolares deberán revisar si las tecnologías educativas utilizadas brindan buenos resultados en las enseñanzas.