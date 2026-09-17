“Plastic Beauty” (“Belleza plástica” en español y “Dauntaimu” en su idioma original) es la nueva serie japonesa de Netflix y sigue a Fumi Numata (Mayu Matsuoka), una brillante y entregada cirujana de emergencias que se ve obligándola a abandonar las salas de urgencias para trabajar en una clínica de medicina estética, donde se enfrenta a Rin Tohyama (Riisa Naka), una famosa cirujana plástica. ¿Cuándo se estrenará esta producción?

Este drama médico dirigido por Yuki Saito (“Unmet: A Neurosurgeon’s Diary”) a partir del guion de Junya Ikegami (“The Queen of Villains”) explora la delgada línea que separa el empoderamiento personal de la autoobsesión. Asimismo, examina el precio que muchos están dispuestos a pagar por la transformación.

“Plastic Beauty” cuenta con un elenco conformado por Mayu Matsuoka, Riisa Naka Shotaro Mamiya, Minami Tanaka, Riku Hagiwara, Mijika Nagai, Daichi Watanabe, Reiji Nakagawake, Kavka Shishido, Yu Shirota, Naozumi Masuko, Sose Takeda, Rika Izumi, Kentaro Tamura, Eisuke Sasai, Hana Amano, Hina Kagei, Naoko Ken, Kayo Noro, Rin Furukawa, Yumi Adachi, Shunsuke Kazama, Koki, Hiromi Nagasaku y Atsuro Watabe.

La paciente de Fumi Numata que le reprocha por "arruinar" su apariencia física para salvar su vida en la serie japonesa "Plastic Beauty" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “PLASTIC BEAUTY”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “‘Belleza plástica’ se centra en Fumi Numata (Mayu Matsuoka), una talentosa cirujana cuya pasión es salvar vidas a través de la medicina. Cuando las circunstancias de su trabajo la obligan a cambiar la cirugía general por la plástica, Fumi entra en conflicto con Rin Tohyama (Riisa Naka), una cirujana de celebridades que ve la belleza como una forma de salvación.

A través de sus desacuerdos y de las historias de sus pacientes —quienes sueñan con alcanzar la apariencia ideal—, la serie expone la presión emocional, psicológica y social detrás del auge de los procedimientos cosméticos. Este drama médico emotivo y de gran impacto visual, ambientado en la asombrosa industria de la medicina estética japonesa, analiza la fascinación y el precio de la perfección física.”

Por lo visto en el tráiler, Fumi Numata es sancionada después de realizar una intervención para salvar a una paciente, que amenaza con quitarse la vida tras el procedimiento que le regresó su antigua apariencia. Así que, acepta trabajar en la clínica de Tohyama, que tiene otros ideales médicos.

¿CÓMO VER “PLASTIC BEAUTY”?

“Plastic Beauty” se estrenó el jueves 17 de septiembre de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie japonesa solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “BELLEZA PLÁSTICA”

REPARTO DE “PLASTIC BEAUTY”

Mayu Matsuoka como Fumi Numata

Riisa Naka como Rin Tohyama

Shôtarô Mamiya como Rui Komiya

Minami Tanaka como Nanami Todoroki

Hiromi Nagasaku

Atsurō Watabe

Riku Hagiwara

Mijika Nagai

Yumi Adachi

Kavka Shishido

Yu Shirota

Rika Izumi

Kentarô Tamura

Daichi Watanabe

Agung Bagus

Mayu Matsuoka es la encargada de interpretar a Fumi Numata en la serie japonesa "Plastic Beauty", dirigida por por Yuki Saito a partir del guion de Junya Ikegami (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “PLASTIC BEAUTY”?

La primera temporada de “Belleza plástica”, producida por Harue Miyake (“Tokyo Swindlers”) y Katsuhito Motegi, tiene ocho episodios.